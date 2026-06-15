ETV Bharat / sports

যুৱ প্ৰতিভাৰ উন্মেষৰ বাবে মৰিগাঁৱত আন্তঃক্লাব এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতা

মৰিগাঁৱত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত আন্তঃক্লাব এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতাৰ সফল সামৰণি ।

Morigaon athletics competition
যুৱ প্ৰতিভাৰ উন্মেষৰ বাবে মৰিগাঁৱত আন্তঃক্লাব এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 2:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: মৰিগাঁও জিলাৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ বাবে এক অত্যন্ত উৎসাহজনক খবৰ । জিলাখনৰ উদীয়মান ক্ৰীড়া প্ৰতিভাসকলক এক সঠিক আৰু উন্নত মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে মৰিগাঁও ক্ষীৰোদ বৰুৱা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ 'আন্তঃ ক্লাব এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতা-২০২৬'ৰ (Inter Club Athletics Meet-2026) দেওবাৰে সফল সামৰণি পৰে ।

মৰিগাঁও জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু অসম এথলেটিকছ সন্থাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই ক্ৰীড়া মহোৎসৱে জিলাখনৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলৰ মাজত ব্যাপক উছাহ-উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

যুৱ প্ৰতিভাৰ উন্মেষৰ বাবে মৰিগাঁৱত আন্তঃক্লাব এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)

ঐতিহাসিক ক্ষীৰোদ বৰুৱা ষ্টেডিয়ামত ক্ৰীড়াৰ মহাৰণ

যোৱা ১৩ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাখনত মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবাটাও আগশাৰীৰ ক্ৰীড়া ক্লাবে অংশগ্ৰহণ কৰে । জিলাখনৰ চুকে-কোণে থকা প্ৰতিভাশালী খেলুৱৈসকলে নিজৰ ক্ৰীড়াশৈলী প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে এই প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হয় । ঐতিহাসিক ক্ষীৰোদ বৰুৱা ষ্টেডিয়ামৰ ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড এতিয়া খেলুৱৈ আৰু ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ উপস্থিতিত মুখৰিত হৈ পৰিছে ।

বিভিন্ন বয়সৰ শাখাত প্ৰতিযোগিতা

খেলুৱৈসকলৰ দক্ষতাৰ সঠিক মূল্যায়ন আৰু প্ৰতিযোগিতাখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ স্বাৰ্থত বয়সৰ ভিত্তিত কেইবাটাও শাখাত খেলসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।

প্ৰতিযোগিতাৰ মূল শাখাসমূহ আছিল

অনূৰ্ধ্ব-১৪ (U-14) ল’ৰা আৰু ছোৱালী শাখা

অনূৰ্ধ্ব-১৬ (U-16) ল’ৰা আৰু ছোৱালী শাখা

অনূৰ্ধ্ব-১৮ (U-18) ল’ৰা আৰু ছোৱালী শাখা

অনূৰ্ধ্ব-২০ (U-20) ল’ৰা আৰু ছোৱালী শাখা

জ্যেষ্ঠ শাখা (২০ বছৰৰ ওপৰৰ পুৰুষ আৰু মহিলা)

দৌৰ, জঁপিওৱা (ওখ জাঁপ-দীঘল জাঁপ) (Jumps) আৰু যাঠি দলিওৱা (Javelin Throws) আদি বিভিন্ন ইভেণ্টত খেলুৱৈসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ আপ্রাণ চেষ্টা চলায় ।

আয়োজক সমিতিৰ সূত্ৰে জানিব পৰা মতে, জিলাখনত এথলেটিকছৰ এক সুস্থ আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ লগতে ৰাজ্যিক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাবে খেলুৱৈ বাছনি কৰাই আছিল এই প্ৰতিযোগিতাৰ অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ।

দুয়োটা দিনতে খেলপথাৰত খেলুৱৈসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু অপৰিসীম উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা যায় । গৰমকো নেওচি জিলাখনৰ সহস্ৰাধিক ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজে ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হৈ হাতচাপৰিৰে খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰাত খেলুৱৈসকলৰ মনোবল দুগুণ বৃদ্ধি কৰে ।

"মৰিগাঁৱত এথলেটিকছৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনীয়তা আছে । এই প্ৰতিযোগিতাই নতুন প্ৰতিভাক চিনাক্ত কৰাত আৰু তেওঁলোকক ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰিব ।" এগৰাকী স্থানীয় ক্ৰীড়া সংগঠকে কয় ।

বঁটা বিতৰণী আৰু সামৰণী অনুষ্ঠান

আনহাতে, দেওবাৰে বিয়লি অনুষ্ঠিত বাৰেৰহণীয়া সামৰণী অনুষ্ঠানত মৰিগাঁও জিলা ক্ৰীড়া সন্থা আৰু অসম এথলেটিকছ সন্থাৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট বিষয়ববীয়া, প্ৰাক্তন খেলুৱৈ তথা গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলে বিভিন্ন ইভেণ্টত প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰা বিজয়ী খেলুৱৈসকলক মেডেল আৰু প্ৰমাণ-পত্ৰ বিতৰণ কৰে ।

বঁটা বিতৰণ কৰি বিষয়ববীয়াসকলে অংশগ্ৰহণকাৰী সকলো খেলুৱৈকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে আৰু ভৱিষ্যতে অসমৰ ক্ৰীড়া জগতক ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ কঠোৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় । এই সফল আয়োজনে মৰিগাঁৱৰ ক্ৰীড়া ইতিহাসত এক নতুন মাত্ৰা যোগ কৰা বুলি ক্ৰীড়া মহলত চৰ্চিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :আৰক্ষীৰ মাজত ফুটবলৰ মহাৰণ: লখিমপুৰ সদৰ থানাৰ হাতত ৫-০ গলত পৰাস্ত বিহপুৰীয়া আৰক্ষী
লগতে পঢ়ক :নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং ৰেফাৰীলৈ নীলাক্ষী শইকীয়াৰ যাত্ৰা

TAGGED:

মৰিগাঁৱত এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতা
আন্তঃক্লাব এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতা
মৰিগাঁও
ইটিভি ভাৰত অসম
MORIGAON ATHLETICS COMPETITION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.