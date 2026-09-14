ETV Bharat / sports

ইউএছ অ'পেন ফাইনেল : বেন শ্বেলটনক পৰাস্ত কৰি খিতাপ দখল জাৰ্মান তাৰকা আলেকজেণ্ডাৰ জেভেৰেভৰ

ইউএছ অ'পেনৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ ফাইনেলত জয়ৰ লগে লগে চলিত বছৰত দ্বিতীয়টো গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ দখল আলেকজেণ্ডাৰ জেভেৰেভৰ ।

Alexander Zverev of Germany celebrates after he won the men's singles final of the US Open
ইউএছ অ'পেন পুৰুষৰ খিতাপ দখল আলেকজেণ্ডাৰ জেভেৰেভৰ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2026 at 1:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নিউয়ৰ্ক : ইউএছ অ'পেনৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ ফাইনেলত জাৰ্মান টেনিছ তাৰকা আলেকজেণ্ডাৰ জভেৰেভে দ্বিতীয়টো গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় । দেওবাৰে অনুষ্ঠিত ৰোমাঞ্চকৰ মেচখনত আলেকজেণ্ডাৰে আমেৰিকাৰ টেনিছ খেলুৱৈ বেন শ্বেলটনক ৬-৩, ৭-৬ (২), ৫-৭, ৬-৩ ছেটত পৰাস্ত কৰে ।

বেন শ্বেলটনৰ সমৰ্থকৰ ব্যাপক চিঞৰৰ মাজতো আলেকজেণ্ডাৰে অতি মনোযোগেৰে খেলখনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । খেলৰ অন্তিম মুহূৰ্তত তেওঁ ইমানে খেলৰ মাজত সোমাই গৈছিল যে আম্পায়াৰে বিজয়ৰ ঘোষণা কৰাও তেওঁ শুনা নাছিল ।

Alexander Zverev poses with the trophy
ট্ৰফীৰ সৈতে আলেকজেণ্ডাৰ জেভেৰেভ (AP)

জভেৰেভে কয়, "সেই মুহূৰ্তত মই জ'নত আছিলো । মই একেবাৰে শব্দ শুনা নাছিলো । মই এই ধৰণৰ পৰিৱেশত আছিলো যে মই একোৱে শুনা নাছিলো ।"

এয়া আছিল আলেজেণ্ডাৰৰ দ্বিতীয়টো বৃহৎ সফলতা । চলিত বছৰৰে ফ্ৰেন্স অ'পেন জয়ৰ পিছত ইউএছ অ'পেনৰ খিতাপ দখল কৰি বছৰৰ দ্বিতীয়টো গ্ৰেণ্ড শ্লেম লাভ কৰে । একেদৰে তেওঁৰ এই বিজয়ে আমেৰিকানসকলকো হতাশ কৰে । কাৰণ ২০০৩ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমেৰিকাৰ খেলুৱৈক গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ লাভ কৰাত তেওঁ বাধা হিচাপে থিয় দিয়ে । ইফালে ২০২০ চনৰ ইউএছ অ'পেন ফাইনেলত তেওঁৰ পৰাজয়ৰ বেদনাও এই বিজয়ে শেষ কৰিলে ।

ফাইনেল খেলখনত জভেৰেভৰ বিৰুদ্ধে ২৩ বছৰীয়া বেন শ্বেলটনে ঘৰুৱা সমৰ্থকৰ বিপুল সমৰ্থন লাভ কৰিছিল । কিন্তু আলেজেণ্ডাৰে খেলখনত শেষ হাঁহি মাৰি ঘৰুৱা সমৰ্থকক হতাশ কৰে ।

ট্ৰফী প্ৰদানৰ সময়ত জভেৰেভে কয়, "মই জানো আজি ৯৯.৯ শতাংশ লোকে বেনক জয়ী হোৱাটো বিচাৰিছিল, সেয়ে প্ৰথমে তাৰ বাবে মই অতি দুখিত । দ্বিতীয়তে খেলাৰ বাবে অবিশ্বাস্য পৰিৱেশ আছিল । যদিও মই জানো যে এই সমৰ্থন মোৰ বিৰুদ্ধে আছিল, কিন্তু সমৰ্থকৰ ভিৰ আকৰ্ষণীয় আছিল ।"

পৰাজয়ৰ পিছত শ্বেলটনে কয়, "এই মুহূৰ্ত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । আজি সেই ক'ৰ্টত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুভৱ ব্যতিক্ৰম আছিল । মই আগতে কেতিয়াও এনেকুৱা অনুভৱ কৰা নাছিলো । কিন্তু এই বছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতাত জভেৰেভ বেছি ভাল খেলিছিল আৰু আপাত দৃষ্টিত তেওঁ কিমান ভাল সেইটোও নাজানিছিল ।

ফাইনেলৰ সময়ত শ্বেলটনৰ সমৰ্থনত বহু লোক উপস্থিত আছিল । তেওঁৰ প্ৰেমিকা তথা ফুটবল তাৰকা ট্ৰিণিটি ৰডমেনেও খেলখন উপভোগ কৰে । আনহাতে নিউয়ৰ্কৰ ক্ৰীড়া জগতৰ বহু তাৰকাইও খেলখন উপভোগ কৰে ।

Ben Shelton, of the United States, left, and Alexander Zverev, of Germany, right, pose for a photo together with their trophies
ট্ৰফীৰ সৈতে আমেৰিকাৰ বেন শ্বেলটন আৰু আলেকজেণ্ডাৰ জেভেৰেভ (AP)

ইউএছ অ'পেনত খিতাপ দখল কৰি জভেৰেভে লাভ কৰা পুৰস্কাৰৰ ধনৰ পৰিমাণ হৈছে ৫.৫ মিলিয়ন ডলাৰ । মহিলা বিজয়ী এলেনা ৰাইবাকিনাইও একে পৰিমাণৰ ধন লাভ কৰিছে । দুয়োৰে পুৰস্কাৰ গ্ৰেণ্ড শ্লেম টেনিছৰ ইতিহাসৰ সৰ্বাধিক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

ইতিহাস ৰচনা কৰাত ব্যৰ্থ ছাবালেংকা; ৰাইবাকিনাই দখল কৰিলে ইউ এছ অ'পেনৰ খিতাপ

TAGGED:

আলেকজেণ্ডাৰ জেভেৰেভ
বেন শ্বেলটন
গ্ৰেণ্ড শ্লেম
টেনিছ
US OPEN 2026 MENS FINAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.