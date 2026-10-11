পাঁচখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ বাবে দুটা দল ঘোষণা নিউজিলেণ্ড ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ

পাঁচখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ বাবে দুটা দল ঘোষণা নিউজিলেণ্ড ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ
৪-১৫ নৱেম্বৰলৈকে চলিবলগীয়া পাঁচখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ বাবে দুটাকৈ দল ঘোষণা নিউজিলেণ্ড ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ ৷
Published : October 11, 2026 at 7:58 PM IST
হায়দৰাবাদ : টেষ্ট, এদিনীয়া আৰু টি-20 শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো নিউজিলেণ্ড ভ্ৰমণলৈ যাব ৷ ৪-১৫ নৱেম্বৰলৈকে চলিবলগীয়া পাঁচখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৱে ভাগ ল'ব ৷ ইতিমধ্যে নিউজিলেণ্ড ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া ভাৰতীয় দলৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে ৷
আনফালে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলগীয়া পাঁচখনীয়া শৃংখলাৰ বাবে দেওবাৰে নিউজিলেণ্ড দলৰ নাম নিউজিলেণ্ড ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে ঘোষণা কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, পাঁচখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ বাবে দুটাকৈ নিউজিলেণ্ড ক্ৰিকেট দল ঘোষণা কৰিছে ৷ দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈৰ নাম ঘোষণা কৰি নিউজিলেণ্ড ক্ৰিকেট বৰ্ডে অভিনৱ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে ৷
পাঁচখনীয়া শৃংখলাৰ বাবে দুটা সুকীয়া সুকীয়া দল ঘোষণা কৰিছে, য’ত তিনিগৰাকী খেলুৱৈক দলটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ৷ নিউজিলেণ্ড ক্ৰিকেট বৰ্ডে ঘোষণা কৰা মতে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম তিনিখন এদিনীয়া মেচ খেলিবলগীয়া নিউজিলেণ্ডৰ খেলুৱৈসকল হৈছে -
🚨 NEW ZEALAND ODI SQUAD FOR INDIA SERIES 🚨 Santner (C), Mitchell, Henry, Rachin, Allen, Seifert (WK), Phillips, Duffy, Jamieson, Ferguson, Conway, Latham (WK), Young, Tickner, Smith, Bracewell, Chapman, Clarke, Fisher, Kelly, Hay (WK) https://t.co/UFG21rQz7y— Kailash Jyani (@KailashJya02) October 11, 2026
|মিচেল চেণ্টনাৰ (অধিনায়ক), মাইকেল ব্ৰেচৱেল, মাৰ্ক চেপমেন, ডেভন কনৱে, জেকব ডাফী, মেট হেনৰী, কাইল জেমীছন, টম লেথাম (ৱিকেটকীপা), ডাৰিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপছ, ৰচিন ৰবীন্দ্ৰ, নাথান স্মিথ, ব্লেয়াৰ টিকনাৰ, ৱিল ইয়ং। এই দলটোৱে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম তিনিখন মেচ খেলিব ৷
ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে চতুৰ্থ আৰু পঞ্চমখন এদিনীয়াত খেলিবলগীয়া নিউজিলেণ্ডৰ দ্বিতীয় দলটো হৈছে-
|মিচেল চেণ্টনাৰ (অধিনায়ক), ফিন এলেন, মাইকেল ব্ৰেচৱেল, মাৰ্ক চেপমেন, ক্ৰীষ্টিয়ান ক্লাৰ্ক, জেকব ডাফী, মেট ফিচাৰ, মিচ হে (উইকেটকীপা), টিম চাইফৰ্ট (উইকেটকীপা), নিক কেলী, ব্লেয়াৰ টিকনাৰ, ৱিল ইয়ং।
দুয়োখন খেলুৱৈৰ তালিকাৰ পৰা দেখা গৈছে যে, ফিন এলেন, লকি ফাৰ্গুচন, টিম চাইফৰ্ট আৰু ৰচিন ৰবীন্দ্ৰই এদিনীয়া দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিব । আনফালে কেৱল মিচেল চেণ্টনাৰ, মাইকেল ব্ৰেচৱেল, মাৰ্ক চেপমেন, জেকব ডাফী, ৱিল ইয়ং আৰু ব্লেয়াৰ টিকনাৰহে পাঁচোখন এদিনীয়াত দলৰ হৈ অংশ ল’ব।
লগতে পঢ়ক: গোলাঘাটত সদৌ অসম আন্তঃজিলা ১৭ বছৰ অনূৰ্ধ্ব বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