গৌৰৱ গগৈয়ে বহুত পিছত জুবিন গাৰ্গৰ কথা গম পাইছে, গান শুনিছে : পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

গৌৰৱ গগৈয়ে বহুত পিছত জুবিন গাৰ্গৰ কথা গম পাইছে, গান শুনিছে : পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১০ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৩৬ টা মণ্ডলক সামৰি আৰম্ভ সাংসদ খেল মহোৎসৱ ।
Published : December 21, 2025 at 8:07 PM IST
মাজুলী : জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ পুনৰ সকীয়ালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই । জুবিন গাৰ্গে ৰাজনীতি বেয়া পাইছিল বাবেই এই মহান শিল্পীগৰাকীক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকীয়াই দিলে ।
গৌৰৱ গগৈক কঠোৰ সমালোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "গৌৰৱ গগৈয়ে বহুত পিছত জুবিন গাৰ্গৰ কথা গম পাইছে, জুবিনৰ গান শুনিছে । তেওঁৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা এয়ে যে জুবিনক ভাল পোৱাৰ অধিকাৰ প্ৰত্যেকৰে আছে; কিন্তু মোৰ এটাই কথা, জুবিনক লৈ যিটো গৌৰৱ গগৈহঁতে ৰাজনীতি কৰিছে, এইটো নহয় । জুবিনক জুবিন হৈ থাকিবলৈ দিব লাগে । বাকী সময়, ন্যায়ালয়, অসমৰ ৰাইজ আছে, তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব । প্ৰতিটো কথাত জুবিন গাৰ্গক টানি অনাটো ভাল কথা নহয় । জুবিন গাৰ্গে ৰাজনীতি বেয়া পায়, গতিকে তেওঁক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে ।"
উল্লেখ্য যে, নদীদ্বীপ মাজুলীত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে সাংসদ খেল মহোৎসৱ ২০২৫ । পুৱাই মাজুলীৰ গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় এই মাৰাথান প্ৰতিযোগিতা । দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দুই সহস্ৰাধিক খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিযোগিতাখনিত ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ নেতৃত্বত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় এই মহোৎসৱ । যুৱ শক্তিৰ উৎসৱ খেল মহোৎসৱত অংশ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে এই খেলৰ উদ্বোধন কৰি সাংবাদিকৰ আগত এইদৰে কয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
উল্লেখ্য যে মাৰাথান মাজুলীত ১০ বছৰৰ পৰা ৪৫ বছৰ বয়সৰ খেলুৱৈ সকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । সৰ্বাধিক ২১ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত এই মাৰাথান দৌৰ অনুষ্ঠিত হয় ।
মাজুলীৰ লগত তেওঁৰ ৩০ বছৰীয়া সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মাজুলী সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিকভাৱে যিদৰে চহকী ঠিক সেইদৰে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰতো চহকী । সমগ্র যোৰহাট লোকসভাৰ ৪ খন জিলাত আমি সাংসদ খেল মহোৎসৱ ২০২৫ আয়োজন কৰিছো ।"
উল্লেখ্য় যে, ২১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৪ ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই সাংসদ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ । যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১০ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৩৬ টা মণ্ডলক সামৰি এই ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে ।