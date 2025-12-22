ETV Bharat / sports

ফুটচেল ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ভাৰতীয় দলত অসমৰ দুগৰাকী খেলুৱৈ

শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিতব্য় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় দলৰ হৈ অংশ ল'ব নিতুমণি গগৈ আৰু বৃষ্টি সোণোৱালে ।

Two players from Assam have secured place in the Indian women's team for the futsal football
ফুটচেল ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰা অসমৰ খেলুৱৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 22, 2025 at 1:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ : ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনলৈ পুনৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ডিব্ৰুগড়ৰ দুগৰাকীকৈ খেলুৱৈয়ে । ফুটচেল ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত মহিলা ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে খোৱাঙৰ দুগৰাকী খেলুৱৈয়ে । যি খবৰে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ মাজলৈ আনন্দৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে ।

শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিতব্য় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় দলৰ হৈ অংশ ল'বলৈ সুবিধা লাভ কৰা দুগৰাকী খেলুৱৈ হৈছে খোৱাঙৰ কঁঠালগুৰিৰ এন্টিনা গগৈ আৰু ৰাজু গগৈৰ কন্যা নিতুমণি গগৈ আৰু নিজ খোৱাঙৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি সোণোৱাল আৰু স্বপ্না সোণোৱালৰ কন্যা বৃষ্টি সোণোৱাল । ইয়াৰ পূৰ্বে দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে ফুটচেল ফুটবলৰ অসম দলৰ হৈ খেলাৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল ।

ফুটচেল ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ভাৰতীয় দলত অসমৰ দুগৰাকী খেলুৱৈ (ETV Bharat Assam)

যোৱা ২৬ নৱেম্বৰত দিল্লীত অনুষ্ঠিত বাচনি প্ৰতিযোগিতাত অংশ লোৱাৰ পাছতে খোৱাঙৰ দুই গৰাকী প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈয়ে ভাৰতীয় দলৰ হৈ খেলাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে ।‌ ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰা খবৰে আনন্দিত কৰিছে খোৱাঙৰ ৰাইজৰ লগতে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া প্ৰেমীক । খেলুৱৈ দুগৰাকীক নিজ নিজ গৃহত বিভিন্ন জনে সম্বৰ্ধনা জনাই উৎসাহিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।

স্কুলৰ হৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ:

ফুটচেল ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ মহিলা ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰা নিতুমণি গগৈয়ে কয়, "শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হ'বলগা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় দলৰ হৈ খেলিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছো । ২৬ নৱেম্বৰত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা বাচনি পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে ভাৰতীয় দলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছো । ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফালে শ্ৰীলংকাত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি জনাইছিল যদিও সঠিক তাৰিখটো জনোৱা নাই । স্কুলৰ দলৰ হৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত খেলিছিলো । ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্যিক দলৰ হৈ খেলাৰ সুবিধা লাভ কৰিছিলো ।"

Two players from Assam have secured place in the Indian women's team for the futsal football
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় দলৰ হৈ অংশ ল'ব নিতুমণি গগৈয়ে (ETV Bharat Assam)

ভাৰতীয় দলত স্থান লাভত আনন্দিত বৃষ্টি :

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় দলৰ হৈ খেলিবলৈ সুবিধা লাভ কৰা বৃষ্টি সোণোৱালে কয়, "শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হ'বলগা প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় দলৰ হৈ ফুটচেল ফুটবল খেলাৰ সুবিধা লাভ কৰিছো । খুবেই ভাল লাগিছে ।" বৃষ্টি সোণোৱালৰ এই সফলতাক লৈ তেওঁ মাতৃয়ে কয়, "খুবেই ভাল লাগিছে। তাই সৰুৰে পৰাই খেলি আহিছিল । ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত তাই আগুৱাই গৈছে । ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আগলৈ ভালদৰে আগবাঢ়ি যাব বুলি আশা কৰিছো ।‌ আমাৰ পৰিয়ালটো আৰ্থিকভাৱে শক্তিশালী নহয় যদিও আমি তাইক অতি কষ্টৰে সৰুৰে পৰাই খেলাৰ প্ৰতি সহযোগিতা কৰি আহিছো ।"

Two players from Assam have secured place in the Indian women's team for the futsal football
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় দলৰ হৈ অংশ ল'ব বৃষ্টি সোণোৱালে (ETV Bharat Assam)

ফুটচেল ফুটবল কি ?

ফুটচেল ফুটবলৰ এটা দলত ৫ জন খেলুৱৈ থাকে । কেৱল ভৰিৰে খেলা হয় যদি গ'ল ৰক্ষকে ফুটবল খেলৰ দৰে হাত ভৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । ফুটচেলত থ্ৰো বল হাতৰ সলনি ভৰিৰে মৰা হয় । ফুটচেলৰ খেলপথাৰ সৰু হোৱা লগতে ইয়াত খেলা বলটো সাধাৰণ ফুটবলতকৈ কিছু সৰু থাকে; কিন্তু গধুৰ হয় । এই খেল পৰিচালনা কৰিবলৈ কেৱল দুজন খেল পৰিচালক থাকে ।

লগতে পঢ়ক:অসম-নাগালেণ্ডৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰি সম্প্ৰীতিমূলক ভলীবল প্ৰতিযোগিতা সম্পন্ন

ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহেৰে ভৰি পৰিছে চিমু দাসৰ উৰুখা পঁজা: জিলা আয়ুক্তৰো বিশেষ পদক্ষেপ

TAGGED:

DIBRUGARH
ইটিভি ভাৰত অসম
SRILANKA
ফুটচেল ফুটবল
FUTSAL FOOTBALL COMPETITION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.