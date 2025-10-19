ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেচত বৰষুণৰ বিধি-পথালি, ৰোহিত শৰ্মাৰ ৰূপত প্ৰথমটো আঘাত ভাৰতৰ

ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেচত বৰষুণৰ বিধি-পথালি, ৰোহিত শৰ্মাৰ ৰূপত প্ৰথমটো আঘাত ভাৰতৰ
বৰষুণৰ বাবে পুনৰ মেচ বন্ধ, ১১.৫ অভাৰৰ অন্তত ৩৭/৩ত আছে ভাৰত । ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেচত বৰষুণৰ বিধি-পথালি, ৰোহিত শৰ্মাৰ ৰূপত প্ৰথমটো আঘাত ভাৰতৰ ৷
হায়দৰাবাদ: আজিৰে পৰা ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে তিনিখন মেচৰ এদিনীয়া শৃংখলা ৷ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হৈছে পাৰ্থৰ অপ্টাছ ষ্টেডিয়ামত । আয়োজক দলটোৱে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
ভাৰতৰ তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ লগে লগে আলহী দলটোৱে তিনিখন খেলৰ এই দ্বি-পাক্ষিক শৃংখলাত জয়ী হোৱাৰ আশা কৰিছে ৷ ভাৰতে এই শৃংখলাত জয়লাভ কৰিলে নতুন অধিনায়ক শুভমন গিলৰ নেতৃত্বত দলটোৰ বাবে হ’ব প্ৰথমটো এদিনীয়া শৃংখলা জয় ৷
নিয়মীয়া অধিনায়ক পেট কামিন্সৰ অনুপস্থিতিত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অধিনায়ক হিচাপে দলৰ দায়িত্বত আছে মিচেল মাৰ্ছ ।
৪৯ অভাৰৰ খেল
এই মেচখনত বৰষুণে ব্যাঘাত জন্মায় ৷ বৰষুণৰ বাবে প্ৰথম ১০-১৫ মিনিটৰ খেলত ব্যাঘাত জন্মে ৷ খেল পুনৰ আৰম্ভ হয় যদিও ৪৯ অভাৰৰ খেলহে অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ফলস্বৰূপে দল দুটাৰ চাৰিজনকৈ বলাৰে সৰ্বাধিক ১০ অভাৰহে বলিং কৰিব পাৰিব ।
ভাৰতৰ তিনিটাকৈ উইকেটৰ পতন
কেৰিয়াৰৰ ৫০০ নং আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মেচ খেলিবলৈ ক্ৰিজত নমা ৰোহিত শৰ্মাই এই খেলখনত অতি সহজে হেৰুৱাই নিজৰ উইকেট ৷ টীম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাক্তন অধিনায়কগৰাকীয়ে মাত্ৰ ৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিয়ে পেভিলিয়নলৈ উভতিবলৈ বাধ্য হয় ৷ দলীয় স্ক’ৰ ১৩ ৰাণত ভাৰতে ৰোহিতৰ ৰূপত হেৰুৱাই প্ৰথমটো উইকেট ৷ হেজলউডৰ বলত মেট ৰেনশ্ব’ৰ হাতত কেচ তুলি দি আউট হয় তাৰকা ক্ৰিকেটাৰগৰাকী ৷
প্ৰতিপক্ষই টীম ইণ্ডিয়াক দ্বিতীয়টো বৃহৎ আঘাত দিয়ে বিৰাট কোহলীৰ ৰূপত ৷ দলীয় স্ক’ৰ ২১ ৰাণত শূন্য ৰাণতে পেভিলিয়নমুখী হয় কোহলী ৷ ষ্টাৰ্কৰ বলত কুপাৰ কনলিয়ে কেচ ধৰি বেটছমেনগৰাকীক পেভিলিয়নৰ বাট দেখুৱায় ৷ ভাৰতৰ দুয়োগৰাকী তাৰকা বেটছমেন কোহলী আৰু ৰোহিতৰ পৰা দৰ্শকে বহু আশা কৰিছিল যদিও দুয়োগৰাকীয়ে নিৰাশ কৰে অনুৰাগীক ৷
দশম অভাৰৰ পূৰ্বেই বিপদত পৰে আলহী দলটো ৷ অধিনায়ক শুভমন গিলৰ ৰূপত তৃতীয়টো উইকেট হেৰুৱাই ভাৰতে ৷ গিল আউট হোৱাৰ সময়ত দলৰ স্ক’ৰ আছিল মুঠ ২৫ ৰাণ ৷ ভাৰতৰ অধিনায়কগৰাকীয়ে দুটা চাৰিৰ সহায়ত ১৮ টা বলত ১০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি উইকেট হেৰুৱায় ।
বৰষুণৰ বাবে দুবাৰকৈ খেল বন্ধ
পাৰ্থত অনুষ্ঠিত ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন এদিনীয়া বৰষুণে দুবাৰকৈ বিধি-পথালি দিয়ে ৷ বৰষুণৰ বাবে ৮.৫ অভাৰৰ শেষত খেল স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয় ৷ সেই সময়ত দলটোৱে ৩ টা উইকেটৰ বিনিময়ত ২৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷
আনহাতে, ১১.৫ অভাৰৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বৰষুণে বাধা প্ৰদান কৰাত খেলখন বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হয় ৷ বৰ্তমান ক্ৰিজত আছে শ্ৰেয়ছ আয়াৰ(৬) আৰু অক্ষৰ পেটেল(৭) ৷ এই সময়ত ভাৰতৰ দলীয় স্ক’ৰ হৈছে ৩ উইকেটৰ বিনিময়ত ৩৭ ৰাণ ।
