যেন অভিলেখৰ আন এক নাম বৈভৱ সূৰ্যবংশী; ১৫ বছৰতে আন এক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন
দুলীপ ট্ৰফীৰ পূব মণ্ডল বনাম মধ্য মণ্ডলৰ মেচৰ সময়ত বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে ৯২ ৰাণৰ এক চিত্তাকৰ্ষক ইনিংছ উপহাৰ দিয়ে ।
Published : August 31, 2026 at 7:06 PM IST
হায়দৰাবাদ : ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ পৃষ্ঠা সলনি কৰি যুৱ চাঞ্চল্য বৈভৱ সূৰ্যবংশী অভিলেখৰ নতুন সংযোজনৰ যেন এক নাম হৈ পৰিছে । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অভিলেখ গঢ়াৰ নামেই যেন বৈভৱ সূৰ্যবংশী ।
এইগৰাকী বিহাৰৰ কিশোৰে মাত্ৰ ১৫ বছৰ বয়সতে ইটোৰ পিছত সিটো অভিলেখ নিজৰ নামত লিপিবদ্ধ কৰিছে। বগা বলৰ পিছত এইবাৰ ৰঙা বলটো নিজৰ সবল উপস্থিতি তথা ক্ৰিকেট বিশ্বক বৈভৱে অনাগত দিনৰ এক উজ্জ্বল সম্ভাৱনাৰ উমান দিছে।
2⃣ in 2⃣— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 31, 2026
Harsh Dubey finally provides the breakthroughs Central Zone desperately needed 👌#DuleepTrophy | #CZvEZ
Scorecard ▶️ https://t.co/kyExeix2VY pic.twitter.com/XnLgwPgsvD
এইবাৰ বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে আন এক অভিলেখৰ পৃষ্ঠাত নাম খোদিত কৰিলে। চলিত দুলীপ ট্ৰফীত সূৰ্যবংশীয়ে এই অভিলেখ ৰচে।
দুলীপ ট্ৰফীৰ এখন মেচত ৯২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতীয় যুৱ ক্ৰিকেটাৰ বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে নিজৰ ক্ৰিকেট ইতিহাসত আন এক অধ্যায়ৰ সংযোজন ঘটায় । তেওঁৰ এই ইনিংছটোৰে দুলীপ ট্ৰফীত অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
দুলীপ ট্ৰফী, ২০২৬ৰ ছেমি ফাইনেলত পূব মণ্ডলৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বৈভৱে মধ্য মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে এই অভিলেখৰ চিত্ৰনাট্য ৰচনা কৰে । তেওঁ মাত্ৰ ৪২টা বলত ছয় কোবাই অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে ।
অৱশ্যে শতকৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পূৰ্বে সূৰ্যবংশীয়ে ৮১টা বলত ৯২ ৰাণৰ এক আকৰ্ষণীয় ইনিংছ উপহাৰ দিয়ে । তেওঁ পূব মণ্ডলৰ হৈ শতক অৰ্জনৰ পৰা মাত্ৰ ৮ ৰাণৰ বাবে বঞ্চিত হয় ।
The century partnership between Vaibhav Sooryavanshi and Abhimanyu Easwaran. pic.twitter.com/DeRCSvvgkb— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 31, 2026
মাত্ৰ ১৫ বছৰ ১৭৫ দিন বয়সত দুলীপ ট্ৰফীত অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰি আটাইতকৈ কম বয়সীয়া বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত হয় সূৰ্যবংশী । ১৯৬৯ চনত এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হোৱাৰ সময়ত লক্ষ্মণ সিঙৰ বয়স আছিল ১৬ বছৰ ২৩ দিন । এতিয়া বৈভৱে লক্ষ্মণ সিঙক অতিক্ৰম কৰি এই অভিলেখ নিজৰ নামত কৰে ।
আনহাতে, ২০২৫ চনত দুলীপ ট্ৰফীত অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰাৰ সময়ত ১৬ বছৰ ৩০৭ দিনীয়া পীয়ুষ চাওলাকো তেওঁ অতিক্ৰম কৰে ।
উল্লেখ্য যে ঈশান কিষাণে আঘাতৰ বাবে খেলপথাৰ এৰি যোৱাৰ পাছত ২০ অ'ভাৰৰ বাবে ভাৰপ্ৰাপ্ত অধিনায়কৰ দায়িত্ব সূৰ্যবংশীয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল। লগতে, তেওঁৰ অধিনায়কত্বৰ সময়ছোৱাত এটা সফল ৰিভিউও লাভ কৰে । এই ৰিভিউত বেটছমেনক নট আউট বুলি ঘোষণা কৰা আম্পায়াৰৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰা হৈছিল ।
২৬৬ ৰাণত ইনিংছ সামৰণি মধ্য মণ্ডলৰ
ইয়াৰ পূৰ্বে মেচখনৰ অধিনায়ক ঈশান কিষাণে টছত জয়ী হৈ ফিল্ডিং কৰাৰ সিস্ধান্ত লয় । হাতত বল লৈ পূব মণ্ডলৰ বলাৰসকলে দলক এক শক্তিশালী আৰম্ভণি প্ৰদান কৰে ।
মুকেশ কুমাৰ আৰু অভিজিত সৰকাৰে তিনিটাকৈ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে মহম্মদ ছামি আৰু অফ স্পিনাৰ এম ডি কৌনাইন কুৰেশ্বিয়ে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে । এনেদৰে পূব মণ্ডলে ৮০.১ অ'ভাৰত ২৬৬ ৰাণত মধ্য মণ্ডলৰ আটাইকেইটা উইকেট পেভিলিয়নলৈ ওভতাই পঠায় ।
মধ্য মণ্ডলৰ হৈ ৰিংকু সিঙে ৮৮টা বলত ৬০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । আনহাতে, জুৱেলে ৪৬ ৰাণৰ অৱদান আগবঢ়ায় ।
বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে পূব মণ্ডলে এই ৰাণ সংখ্যাৰ প্ৰত্যুত্তৰত ৭ উইকেটৰ বিনিময়ত ২৫৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । অভিমন্যু ঈশ্বৰন আৰু বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ প্ৰাম্ভিক যুটিয়ে ১৬১ ৰাণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ গঢ়ে ।
ঈশ্বৰনে ১০৬ টা বলত ৬৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে সূৰ্যবংশীয়ে ৮১ টা বলত ৯২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । কিন্তু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী বেটছমেনসকলে দলীয় স্ক'ৰত বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱাত ব্যৰ্থ হয় ।