ETV Bharat / sports

হিৰোজ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱানডো প্ৰতিযোগিতাত পদকপ্ৰাপ্ত দুই খেলুৱৈক সম্বৰ্ধনা

গোলাঘাটৰ দুই খেলুৱৈয়ে থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

two Golaghat players who won bronze medals at the 9th Heroes Taekwondo International Championship felicitated
নৱম হিৰোজ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টাইকোৱানডো প্ৰতিযোগিতাত পদক অৰ্জন কৰা গোলাঘাটৰ দুই খেলুৱৈক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 17, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱানডো প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি গোলাঘাটৰ দুই খেলুৱৈয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

যোৱা ৩১ জুলাইৰ পৰা ৩ আগষ্টলৈকে থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত নৱম হিৰোজ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱানডো প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা গোলাঘাটৰ মেৰাপানীৰ নাৰায়ণপুৰৰ ভাস্কৰ গগৈ আৰু কমাৰবন্ধাৰ অৰ্চন শৰ্মা তামুলীয়ে ৬৩ আৰু ৬৮ কেজি শাখাত এই পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

নৱম হিৰোজ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টাইকোৱানডো প্ৰতিযোগিতাত পদক অৰ্জন কৰা গোলাঘাটৰ দুই খেলুৱৈক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

ভাৰতৰ হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱানডো প্ৰতিযোগিতাত পদক অৰ্জন কৰি অসমৰ লগতে গোলাঘাটলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হোৱা খেলুৱৈ দুজনক গোলাঘাট জিলা টাইকোৱানডো সন্থাই বিশেষ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে । প্ৰবীণ গগৈ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত দুয়োগৰাকী খেলুৱৈক সম্বৰ্ধনা জনায় জিলা টাইকোৱানডো সন্থাৰ সভাপতি পূৰ্ণ ৰাজখোৱা আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰোহিত গগৈয়ে ।

two Golaghat players who won bronze medals at the 9th Heroes Taekwondo International Championship felicitated
নৱম হিৰোজ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টাইকোৱানডো প্ৰতিযোগিতাত পদক অৰ্জন কৰা গোলাঘাটৰ খেলুৱৈক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)
two Golaghat players who won bronze medals at the 9th Heroes Taekwondo International Championship felicitated
নৱম হিৰোজ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টাইকোৱানডো প্ৰতিযোগিতাত পদক অৰ্জন কৰা গোলাঘাটৰ দুই খেলুৱৈক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

বিশ্বৰ ৩০খন দেশৰ প্ৰায় চাৰি হাজাৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা উক্ত প্ৰতিযোগিতাত গোলাঘাটৰ পৰা গৈ ভাৰতৰ হৈ পদক অৰ্জন কৰাত উৎফুল্লিত হৈছে জিলাবাসী । এই সন্দৰ্ভত টাইকোৱানডো খেলুৱৈ অৰ্চন শৰ্মা তামুলীয়ে কয়, "বহু কষ্টৰ বিনিময়ত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু সেইবাবে ভাল লাগিছে । প্ৰায় ৩০ দেশৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰি বহু ভাল লাগিছে । উক্ত প্ৰতিযোগিতাত প্ৰায় চাৰি হাজাৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।" খেলুৱৈগৰাকীয়ে ভবিষ্যতে ভাৰতৰ হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি পদক অৰ্জন কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব বুলি কয় ।

আন এজন খেলুৱৈ ভাস্কৰ গগৈয়ে কয়, "থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত টাইকোৱানডো প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছো । এইক্ষেত্ৰত মোৰ গুৰুৱে যথেষ্ট সহায় কৰিছিল । সোণৰ পদক লাভ কৰিম বুলি ভাবিছিলো; কিন্তু কিছু অসুবিধাৰ বাবে নোৱাৰিলো । ভবিষ্যতে ভাৰতৰ হৈ এছিয়ান গেমছ, অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ আশা কৰিছো ।"

উল্লেখ্য় যে ৩১ জুলাইৰ পৰা ২ আগষ্টলৈকে থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱানডো প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ হৈ অসমৰ পৰা ৫৬ গৰাকী খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰে । উক্ত প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ খেলুৱৈসকলে ১৬ টা সোণ,ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

লগতে পঢ়ক:সন্তোষ লহকৰ ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্ব ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট: 'জ'ন চি'ৰ খিতাপ দখল কাৰ্বি আংলং জিলাৰ

কোৰিয়া মাষ্টাৰ্ছ ২০২৬ৰ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত অসম কন্যা অস্মিতা চলিহাৰ শিৰত বিজয়ৰ মুকুট

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
টাইকোৱানডো প্ৰতিযোগিতা
থাইলেণ্ড
TAEKWONDO
TAEKWONDO CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.