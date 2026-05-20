বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন অসমৰ ২ খেলুৱৈৰ: কিন্তু আৰ্থিক দৈন্যতাই পেলাইছে বিপাঙত

আগন্তুক বিশ্বকাপত ভাৰতীয় দলৰ হৈ অংশ ল'ব বৃষ্টি সোণোৱাল আৰু নিতুমণি গগৈয়ে ৷ আৰ্থিক দৈন্যতাই চিন্তাত পেলাইছে দুইগৰাকী খেলুৱৈক ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 20, 2026 at 2:30 PM IST

ডিব্ৰুগড়: ষষ্ঠ দক্ষিণ এচিয়ান মাইক্ৰ’ ফুটছাল প্ৰতিযোগিতাত (6th South Asian Micro Futsal Cup 2026) ভাৰতীয় দলৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰি সফলতাৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিলে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙৰ দুই খেলুৱৈয়ে ৷

নেপালৰ পোখাৰাত ১১ মে’ৰ পৰা ১৪ মে’ লৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ষষ্ঠ দক্ষিণ এচিয়ান মাইক্ৰ’ ফুটছেল প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় দলৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল খোৱাঙৰ কঁঠালগুৰিৰ এণ্টেনা গগৈ আৰু ৰাজু গগৈৰ কন্যা নিতুমণি গগৈ আৰু নিজ খোৱাঙৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি সোণোৱাল আৰু স্বপ্না সোণোৱালৰ কন্যা বৃষ্টি সোণোৱাল ৷ ইয়াৰে বৃষ্টি সোণোৱালে ‘শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ’ আৰু নিতুমণি গগৈয়ে ‘শ্ৰেষ্ঠ গ'লাৰ’ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে ৷ দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে আগন্তুক বিশ্বকাপত ৰাষ্ট্ৰীয় দলত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

বৃষ্টি সোণোৱাল আৰু নিতুমণি গগৈৰ এই সাফল্যত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিধায়ক বিমল বড়াৰ লগতে বিভিন্নজনে অভিনন্দন জনাইছে ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ইতিমধ্যে নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হোৱা খেলুৱৈ দুগৰাকীয়ে বিশ্বকাপত নিজৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি দেশ তথা ৰাজ্যলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ কিন্তু তেওঁলোকৰ এই সফলতাৰ পাছত এতিয়া আনন্দৰ পৰিবৰ্তে হতাশাত ভুগিছে খেলুৱৈৰ দুগৰাকীৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল ৷ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ পোৱা দুইগৰাকী খেলুৱৈক আৰ্থিক দৈন্যতাই চিন্তাত পেলাইছে ৷ দুচকুৰে চকুলো বোৱাই খেলুৱৈ দুগৰাকীয়ে ভিন্নজনৰ পৰা সহায়ৰ কামনা কৰিছে ৷

কেনেকৈ খেলা হয় ফুটছাল ফুটবল :

ফুটছাল ফুটবলৰ এটা দলত ৫ জন খেলুৱৈ থাকে ৷ কেৱল ভৰিৰে খেলা হয় যদিও গ'ল ৰক্ষকে ফুটবল খেলৰ দৰে হাত ভৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ ফুটছালত থ্ৰ’ বল হাতৰ সলনি ভৰিৰে মৰা হয় ৷ ফুটছালৰ খেলপথাৰ সৰু হোৱাৰ লগতে ইয়াত খেলা বলটো সাধাৰণ ফুটবলতকৈ কিছু সৰু থাকে কিন্তু গধুৰ হয় ৷ এই খেল পৰিচালনা কৰিবলৈ কেৱল দুজন খেল পৰিচালক থাকে ৷

শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান বৃষ্টি সোণোৱালৰ :

ষষ্ঠ দক্ষিণ এচিয়ান মাইক্ৰ’ ফুটছাল প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় দলৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰি শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰা বৃষ্টি সোণোৱালে কয়, "ভাৰতীয় দলৰ হৈ নেপালত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ মই শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ৷ বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্ৰীলংকাকে ধৰি ৬খন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ অসম দলৰ হৈ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰোঁতেও শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰিছিলো ৷ অষ্ট্ৰেলিয়াত হ'বলগা বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি সুবিধা লাভ কৰিছোঁ ৷ আমাৰ ইয়াত অনুশীলনৰ বাবে কোনো সুবিধা নাই ৷ খেলপথাৰ নথকাত ঘৰত থাকিলে অনুশীলনত যথেষ্ট অসুবিধা হয় ৷

দাৰিদ্ৰতাকো নেওচি বিশ্বমুখী যাত্ৰা :

দাৰিদ্ৰতাকো নেওচি অতি কষ্টৰে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰা নিতুমণি গগৈয়ে ষষ্ঠ দক্ষিণ এচিয়ান মাইক্ৰ’ ফুটছেল প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ গ'লাৰ খিতাপ অৰ্জন কৰি কয়, "মোৰ সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত বৰদেউতা-বৰমা আৰু মা-দেউতাই অতি কষ্টৰে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছে ৷ আৰ্থিক অসুবিধাৰ বাবে সমস্যা হয় যদিও সকলোৰে সহযোগিতাত আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ৷ অসমৰ পৰা আমি দুগৰাকী ভাৰতীয় দলত খেলিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছিলো আৰু আমি দুগৰাকীয়ে শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ সন্মান লাভ কৰিছোঁ ৷ আগন্তুক বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ ৷"

