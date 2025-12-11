অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপ দলত ভাৰতীয় মূলৰ দুগৰাকী খেলুৱৈ
পুৰুষৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ১৫ জনীয়া দলত ভাৰতীয় মূলৰ দুগৰাকী খেলুৱৈ আৰিয়ান শৰ্মা আৰু জন জেমছৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
Published : December 11, 2025 at 12:15 PM IST
মেলবৰ্ণ : ১৫ জানুৱাৰীৰ পৰা ৬ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ নামিবিয়া আৰু জিম্বাবুৱেত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পুৰুষৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ১৫ জনীয়া দলত ভাৰতীয় মূলৰ দুগৰাকী খেলুৱৈ – আৰিয়ান শৰ্মা আৰু জন জেমছক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
হেণ্ডি বেটাৰ আৰু লেহেমীয়া বাওঁহাতৰ স্পিনাৰ আৰিয়ান আৰু সোঁহাতৰ মধ্যম গতিৰ অল ৰাউণ্ডাৰ জেমছ দুয়োজনেই ছেপ্টেম্বৰ মাহত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যুৱ টেষ্ট আৰু এদিনীয়া খেলা দলটোৰ অংশ আছিল ।
ভাৰতীয় মূলৰ ক্ৰিকেটাৰদুগৰাকীৰ উপৰিও দলটোত আছে শ্ৰীলংকাৰ দুজন খেলুৱৈ ক্ৰমে নাডেন কুৰে আৰু নিতেশ চেমুৱেল আৰু চীনত জন্মগ্ৰহণ কৰা এজন খেলুৱৈ এলেক্স লি ইয়ং ।
অলিভাৰ পিকৰ অধিনায়কত্বত অষ্ট্ৰেলিয়াই ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন হিচাপে এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰৱেশ কৰিব ।
মুখ্য প্ৰশিক্ষক টিম নীলছনে এক বিবৃতিত কয়, "আই চি চিৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপৰ বাবে শক্তিশালী আৰু শৃংখলাবদ্ধ দল ঘোষণা কৰি আমি আনন্দিত হৈছো । ছেপ্টেম্বৰ মাহত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ১৯ বছৰ অনুৰ্ধৰ শৃংখলা আৰু শেহতীয়াকৈ পাৰ্থত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ চেম্পিয়নশ্বিপত দেখুওৱা প্ৰদৰ্শনেৰে নাম উল্লেখ কৰা খেলুৱৈসকলে সকলোকে আপ্লুত কৰিছে ।"
"এইটো এটা ৰোমাঞ্চকৰ দল; কিছুমানে ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ প্ৰশিক্ষণৰ পৰিৱেশৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে, আনহাতে আন কিছুমানে আমাৰ ৰেংকৰ জৰিয়তে দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে ।" বিবৃতিত লগতে কোৱা হয় ৷ উল্লেখ্য যে, প্ৰতিযোগিতাখনত আয়াৰলেণ্ড, জাপান আৰু শ্ৰীলংকাৰ লগতে অষ্ট্ৰেলিয়াক গ্ৰুপ এত স্থান দিয়া হৈছে । জানুৱাৰী মাহৰ আৰম্ভণিতে নামিবিয়াত উপস্থিত হৈ ৯-১৪ জানুৱাৰীলৈ ৱাৰ্ম আপ মেচ খেলিব দলটোৱে ।
নীলছনে কয় যে বিশ্বকাপত এই যুৱ ক্ৰিকেটাৰসকলে নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰিকেটাৰৰ বিৰুদ্ধে নিজকে পৰীক্ষা কৰাৰ এক সুন্দৰ সুযোগ ।
অষ্ট্ৰেলিয়া পুৰুষৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ দল : অলিভাৰ পিক, কেছি বাৰ্টন, নাডেন কুৰে, জেডেন ড্ৰেপাৰ, বেন গৰ্ডন, ষ্টিভেন হোগান, থমাছ হোগান, জন জেমছ, চাৰ্লছ লেচমণ্ড, উইল মালাজচুক, নিতেশ চেমুৱেল, হেডেন শ্বিলাৰ, আৰিয়ান শৰ্মা, উইলিয়াম টেইলৰ, এলেক্স লি ইয়ং ।
