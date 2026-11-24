বৈভৱৰ বেটিং তাণ্ডৱ: এদিনীয়াত দ্ৰুততম শতক, দ্ৰুততম দ্বিশতক, সৰ্বাধিক ছিক্সাৰ সূৰ্যবংশীৰ নামত
বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে ১১ বলত অৰ্ধ শতক, ২৮ বলত শতক, ৪০ বলত ১৫০ ৰাণ, ৫২ বলত দ্বিশতক আৰু সৰ্বাধিক ছয় কোবাই বিশ্ব অভিলেখ গঢ়ে ।
Published : November 24, 2026 at 5:18 PM IST
গুৱাহাটী : ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ নৱতম আশ্চৰ্য বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ বিশ্ব অভিলেখ । যুৱ ক্ৰিকেটাৰ বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে এদিনীয়া (List A) আৰু যুৱ এদিনীয়া (Youth ODI) ক্ৰিকেটত ইতিমধ্যে কেইবাটাও ঐতিহাসিক দ্ৰুততম শতকৰ অভিলেখ গঢ়িছে । এইবাৰ এই তালিকাত আন এক অভিলেখ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
এই উল্লেখযোগ্য অভিলেখটো হৈছে তালিকা-এ ক্ৰিকেটত মাত্ৰ ২৮টা বলত শতক অৰ্জন । মঙলবাৰে ডুবাইত চলি থকা এছিয়া কাপ ৰাইজিং ষ্টাৰ্ছৰ এখন গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ মেচত এই শতক অৰ্জন কৰাৰ লগে লগে তেওঁ বিশ্ব অভিলেখ গঢ়ে । উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ কোনো বিভাগতে ইমান কম বলত শতকৰ ৰেকৰ্ড নাই ।
Doha called for a weather update, but got a full-blown Sooryavanshi storm instead! 🌪️ Watch India A vs UAE in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvUAE https://t.co/tI7zwqqHHn— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 24, 2026
বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে মাত্ৰ ২৮ টা বলত শতকৰ ঘৰত উপনীত হৈ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ জেক ফ্ৰেজাৰ-মেকগাৰ্কৰ (২৯ বল) পূৰ্বৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ড ভংগ কৰে । ইয়াৰ উপৰি এই ইনিংছটোত তেওঁ মাত্ৰ ১১ টা বলতে অৰ্ধশতক সম্পূৰ্ণ কৰি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটৰ দ্ৰুততম অৰ্ধশতকৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ডো নিজৰ নামত কৰে ।
ভাৰতীয় অ'পেনাৰ বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে মাত্ৰ ৫৩টা বলত ২০৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি একাধিক অভিলেখ ভংগ কৰি নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰে । বাওঁহতীয়া অ'পেনাৰগৰাকীয়ে এছিয়া কাপ ৰাইজিং ষ্টাৰ্ছত ইউএইৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত 'এ'ৰ হৈ এক ধুমুহা গতিৰ ইনিংছ উপহাৰ দিয়ে । তেওঁ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটৰ আটাইতকৈ দ্ৰুততম অৰ্ধ শতক কৰাৰ পিছত দ্ৰুততম শতক অৰ্জন কৰে ।
ইয়াৰ পাছত আটাইতকৈ দ্ৰুততম ১৫০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰয়োজন হৈছিল মাত্ৰ ৪০ টা বল । অৱশেষত ৫২টা বলত দ্বিশতক অৰ্জন কৰি নিজৰ এই স্মৰণীয় ইনিংছৰ সামৰণি মাৰে । ইয়াৰ লগতে তেওঁ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটৰ এটা এদিনীয়া ইনিংছত সৰ্বাধিক ছয় কোবোৱাৰ অভিলেখো গঢ়ে । সূৰ্যবংশীয়ে ২৮ টা ছয় কোবায় ৷
