১৯ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপত ভাৰতক ১৯১ ৰাণত পৰাস্ত কৰি দ্বিতীয়টো খিতাপ দখল পাকিস্তানৰ

১৯ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ফাইনেলত পাকিস্তানৰ ৩৪৭ ৰাণৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতীয় দলটো ১৫৬ ৰাণত সীমাবদ্ধ হৈ পৰে ।

U19 ASIA CUP 2025
১৯ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত ভাৰতক ১৯১ ৰাণত পৰাস্ত কৰে পাকিস্তানে (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 22, 2025 at 8:06 AM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ : ডুবাইৰ আই চি চি একাডেমী খেলপথাৰত দেওবাৰে ভাৰতক ১৯১ ৰাণত পৰাস্ত কৰি পাকিস্তানে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পুৰুষৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰে ৷ ২০১২ চনত ভাৰতৰ সৈতে ট্ৰফী ভাগ কৰাৰ পিছত পাকিস্তানৰ এইটো দ্বিতীয়টো খিতাপ ৷ পাকিস্থানৰ হৈ সমীৰ মিনহাছে উজ্জল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই আৰু ১৭২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ বলিঙত আলী ৰাজাই পাকিস্তানৰ হৈ চাৰিটা উইকেট দখল কৰি ভাৰতৰ তীক্ষ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বী দলৰ সৰ্বাধিক সফল বলাৰ হিচাপে বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷

ফাইনেলত পৰাজিত ভাৰত

চূড়ান্ত খেলখনত ভাৰতে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ বাছি লয় ৷ অৱশ্যে আৰম্ভণিৰে পৰাই পাকিস্তানী বেটছমেনসকলে আক্রমণাত্মক খেলিছিল, সমীৰ মিনহাছে ১১৩টা বলত ১৭২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ আহমেদ হুছেইনে ৫৬ ৰাণ অৰিহণা যোগাইছিল যদিও মিনহাছে নিজৰ উজ্জ্বল ইনিংছেৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ সমীৰে নিজৰ আক্রমণাত্মক ইনিংছত ১৭টা চাৰি আৰু ৯টা ছয় মাৰে ৷ ভাৰতৰ হৈ দীপেশ দেৱেন্দ্ৰনে ৮৩ ৰাণত তিনিটা উইকেট দখল কৰি সৰ্বাধিক সফল বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷

প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতে ৩৪৭ ৰাণৰ বৃহৎ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰিবলৈ গৈ তীব্ৰ হেঁচাৰ সন্মুখীন হয় আৰু ২৬.২ অভাৰত ১৫৬ ৰাণত অল আউট হয় ৷ ভাৰতে একেৰাহে উইকেট হেৰুৱাবলৈ ধৰে আৰু ইনিংছৰ আৰম্ভণিতে ৬৮ ৰাণত ৫টা উইকেট হেৰুৱায় ৷ দেৱেন্দ্ৰনে ১৬টা বলত ৩৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি কিছু সাহস দেখুৱাইছিল কিন্তু তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টা অসাৰ হৈ পৰিল, কিয়নো মেন ইন ব্লু মেচখনত ১৯১ ৰাণৰ বিশাল ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় । ভাৰতীয় যুৱ দলটোৱে এই পৰ্যন্ত প্ৰতিযোগিতাখনত অপৰাজিত আছিল যদিও চূড়ান্ত বাধা অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিলে ৷

পাকিস্তানৰ দ্বিতীয় খিতাপ

পাকিস্তানে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পুৰুষৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপত জয়লাভ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১২ চনত তেওঁলোকে ভাৰতৰ সৈতে এই ট্ৰফী ভাগ-বতৰা কৰিছিল ৷ তেওঁলোকৰ তীক্ষ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ভাৰতে ৮ বাৰ এই প্ৰতিযোগিতাত জয়লাভ কৰিছে ৷ বাংলাদেশে দুটা খিতাপ দখল কৰাৰ বিপৰীতে আফগানিস্তানে এবাৰ খিতাপ দখল কৰে ৷

ইটিভি ভাৰত অসম
U19 ASIA CUP 2025

