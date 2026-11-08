ETV Bharat / sports

U19 এছিয়া কাপ ২০২৬: অথলে গ'ল অৰ্জুনৰ ১০৭ ৰাণ, তিনি উইকেটত পাকিস্তানৰ জয়

U19 এছিয়া কাপত চিৰবৈৰী পাকিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত ভাৰত ৷ ভাৰতক তিনি উইকেটত পৰাস্ত কৰি পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষস্থান পাকিস্তান ৷

u19 asia cup 2026
অথলে গ'ল অৰ্জুনৰ ১০৭ ৰাণ, তিনি উইকেটত পাকিস্তানৰ জয় (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 8, 2026 at 7:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : দেওবাৰে ওমানৰ অল আমিৰাট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত U19 এছিয়া কাপৰ এখন মেচত চিৰবৈৰী পাকিস্তানৰ হাতত ভাৰতীয় দল পৰাস্ত হয় ৷ উল্লেখ্য যে, U19 এছিয়া কাপৰ মেচত পাকিস্তানে ভাৰতক তিনি উইকেটত পৰাস্ত কৰি পইণ্ট তালিকাত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে ৷

মেচখনত টচত জিকি ভাৰতীয় U19 দলে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ কিন্তু প্ৰথম ইনিংছ মুকলি কৰিবলৈ গৈ পাকিস্তানৰ বলাৰৰ সন্মুখত ভাৰতীয় বেটাৰসকল প্ৰথমে বিমূৰত পৰিছিল ৷ সেয়ে অপেনাৰ লক্ষ্য ৰায়চান্দানী শূন্যতে আউট হয় ৷ তাৰ পাছত বিনিথ ভিকেয়ে মাত্ৰ ৮ ৰাণ আৰু য়েছবৰ্ধন সিং চৌহানে মাত্ৰ ১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হয় ৷

কিন্তু আৰ্যবীৰ ছেহৱাগ আৰু আৰ্জুন ৰাজপুটৰ যুটিয়ে ক্ৰিজত কিছু তিস্তি থাকে ৷ কিন্তু ২২ ৰাণত ছেহৱাগ আউট হোৱাত বিমূৰত পৰে ভাৰতীয় দলটো ৷ দলৰ বিপৰ্যয়ৰ সময়টো পাকিস্তানৰ বলাৰৰ সন্মুখত কঠিন প্ৰত্যাহ্বান হৈ থিয় দিলে অৰ্জুন ৰাজপুটে ৷ মাত্ৰ ৮৫ বল খেলি ৰাজপুটৰ ১০৭ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ৰাজপুটৰ ১০৭ৰাণৰ সহায়ত ভাৰতে ৪৬.৩ অভাৰত আটাইকেটা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ২০৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷

ইফালে ভাৰতে বান্ধি দিয়া ২০৯ ৰাণৰ লক্ষ্য লৈ খেলা পাকিস্তানৰ দলটো প্ৰথম অৱস্থাত ভাৰতীয় বলাৰৰ সন্মুখত তিস্তি থাকিব পৰা নাছিল ৷ যাৰ বাবে ২০৯ ৰাণৰ লক্ষ্য পিছা কৰিবলৈ গৈ পাকিস্তানে ৬১ ৰাণতে ৫ টা উইকেট হেৰুৱাই ৷ কিন্তু হামজা জাহুৰ ১০০ ৰাণৰ সহায়ত পাকিস্তানে ভাৰতক তিনি উইকেটত পৰাস্ত কৰি পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থানত উপনীত হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: যুৱ অলিম্পিক ২০২৬: প্ৰথম ভাৰতীয় সাঁতোৰবিদ হিচাপে ইতিহাস ৰচিলে অসম সন্তান তীৰ্থাংক পেগুৱে

TAGGED:

U19 ASIA CUP 2026
U19 এছিয়া কাপ
ভাৰত পাকিস্তানৰ মেচ
তিনি উইকেটত পাকিস্তানৰ জয়
আৰ্জুন ৰাজপুট

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.