ভাৰত 'এ' আৰু ইউএই 'এ'ৰ মাজত অনুষ্ঠিত এছিয়া কাপ ৰাইজিং ষ্টাৰ্ছৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ মেচখনত তেওঁ এফালৰ পৰা সকলো বলাৰক নিৰ্দয়ভাৱে প্ৰহাৰ কৰি যায় ৷ বৈভৱৰ বেটিং তাণ্ডৱত দিশহাৰা হৈ পৰে ইউএইৰ বলাৰসকল । ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বল বাউণ্ডেৰীৰ ওপৰেৰে পাৰ কৰি বিশাল বিশাল ছয় কোবাই এক প্ৰকাৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে । যেন বৈভৱ নামৰ বেটিং ধুমুহাত তচনচ হৈ পৰে ইউএইৰ বলিং বিভাগ । নিজৰ এই দ্বিশতকীয় ইনিংছটোত সূৰ্যবংশীয়ে ২৮ টা ছয় আৰু ৭টা চাৰি কোবায় । এয়াও হৈছে কোনো এখন এদিনীয়া মেচত কোনো বেটাৰে কোবোৱা সৰ্বাধিক ছয় ।
50 (16) ➡️ 100 (28) ➡️ 150 (40) 🤯 Vaibhav Sooryavanshi breaks his own record for the fastest List A 150 🫡👏 Updates ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/Ge2TIOJvmM— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
আটাইতকৈ দ্ৰুততম তালিকা-এ শতকসমূহ
- ২৮ বল : বৈভৱ সূৰ্যবংশী (২০৪) — ভাৰত 'এ' বনাম ইউএই 'এ' (২০২৬)
- ২৯ বল : জেক ফ্ৰেজাৰ-মেকগাৰ্ক (১২৫) — দক্ষিণ অষ্ট্ৰেলিয়া বনাম তাছমানিয়া (২০২৩–২৪)
- ৩১ বল : এবিডি ভিলিয়াৰ্ছ (১৪৯) — দক্ষিণ আফ্ৰিকা বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ (২০১৪–১৫, আটাইতকৈ দ্ৰুত এদিনীয়া শতক)
- ৩২ বল : ছাকিবুল গণি (১২৮*) — বিহাৰ বনাম অৰুণাচল প্ৰদেশ (২০২৫–২৬)
- ৩৩ বল : ঈশান কিষাণ (১২৫) — ঝাৰখণ্ড বনাম কৰ্ণাটক (২০২৫–২৬)
- ৩৫ বল : অনমোলপ্ৰীত সিং (১১৫*) — পঞ্জাব বনাম অৰুণাচল প্ৰদেশ (২০২৪–২৫)
তালিকা-এ ক্ৰিকেটত দ্ৰুততম ১৫০ ৰাণ
- ৪০ বল : বৈভৱ সূৰ্যবংশী — ভাৰত 'এ' বনাম ইউএই 'এ' (২০২৬)
- ৫৯ বল : বৈভৱ সূৰ্যবংশী — বিহাৰ বনাম অৰুণাচল, ৰাঁচী (২০২৫)
- ৬৪ বলত : এবিডি ভিলিয়াৰ্ছ — দক্ষিণ আফ্ৰিকা বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, জোহান্সবাৰ্গ (২০১৫)
- ৬৫ বল : জছ বাটলাৰ — ইংলেণ্ড বনাম নেদাৰলেণ্ড, এমষ্টেলভিন (২০২২)
তালিকা-এ ক্ৰিকেটত দ্ৰুততম ২০০ ৰাণ
- ৫২ বল : বৈভৱ সূৰ্যবংশী — ভাৰত 'এ' বনাম ইউএই 'এ' (২০২৬)
- ১০৩ বল : চেড ব'ৱেছ — কেণ্টাৰবেৰী বনাম ওটাগো, ক্ৰাইষ্টচাৰ্চ (২০২৪)
- ১১৪ বল : এন জগদীশন — তামিলনাডু বনাম অৰুণাচল, বেংগালুৰু (২০২২)
- ১১৪ বল : হেৰী ব্ৰুক — ইংলেণ্ড বনাম শ্ৰীলংকা, ৰাৱালপিণ্ডি (২০২৬)
অৱশেষত ৫৩ সংখ্যক বলত বৈভৱ কেছ আউট হয় । তেওঁ নিজৰ ২০৪ ৰাণৰ ইনিংছটোত ৭টা চাৰি আৰু ২৮টা ছয় কোবায়। ইয়াৰ লগে লগে তেওঁ এখন তালিকা-এ মেচৰ এটা ইনিংছত সৰ্বাধিক ছয় কোবোৱাৰ অভিলেখো নিজৰ নামত কৰে । তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ডাৰ্চি শ্বৰ্টৰ ২৩টা ছিক্সাৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰে ।
তালিকা-এ এদিনীয়া ইনিংছত সৰ্বাধিক ছয়
- ২৮ ছয় : বৈভৱ সূৰ্যবংশী — ভাৰত 'এ' বনাম ইউএই 'এ' (২০২৬)
