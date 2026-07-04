উৎকণ্ঠাৰ অৱসান; আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিষেক ১৫ বছৰীয়া বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ

উৎকণ্ঠাৰ অৱসান; আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিষেক ১৫ বছৰীয়া বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ
ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন টি২০ত অভিষেক মেচত সূৰ্যবংশীয়ে ১০ বলত ১৪ ৰাণ সংগ্ৰহ ।
Published : July 4, 2026 at 8:19 PM IST
হায়দৰাবাদ : অৱশেষত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত এণ্ট্ৰি মাৰিলে বিহাৰৰ ১৫ বছৰীয়া বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে । ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা টি২০ শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচত অভিষেক ঘটিল সূৰ্যবংশীৰ । সূৰ্যবংশীৰ অভিষেকে বিশ্ব ক্ৰিকেটত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে । কাৰণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত প্ৰথমটো বল খেলাৰ পূৰ্বেই বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে ক্ৰিকেটৰ ভগৱান খ্যাত শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে । ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলত অভিষেক ঘটা তেওঁ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এই অভিলেখ পূৰ্বে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ নামত আছিল ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত বৈভৱৰ ১৫ বছৰ ৯৯ দিন বয়সত অভিষেক ঘটিছে । আনহাতে ১৯৮৯ চনত ১৬ বছৰ ২০৫ দিন বয়সত অভিষেক ঘটিছিল তেণ্ডুলকাৰৰ । ইফালে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰক অতিক্ৰম কৰি টি২০ ক্ৰিকেটত ভাৰতৰ হৈ আটাইতকৈ কম বয়সয়ত অভিষেক ঘটা খেলুৱৈ হিচাপেও পৰিগণিত হৈছে বৈভৱ । ২০১৭ চনত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ১৮ বছৰ ৮০ দিন বয়সত ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হৈ অভিষেক ঘটিছিল ৱাশ্বিংটনৰ । ২০১৭ চনত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ১৯ বছৰ ১২০ দিন বয়সত টি-২০ত অভিষেক ঘটিছিল ঋষভ পণ্টৰ ।
Presenting #TeamIndia's Playing XI for the 2️⃣nd T20I in Manchester 📝— BCCI (@BCCI) July 4, 2026
Updates ▶️ https://t.co/WYfL8tAm58 #ENGvIND pic.twitter.com/JJn13atG3W
লগতে পূৰ্ণ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অভিষেক ঘটা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া বেটছমেন হিচাপেও বৈভৱ পৰিগণিত হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে আয়াৰলেণ্ডৰ জোছুয়া লিটলৰ ১৬ বছৰ ৩০৯ দিন বয়সত অভিষেক ঘটিছিল । ২০২৬ চনৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগত (আইপিএল) চমৎকাৰী প্ৰদৰ্শনৰ পিছতে বৈভৱ চৰ্চাত আছিল । ভাৰতীয় দলত অভিষেকক লৈও দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰ্চাত আছিল তেওঁৰ নাম । আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাত ১৫ জনীয়া দলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল যদিও বৈভৱে অভিষেকৰ সুযোগ নাপালে । অৱশ্যে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় শৃংখলাত বৈভৱে সুযোগ লাভ কৰিলে ।
উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ আইপিএল ২০২৬ত ব্লকবাষ্টাৰ ছিজনৰ জৰিয়তে তেওঁ ভাৰতত অভিষেক ঘটাৰ পথ মুকলি কৰিছিল । বাওঁহতীয়া বেটছমেনজনে ১৬ টা ইনিংছত ৭৭৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । সেই সময়ত তেওঁৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট আছিল ২৩৭ । বৈভৱে ৭২ টা ছিক্সাৰৰ জৰিয়তে আইপিএলৰ এটা ছিজনত সৰ্বাধিক ছিক্সাৰৰ নতুন অভিলেখো গঢ়িছিল ।
A historic day for Indian cricket 💙— BCCI (@BCCI) July 4, 2026
Vaibhav Sooryavanshi makes his #TeamIndia debut at 1️⃣5️⃣ years, 9⃣9⃣ days 👏#ENGvIND pic.twitter.com/qwS2hx4RW8
শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত ভাৰতৰ এ দলৰ ট্ৰাই ছিৰিজতো নিজৰ ফৰ্ম অব্যাহত ৰাখিছিল । ডাম্বুলাত শ্ৰীলংকা এৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া ফাইনেলত তেওঁ মাত্ৰ ২৯ টা বলত ৯৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল ।
বিচিচিআইয়ে শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ'ত ভাৰতৰ কল আপৰ পিছত সূৰ্যবংশীয়ে আনন্দ প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে । বিচিচিআইয়ে শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ'ত তেওঁ কৈছে, "ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰো । বেটখন তুলি লৈ মই প্ৰথম দিনাৰ অনুশীলনৰ বাবে পথাৰলৈ যোৱাৰ সময়ত যি সপোন আছিল সেই সপোন এতিয়া পূৰণ হৈছে । এই যাত্ৰাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মুহূৰ্ততো আজি আহিছে । মই সঁচাকৈয়ে এই অনুভৱক ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো ।"
অভিষেকতে ২ টাকৈ ছিক্সাৰ
ইংলেণ্ডৰ ওল্ড ট্ৰেফৰ্ড ক্ৰিকেট খেলপথাৰত ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজৰ দ্বিতীয় টি২০ মেচ অনুষ্ঠিত হৈছে । শনিবাৰে এই মেচখনত বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ অভিষেক ঘটে । টছত জয়ী হৈ ভাৰতীয় অধিনায়ক শ্ৰেয়াছ আয়াৰে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত লয় । ভাৰতৰ হৈ বৈভৱে অভিষেক শৰ্মাৰ সৈতে অপেনিং কৰে । বৈভৱে আশানুৰূপভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলেও অভিষেক মেচতে ২ টাকৈ ছিক্সাৰ কোবাই সকলোকে আচৰিত কৰি তোলে । বৈভৱে ১০ টা বলত ১৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে উইল জেকছৰ বলত ষ্টাম্পিং আউট হয় ।
লগতে পঢ়ক :
ইংলিছ চেনেল পাৰ কৰি ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত অংকিত হৈ ৰ'ল অসমৰ অংকিতা কোঁৱৰ