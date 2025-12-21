ETV Bharat / sports

গৌৰৱ গগৈয়ে বহুত পিছত জুবিন গাৰ্গৰ কথা গম পাইছে, গান শুনিছে : পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১০ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৩৬ টা মণ্ডলক সামৰি আৰম্ভ সাংসদ খেল মহোৎসৱ ।

JORHAT MP SPORTS FESTIVAL
সাংসদ ক্ৰীড়া মহোৎসৱত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 21, 2025 at 8:07 PM IST

মাজুলী : জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ পুনৰ সকীয়ালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই । জুবিন গাৰ্গে ৰাজনীতি বেয়া পাইছিল বাবেই এই মহান শিল্পীগৰাকীক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকীয়াই দিলে ।

গৌৰৱ গগৈক কঠোৰ সমালোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "গৌৰৱ গগৈয়ে বহুত পিছত জুবিন গাৰ্গৰ কথা গম পাইছে, জুবিনৰ গান শুনিছে । তেওঁৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা এয়ে যে জুবিনক ভাল পোৱাৰ অধিকাৰ প্ৰত্যেকৰে আছে; কিন্তু মোৰ এটাই কথা, জুবিনক লৈ যিটো গৌৰৱ গগৈহঁতে ৰাজনীতি কৰিছে, এইটো নহয় । জুবিনক জুবিন হৈ থাকিবলৈ দিব লাগে । বাকী সময়, ন্যায়ালয়, অসমৰ ৰাইজ আছে, তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব । প্ৰতিটো কথাত জুবিন গাৰ্গক টানি অনাটো ভাল কথা নহয় । জুবিন গাৰ্গে ৰাজনীতি বেয়া পায়, গতিকে তেওঁক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে ।"

সাংসদ ক্ৰীড়া মহোৎসৱত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, নদীদ্বীপ মাজুলীত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে সাংসদ খেল মহোৎসৱ ২০২৫ । পুৱাই মাজুলীৰ গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় এই মাৰাথান প্ৰতিযোগিতা । দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দুই সহস্ৰাধিক খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিযোগিতাখনিত ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ নেতৃত্বত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় এই মহোৎসৱ । যুৱ শক্তিৰ উৎসৱ খেল মহোৎসৱত অংশ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে এই খেলৰ উদ্বোধন কৰি সাংবাদিকৰ আগত এইদৰে কয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

উল্লেখ্য যে মাৰাথান মাজুলীত ১০ বছৰৰ পৰা ৪৫ বছৰ বয়সৰ খেলুৱৈ সকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । সৰ্বাধিক ২১ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত এই মাৰাথান দৌৰ অনুষ্ঠিত হয় ।

JORHAT MP SPORTS FESTIVAL
সাংসদ ক্ৰীড়া মহোৎসৱত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা (ETV Bharat Assam)

মাজুলীৰ লগত তেওঁৰ ৩০ বছৰীয়া সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মাজুলী সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিকভাৱে যিদৰে চহকী ঠিক সেইদৰে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰতো চহকী । সমগ্র যোৰহাট লোকসভাৰ ৪ খন জিলাত আমি সাংসদ খেল মহোৎসৱ ২০২৫ আয়োজন কৰিছো ।"

উল্লেখ্য় যে, ২১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৪ ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই সাংসদ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ । যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১০ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৩৬ টা মণ্ডলক সামৰি এই ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে ।

জুবিন গাৰ্গক লৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিছে: পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

