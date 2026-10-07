বি চি চি আইত কোন হ'ব আগৰকাৰৰ উত্তৰাধিকাৰী ? নতুন অধ্যক্ষ বাছনিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ

বি চি চি আইত কোন হ'ব আগৰকাৰৰ উত্তৰাধিকাৰী ? নতুন অধ্যক্ষ বাছনিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ
বিগত ৪ অক্টোবৰত বাছনি সমিতিৰ অধ্যক্ষ অজিত আগৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ সামৰণি পৰে ৷ অচিৰেই এই পদটোত নতুন নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ’ব ৷
Published : October 7, 2026 at 11:41 AM IST
মুম্বাই: ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ড চমুকৈ বি চি চি আইৰ দল বাছনি সমিতিৰ অধ্যক্ষ অজিত আগৰকাৰৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এই পদটো বৰ্তমানে খালী হৈ পৰিছে ৷ মঙলবাৰে ব’ৰ্ডে এই কথা ঘোষণা কৰে । অচিৰেই এই পদটোত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ যাৰ বাবে পদটো পূৰণৰ বাবে ব’ৰ্ডে আবেদন বিচাৰিছে ৷
বিগত ৪ অক্টোবৰত বাছনি সমিতিৰ অধ্যক্ষ অজিত আগৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ সামৰণি পৰে ৷ আগৰকাৰৰ উত্তৰসূৰী হিচাপে কেইটামান বিশেষ নাম চৰ্চালৈ আহিছে ৷ তেওঁলোকে ক্ৰমে - প্ৰজ্ঞান ওজা, শিৱসুন্দৰ দাস, অজয় ৰাত্ৰা আৰু আৰ পি সিং । ভাৰতীয় প্রাক্তন স্পিনাৰ প্রজ্ঞান ওজাই বৰ্তমানৰ বাছনি সমিতিৰ অন্তৱৰ্তীকালিন অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে ।
🚨BCCI invites applications for one position on the Men’s Selection Committee Details ▶️ https://t.co/9POlKGpzrt— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
পুৰুষৰ দল নিৰ্বাচন সমিতিখনত টেষ্ট, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়া, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ আৰু অন্যান্য যিকোনো ফৰ্মেটত ক্ৰিকেটত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰুষ দল(ছিনিয়ৰ) নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব ল’বলৈ পাঁচজন সদস্য থাকে । এই সমিতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰুষ দল(ছিনিয়ৰ) ৰ বাবে প্ৰতিভাসমূহক বিচাৰি উলিয়াই এটা শক্তিশালী দল গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
তথ্য অনুসৰি, বাছনি সমিতিৰ সদস্যসকলৰ দৰমহা প্ৰায় ৯০ লাখ টকা ৷ আনহাতে, মুখ্য নিৰ্বাচকে দৰমহা হিচাপে ৩ কোটি টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰে ।
খালী হোৱা পদটোৰ লগতে ব’ৰ্ডে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া আবেদনকাৰীৰ মূল দায়িত্ব আৰু অৰ্হতাৰ ৰূপৰেখা -
অধ্যক্ষ বা মুখ্য নিৰ্বাচকৰ মূল দায়িত্বসমূহ
পুৰুষৰ বাছনি সমিতিৰ এজন সদস্যই নিম্নোক্ত বিষয়সমূহৰ বাবে দায়বদ্ধ হ’ব -
- যথোচিত প্ৰক্ৰিয়াৰে তথা নিকাভাৱে শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰুষ দল(ছিনিয়ৰ) নিৰ্বাচন কৰা ৷ আনহাতে, প্ৰতিভাসমূহক চিনাক্ত কৰা আৰু এটা শক্তিশালী দল গঢ়ি তোলা ।
- ঘৰুৱা তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলসমূহৰ জৰিয়তে খেলুৱৈক প্ৰদৰ্শনক মূল্যায়ন কৰা ৷ সকলো ফৰ্মেটতে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰুষ দল(ছিনিয়ৰ)ৰ নিৰ্বাচন আৰু বিকাশত অৰিহণা যোগোৱা ।
- প্ৰয়োজন অনুসৰি দলীয় বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা আৰু ঘৰুৱা তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলসমূহ উপভোগ কৰাৰ বাবে যিকোনো ঠাই ভ্ৰমণ কৰা ৷
- দলৰ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ত্ৰিমাসিক মূল্যায়ন প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা আৰু বি চি চি আই এপেক্স কাউন্সিলত দাখিল কৰা ।
- দল নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হোৱা ৷
- প্ৰতিটো ফৰ্মেটতে দলৰ বাবে এগৰাকী অধিনায়ক নিযুক্তি দিয়া ।
ইয়াৰ বাবে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব ?
- কমেও ৭ খন টেষ্ট বা ৩০ খন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ খেল খেলিব লাগিব ।
- ১০খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়া খেল আৰু ২০খন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ খেল খেলাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব ৷
- আবেদনকাৰী কমেও পাঁচ বছৰ পূৰ্বে ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তি হ’ব লাগিব ৷
- যদিহে কোনো ব্যক্তিয়ে যিকোনো ক্ৰিকেট সমিতিৰ সদস্য হিচাপে বি চি চি আইৰ সংবিধান আৰু নিয়মাৱলীত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, মুঠ পাঁচ বছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে, তেন্তে তেনেবোৰ ব্যক্তিয়ে পুৰুষৰ বাছনি সমিতিৰ সদস্য হোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে ৷
এই সকলোবোৰৰ পিছত যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলে চলিত বৰ্ষৰ ১৪ অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া ৫ বজাৰ ভিতৰত তলত দিয়া লিংকৰ জৰিয়তে নিজৰ নিজৰ আবেদন দাখিল কৰিব পাৰিব -
লগতে পঢ়ক: অধিনায়ক আয়াৰৰ শতকেৰে প্ৰথমখন টি-২০ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজক ৮ উইকেটত পৰাস্ত ভাৰতৰ