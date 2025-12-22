১৯ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপত ভাৰতক ১৯১ ৰাণত পৰাস্ত কৰি দ্বিতীয়টো খিতাপ দখল পাকিস্তানৰ
১৯ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ফাইনেলত পাকিস্তানৰ ৩৪৭ ৰাণৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতীয় দলটো ১৫৬ ৰাণত সীমাবদ্ধ হৈ পৰে ।
Published : December 22, 2025 at 8:06 AM IST
হায়দৰাবাদ : ডুবাইৰ আই চি চি একাডেমী খেলপথাৰত দেওবাৰে ভাৰতক ১৯১ ৰাণত পৰাস্ত কৰি পাকিস্তানে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পুৰুষৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰে ৷ ২০১২ চনত ভাৰতৰ সৈতে ট্ৰফী ভাগ কৰাৰ পিছত পাকিস্তানৰ এইটো দ্বিতীয়টো খিতাপ ৷ পাকিস্থানৰ হৈ সমীৰ মিনহাছে উজ্জল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই আৰু ১৭২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ বলিঙত আলী ৰাজাই পাকিস্তানৰ হৈ চাৰিটা উইকেট দখল কৰি ভাৰতৰ তীক্ষ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বী দলৰ সৰ্বাধিক সফল বলাৰ হিচাপে বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷
ফাইনেলত পৰাজিত ভাৰত
চূড়ান্ত খেলখনত ভাৰতে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ বাছি লয় ৷ অৱশ্যে আৰম্ভণিৰে পৰাই পাকিস্তানী বেটছমেনসকলে আক্রমণাত্মক খেলিছিল, সমীৰ মিনহাছে ১১৩টা বলত ১৭২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ আহমেদ হুছেইনে ৫৬ ৰাণ অৰিহণা যোগাইছিল যদিও মিনহাছে নিজৰ উজ্জ্বল ইনিংছেৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ সমীৰে নিজৰ আক্রমণাত্মক ইনিংছত ১৭টা চাৰি আৰু ৯টা ছয় মাৰে ৷ ভাৰতৰ হৈ দীপেশ দেৱেন্দ্ৰনে ৮৩ ৰাণত তিনিটা উইকেট দখল কৰি সৰ্বাধিক সফল বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷
𝐑𝐮𝐭𝐡𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐜𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬. 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐢𝐭 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞𝐝.— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) December 21, 2025
The Men in Green are the champions of the #DPWorldMensU19AsiaCup2025 🏆#GrandFinale #INDvPAK #ACC pic.twitter.com/QdUgaNVVFv
প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতে ৩৪৭ ৰাণৰ বৃহৎ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰিবলৈ গৈ তীব্ৰ হেঁচাৰ সন্মুখীন হয় আৰু ২৬.২ অভাৰত ১৫৬ ৰাণত অল আউট হয় ৷ ভাৰতে একেৰাহে উইকেট হেৰুৱাবলৈ ধৰে আৰু ইনিংছৰ আৰম্ভণিতে ৬৮ ৰাণত ৫টা উইকেট হেৰুৱায় ৷ দেৱেন্দ্ৰনে ১৬টা বলত ৩৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি কিছু সাহস দেখুৱাইছিল কিন্তু তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টা অসাৰ হৈ পৰিল, কিয়নো মেন ইন ব্লু মেচখনত ১৯১ ৰাণৰ বিশাল ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় । ভাৰতীয় যুৱ দলটোৱে এই পৰ্যন্ত প্ৰতিযোগিতাখনত অপৰাজিত আছিল যদিও চূড়ান্ত বাধা অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিলে ৷
পাকিস্তানৰ দ্বিতীয় খিতাপ
পাকিস্তানে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পুৰুষৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপত জয়লাভ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১২ চনত তেওঁলোকে ভাৰতৰ সৈতে এই ট্ৰফী ভাগ-বতৰা কৰিছিল ৷ তেওঁলোকৰ তীক্ষ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ভাৰতে ৮ বাৰ এই প্ৰতিযোগিতাত জয়লাভ কৰিছে ৷ বাংলাদেশে দুটা খিতাপ দখল কৰাৰ বিপৰীতে আফগানিস্তানে এবাৰ খিতাপ দখল কৰে ৷
লগতে পঢ়ক : টি-২০ বিশ্বকাপৰ দলৰ পৰা কিয় আঁতৰাই ৰখা হ’ল গিলক ? মুখ্য নিৰ্বাচক আগৰকাৰে কৰিলে স্পষ্ট