- ২৩ ছয় : ডাৰ্চি শ্বৰ্ট — ৱেষ্টাৰ্ণ অষ্ট্ৰেলিয়া বনাম কুইন্সলেণ্ড, ছিডনী (২০১৮)
- ২১ ছয় : বেভন জেকবছ — অকলেণ্ড বনাম ওটাগো, অকলেণ্ড (২০২৬)
ভাৰত 'এ'ৰ হাতত ইউএই 'এ' ৭ উইকেটত পৰাস্ত
বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ ধুমুহা গতিৰ ইনিংছটোৰ বাবেই ভাৰত 'এ' দলে ১৪.২ অভাৰত বিজয় লক্ষ্য ২৫০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ইউএই 'এ'ক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰে । এই জয়েৰে ভাৰতে প্ৰতিযোগিতাখনৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । ছেমিফাইনেলত এতিয়া ভাৰতীয় দলটো শ্ৰীলংকাৰ মুখামুখি হ’ব ।
2️⃣0️⃣4️⃣ Runs 5️⃣3️⃣ Balls 2️⃣8️⃣ Sixes 7️⃣ Fours 3️⃣8️⃣5️⃣ Strike Rate We are running out of superlatives for Vaibhav Sooryavanshi 👏🫡 Updates ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/H3kJoSezGV— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
পেছাদাৰী ক্ৰিকেটত বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ দ্ৰুততম শতক
- ২৮ বলত : ভাৰত 'এ' বনাম ইউএই 'এ', ডোহা ২০২৬ (তালিকা-এ)
- ৩২ বলত : ভাৰত 'এ' বনাম ইউএই 'এ', ডোহা ২০২৫ (টি-২০)
- ৩৫ বলত : ৰাজস্থান বনাম গুজৰাট, জয়পুৰ ২০২৫ (টি-২০)
- ৩৬ বলত : বিহাৰ বনাম অৰুণাচল, ৰাঁচী ২০২৫ (তালিকা-এ)
- ৩৬ বলত : ৰাজস্থান বনাম হায়দৰাবাদ, জয়পুৰ ২০২৬ (টি-২০)
- ৫৮ বলত : বিহাৰ বনাম মহাৰাষ্ট্ৰ, কলকাতা ২০২৫ (টি-২০)
ইয়াৰ পূৰ্বে বিজয় হাজাৰে ট্ৰফীত তেওঁ ৩৬টা বলত দ্ৰুততম শতক অৰ্জন কৰিছিল । ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁ বিহাৰৰ হৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিৰুদ্ধে এই অভিলেখ গঢ়িছিল ।
আনহাতে, মাত্ৰ ১৪ বছৰ ২৭২ দিনত এই শতক অৰ্জন কৰি তেওঁ তালিকা-এ ক্ৰিকেটত শতক অৰ্জন কৰা বিশ্বৰ সৰ্বকনিষ্ঠ বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হয় । ইয়াৰ উপৰি একেখন মেচতে তেওঁ ৫৯ বলত ১৫০ ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰি এবিডি ভিলিয়াৰ্ছৰ দ্ৰুততম ১৫০ ৰাণৰ ৰোকৰ্ডো ভংগ কৰিছিল । মেচখনত তেওঁ ৮৪ বলত মুঠ ১৯০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ।
ইফালে যুৱ এদিনীয়া ক্ৰিকেটতো তেওঁ ৫২টা বলত শতক অৰ্জন কৰি বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়ে । ২০২৫ চনৰ ৫ জুলাইত ৱৰ্চেষ্টাৰত অনুষ্ঠিত ইংলেণ্ডৰ অনূৰ্ধ্ব-১৯ দলৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰি মাত্ৰ ৫২ টা বলত শতক অৰ্জন কৰিছিল । মেচখনত তেওঁ মুঠ ৭৮টা বলত ১৪৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে সেই সময়ত যুৱ এদিনীয়া ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ দ্ৰুততম শতকটো পাকিস্তানৰ কামৰান গুলামৰ নামত আছিল। কামৰানে ৫৩ বলত এই ৰেকৰ্ড গঢ়িছিল । ইয়াৰ উপৰি মাত্ৰ ১৪ বছৰ ১০০ দিনত এই শতক অৰ্জন কৰি তেওঁ যুৱ এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ কনিষ্ঠতম শতক অৰ্জনকাৰী হিচাপেও পৰিগণিত হৈছিল ।