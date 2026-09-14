ইউএছ অ'পেন ফাইনেল : বেন শ্বেলটনক পৰাস্ত কৰি খিতাপ দখল জাৰ্মান তাৰকা আলেকজেণ্ডাৰ জেভেৰেভৰ
ইউএছ অ'পেনৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ ফাইনেলত জয়ৰ লগে লগে চলিত বছৰত দ্বিতীয়টো গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ দখল আলেকজেণ্ডাৰ জেভেৰেভৰ ।
Published : September 14, 2026 at 1:00 PM IST
নিউয়ৰ্ক : ইউএছ অ'পেনৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ ফাইনেলত জাৰ্মান টেনিছ তাৰকা আলেকজেণ্ডাৰ জভেৰেভে দ্বিতীয়টো গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় । দেওবাৰে অনুষ্ঠিত ৰোমাঞ্চকৰ মেচখনত আলেকজেণ্ডাৰে আমেৰিকাৰ টেনিছ খেলুৱৈ বেন শ্বেলটনক ৬-৩, ৭-৬ (২), ৫-৭, ৬-৩ ছেটত পৰাস্ত কৰে ।
বেন শ্বেলটনৰ সমৰ্থকৰ ব্যাপক চিঞৰৰ মাজতো আলেকজেণ্ডাৰে অতি মনোযোগেৰে খেলখনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । খেলৰ অন্তিম মুহূৰ্তত তেওঁ ইমানে খেলৰ মাজত সোমাই গৈছিল যে আম্পায়াৰে বিজয়ৰ ঘোষণা কৰাও তেওঁ শুনা নাছিল ।
জভেৰেভে কয়, "সেই মুহূৰ্তত মই জ'নত আছিলো । মই একেবাৰে শব্দ শুনা নাছিলো । মই এই ধৰণৰ পৰিৱেশত আছিলো যে মই একোৱে শুনা নাছিলো ।"
¡SASCHAAA! GANASTE, LOCO 😂 pic.twitter.com/kcocOgdCy8— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
এয়া আছিল আলেজেণ্ডাৰৰ দ্বিতীয়টো বৃহৎ সফলতা । চলিত বছৰৰে ফ্ৰেন্স অ'পেন জয়ৰ পিছত ইউএছ অ'পেনৰ খিতাপ দখল কৰি বছৰৰ দ্বিতীয়টো গ্ৰেণ্ড শ্লেম লাভ কৰে । একেদৰে তেওঁৰ এই বিজয়ে আমেৰিকানসকলকো হতাশ কৰে । কাৰণ ২০০৩ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমেৰিকাৰ খেলুৱৈক গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ লাভ কৰাত তেওঁ বাধা হিচাপে থিয় দিয়ে । ইফালে ২০২০ চনৰ ইউএছ অ'পেন ফাইনেলত তেওঁৰ পৰাজয়ৰ বেদনাও এই বিজয়ে শেষ কৰিলে ।
ফাইনেল খেলখনত জভেৰেভৰ বিৰুদ্ধে ২৩ বছৰীয়া বেন শ্বেলটনে ঘৰুৱা সমৰ্থকৰ বিপুল সমৰ্থন লাভ কৰিছিল । কিন্তু আলেজেণ্ডাৰে খেলখনত শেষ হাঁহি মাৰি ঘৰুৱা সমৰ্থকক হতাশ কৰে ।
Zverev’s name has been added to the wall of champions! ✍️ pic.twitter.com/HsuxxTFAWW— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
ট্ৰফী প্ৰদানৰ সময়ত জভেৰেভে কয়, "মই জানো আজি ৯৯.৯ শতাংশ লোকে বেনক জয়ী হোৱাটো বিচাৰিছিল, সেয়ে প্ৰথমে তাৰ বাবে মই অতি দুখিত । দ্বিতীয়তে খেলাৰ বাবে অবিশ্বাস্য পৰিৱেশ আছিল । যদিও মই জানো যে এই সমৰ্থন মোৰ বিৰুদ্ধে আছিল, কিন্তু সমৰ্থকৰ ভিৰ আকৰ্ষণীয় আছিল ।"
Ben Shelton knows he can find the next level 📈 pic.twitter.com/fuyKcPogCB— US Open Tennis (@usopen) September 14, 2026
পৰাজয়ৰ পিছত শ্বেলটনে কয়, "এই মুহূৰ্ত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । আজি সেই ক'ৰ্টত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুভৱ ব্যতিক্ৰম আছিল । মই আগতে কেতিয়াও এনেকুৱা অনুভৱ কৰা নাছিলো । কিন্তু এই বছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতাত জভেৰেভ বেছি ভাল খেলিছিল আৰু আপাত দৃষ্টিত তেওঁ কিমান ভাল সেইটোও নাজানিছিল ।
Crafting victory. Tiffany & Co. engraves the trophy for the US Open men's singles champion 🏆@TiffanyAndCo | #USOpen pic.twitter.com/67Iux9BetV— US Open Tennis (@usopen) September 14, 2026
ফাইনেলৰ সময়ত শ্বেলটনৰ সমৰ্থনত বহু লোক উপস্থিত আছিল । তেওঁৰ প্ৰেমিকা তথা ফুটবল তাৰকা ট্ৰিণিটি ৰডমেনেও খেলখন উপভোগ কৰে । আনহাতে নিউয়ৰ্কৰ ক্ৰীড়া জগতৰ বহু তাৰকাইও খেলখন উপভোগ কৰে ।
ইউএছ অ'পেনত খিতাপ দখল কৰি জভেৰেভে লাভ কৰা পুৰস্কাৰৰ ধনৰ পৰিমাণ হৈছে ৫.৫ মিলিয়ন ডলাৰ । মহিলা বিজয়ী এলেনা ৰাইবাকিনাইও একে পৰিমাণৰ ধন লাভ কৰিছে । দুয়োৰে পুৰস্কাৰ গ্ৰেণ্ড শ্লেম টেনিছৰ ইতিহাসৰ সৰ্বাধিক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
ইতিহাস ৰচনা কৰাত ব্যৰ্থ ছাবালেংকা; ৰাইবাকিনাই দখল কৰিলে ইউ এছ অ'পেনৰ খিতাপ