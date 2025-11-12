ETV Bharat / sports

ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত আন এক সফলতা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত পদক অৰ্জন দুগৰাকীৰ

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিল দুগৰাকী গোলাঘাটৰ খেলুৱৈ । Ju Jitsu World Championship ত আঁজুৰিলে পদক ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত পদক অৰ্জন গোলাঘাটৰ দুই যুৱতীৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 12, 2025 at 12:48 PM IST

গোলাঘাট: পুনৰ গোলাঘাট জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে দুগৰাকী যুৱতীয়ে । থাইলেণ্ডৰ বেংককত ১ নৱেম্বৰ পৰা ১২ নৱেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা Ju Jitsu World Championship ত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি দুটাকৈ ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় গোলাঘাটৰ কন্যা । গোলাঘাটৰ দুই যুৱতী ক্ৰমে জুৰি ঢেকিয়াল ফুকন আৰু প্ৰিয়ংকা শইকীয়াই ভাৰতৰ হৈ সমৰ কলাৰ Ju Jitsu World Championship ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল উক্ত প্ৰতিযোগিতাত ।

ভাৰতৰ উত্তৰ প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হোৱা বাচনি পৰীক্ষাত সফলতাৰ পাছতে গোলাঘাটৰ দুই যুৱতীয়ে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছিল । গোলাঘাট জিলাৰ লাভলীনা বুঢ়াগোঁহাই, নয়নমণি শইকীয়া, উমা ছেত্ৰীৰ পিছতে জুৰি ঢেকিয়াল ফুকন আৰু প্ৰিয়ংকা শইকীয়াৰ সফলতাৰ বাতৰিয়ে গোলাঘাটৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনলৈ আনন্দৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত পদক অৰ্জন গোলাঘাটৰ দুই যুৱতীৰ (ETV Bharat Assam)

এই সম্পৰ্কে খেলুৱৈ জুৰি ঢেকিয়াল ফুকনে কয়,"মই Ju Jitsu আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা থাইলেণ্ডৰ বেংককত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু তাত মই দুটা ইভেণ্টত দুটা ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । প্ৰথম ইভেণ্টৰ ফাইনেলত মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল জাৰ্মানী আৰু দ্বিতীয় ইভেণ্টত অষ্ট্ৰেলিয়া । মই প্ৰথম অৱস্থাত কাৰাটে সমৰকলাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ আৰু তাৰ মাজতে মই Ju Jitsu ৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিলোঁ ।"

জুৰি ঢেকিয়াল ফুকন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "বিগত ৯ অক্টোবৰৰ পৰা ১২ অক্টোবৰলৈকে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ছাহাৰনপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় Ju Jitsu প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ বিশ্ব Ju Jitsu প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছিলোঁ আৰু তাত মই ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"

দুয়োগৰাকী খেলুৱৈক আদৰণি গোলাঘাটৰ ৰাইজৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে উক্ত ক্ৰীড়াত অংশগ্ৰহণ কৰা আন এগৰাকী মহিলা প্ৰিয়ংকা শইকীয়াই কয়, "মই ৭০ কেজি শাখাত উক্ত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যদিও মই পদক লাভ কৰা নাই ৷ কিন্তু বিশ্বৰ ১১ নম্বৰ ৰেংকত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছোঁ । মই Ju Jitsu ৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ শিৱসাগৰত ৷ এইক্ষেত্ৰত অসম Ju Jitsu সন্থাই বিশ্ব Ju Jitsu প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় সহযোগিতা কৰিছিল । বিশ্ব Ju Jitsu প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমাৰ বাচনি হৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ ছাহাৰনপুৰত । থাইলেণ্ডৰ বেংককত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত প্ৰতিযোগিতাত ৩০ খন ৰাষ্ট্ৰৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । মই জাৰ্মানী আৰু থাইলেণ্ডৰ খেলুৱৈৰ সৈতে খেলিছিলোঁ ।"

