পাকিস্তানক পৰাজিত কৰি বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত ভাৰত
১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ ছয়ৰ মেচত পাকিস্তানক ৫৮ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ।
Published : February 1, 2026 at 11:50 PM IST
বুলাৱায়ো: দেওবাৰে পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি ১৯ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ ছেমি ফাইনেলৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে ভাৰতৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ ক্ৰিকেট দলটোৱে ৷ বুলাৱায়োৰ কুইন্স স্প’ৰ্টছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত ছুপাৰ ছয়ৰ মেচত প্ৰথমে বেটিং কৰি ভাৰতে আটাইকেইটা উইকেটৰ বিনিময়ত ৪৯.৫ অভাৰত সংগ্ৰহ কৰে ২৫২ ৰাণ ৷ প্ৰত্যুত্তৰত ৪৬.২ অভাৰত ১৯৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে পৰাজিত হয় পাকিস্তান ৷
যাৰ লগে লগে প্ৰতিযোগিতাখনত অপ্ৰতিৰোধ্য অভিযান অব্যাহত ৰাখি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ভাৰতে ।
India into the #U19WorldCup semi-finals with a win against Pakistan 🙌— ICC (@ICC) February 1, 2026
📝: https://t.co/LtfJRDO2oO pic.twitter.com/sbIN5rzOTC
পৰাজয়ৰ পূৰ্বেই ছেমি ফাইনেলৰ পৰা বাহিৰ পাকিস্তান
২৫৩ ৰাণৰ লক্ষ্য আগত লৈ ক্ৰিজত নমা পাকিস্তানে ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ হ’লে ৩৩.৩ অভাৰত নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হ’ব লাগিছিল ৷ কিন্তু নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত লক্ষ্য পূৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ লগতে মেচখনতো জয় লাভ কৰিব নোৱাৰিলে দলটোৱে ৷
লক্ষ্য পূৰণ কৰিবলৈ খৰখেদা কৰোতেই পাকিস্তানৰ ফৰ্মত থকা বেটছমেন সমীৰ মিনহাছে ১১ টা বলত ৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হয় । ইয়াৰ পাছতে হামজা জাহুৰে(৪৯ বলত ৪২) আৰু ওছমান খানে(৯২ বলত ৬৬) ৰাণ সংগ্ৰহৰে ইনিংছটো সুস্থিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি ৮০ বলত দ্বিতীয় উইকেটৰ যুটিত ৬৫ ৰাণ সংযোজন কৰে ।
পাকিস্তানৰ লেহেমীয়া বেটিং
খেলৰ ১৭ অভাৰৰ পিছত চাৰি নং স্থানত বেটিং কৰিবলৈ ক্ৰিজত নামে অধিনায়ক ফাৰহান ইউছুফ(৩৯ বলত ৩৮ ৰাণ) ৷ সেই সময়ত দলৰ স্ক’ৰ আছিল ৮৮/২ ৰাণ ৷ ক্ৰিজত ওছমান খানৰ সৈতে যুটি বান্ধি দুয়োজনে ৭৬ টা বলত তৃতীয় উইকেটৰ বাবে ৬৩ ৰাণ সংযোজন কৰে । কিন্তু দুয়োজন বেটছমেনে বিশেষ বেটিং পৰাক্ৰম প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হোৱাত পাকিস্তানে ৩৩.৩ অভাৰত নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত ব্যৰ্থ হয় ৷
আয়ুষ মহাত্ৰেৰ উৎকৃষ্ট বলিং
অৱশেষত পাকিস্তানে ৫০ অভাৰত নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ সপোন দেখিছিল যদিও দলটোৰ সকলো আশা ভংগ কৰে ভাৰতৰ বলিং বিভাগে ৷ ৮ অভাৰত ৩ টাকৈ উইকেট দখল কৰে ভাৰতৰ আয়ুষ মহাত্ৰে আৰু ৯.২ অভাৰত আন ৩ টা উইকেট দখল কৰে খিলন পেটেলে ।
A big performance on the big stage! 🙌— BCCI (@BCCI) February 1, 2026
Kanishk Chouhan is the Player of the Match for his valuable all-round contributions as India U19 win by 5️⃣8️⃣ runs 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/9EQew1omYY #U19WorldCup pic.twitter.com/5qwwp0S4Og
বলিং যুটিটোৱে পাকিস্তানৰ বেটিং লাইনআপক বিধ্বস্ত কৰি তোলাৰ ফলত সেউজীয়া দলটোৱে মাত্ৰ ৪৩ ৰাণৰ ব্যৱধানতে অন্তিম ৮ উইকেট হেৰুৱাই আৰু ৪৬.২ অভাৰত মাত্ৰ ১৯৪ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
বেদান্ত ত্ৰিবেদীৰ দৰ্শনীয় বেটিং
টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা পাকিস্তানে ভাৰতক ৪৯.৫ অভাৰত ২৫২ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখে ৷ ভাৰতে ৪৭ ৰাণত তিনিটাকৈ উইকেট হেৰুৱাই দুৰ্বল আৰম্ভণি কৰে । বৈভৱ সূৰ্যবংশী(২২ টা বলত ৩০ ৰাণ), এৰন জৰ্জ (২৫ টা বলত ১৬ ৰাণ) আৰু আয়ুষ মহাত্ৰে(২ টা বলত ০ ৰাণ) কৰি সহজে উইকেট হেৰুওৱাৰ পিছত বেদান্ত ত্ৰিবেদীয়ে ৯৮ টা বলত ৬৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
তাৰোপৰি আৰ এছ অম্বৰীশ(৩৮ টা বলত ২৯ ৰাণ) আৰু কণিষ্ক চৌহান(২৯ টা বলত ৩৫ ৰাণ) ৰ অৱদানে প্ৰয়োজনীয় গতি প্ৰদান কৰি ভাৰতক ২৫০ ৰাণৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাত সহায় কৰে । পাকিস্তানৰ হৈ আব্দুল সুভানে ৯.৫ অভাৰত ৩ টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে মহম্মদ ছায়ামেও দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপৰ অন্তিম চাৰি
এই জয়ৰ সৈতে ভাৰতে ছুপাৰ ছয়ৰ গ্ৰুপ ২ ত ৮ পইণ্টেৰে শীৰ্ষস্থান দখল কৰি ইংলেণ্ডৰ সৈতে ছেমি ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ৷ বিপৰীতে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু আফগানিস্তানে ছুপাৰ ছয়ৰ গ্ৰুপ ১ ৰ পৰা ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে ।
ছেমি ফাইনেলত ভাৰত-আফগানিস্তানৰ মুখামুখি
ভাৰতৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ দলটোৱে ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত হাৰাৰেৰ হাৰাৰে স্প’ৰ্টছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত হ’বলগা দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।ইফালে ৩ ফেব্ৰুৱাৰীত বুলাৱায়োত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইংলেণ্ড মুখামুখি হ’ব । ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত হাৰাৰেত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ফাইনেলত মুখামুখি হ’ব দুয়োখন ছেমি ফাইনেলৰ বিজয়ী দল দুটা ।
