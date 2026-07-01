ভাৰত-ইংলেণ্ডৰ প্ৰথনখন টি-২০ মেচ ক'ত উপভোগ কৰিব পাৰিব ? সম্প্ৰচাৰ কোনে কৰিব ?
ভাৰত-ইংলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত ৩০খন মেচত ভাৰতে ১৮খনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইংলেণ্ড বিজয়ী হৈছে ১২খনত ।
Published : July 1, 2026 at 3:24 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰত-ইংলেণ্ডৰ মাজত আজি (বুধবাৰ) অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথনখন টি-২০ মেচ । দেশৰ মাটিত আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ২-০ ব্য়ৱধানত শৃংখলা হেৰুওৱা ভাৰতৰ বাবে এই মেচকেইখন হ'ব অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
টি-২০ বিশ্বকাপৰ পিছত চেম্পিয়ন দলটোৱে প্ৰথমটো শৃংখলাত তুলনামূলকভাৱে দুৰ্বল আয়াৰলেণ্ডৰ হাতত লজ্জাজনক পৰাজয়বৰণ কৰাত এই শৃংখলাত পুনৰ ছন্দলৈ উভতি আহিবলৈ ভাৰতে চেষ্টা চলাব । ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ পিছত ইংলেণ্ডে প্ৰথমটো শৃংখলাত অৱতীৰ্ণ হৈছে । এই খেলখনৰ কেইঘণ্টামান পূৰ্বে প্ৰথমখন মেচৰ বাবে মূল একাদশ ঘোষণা কৰিছে ।
আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দুখন মেচৰ শৃংখলা ভাৰতৰ বাবে আছিল হতাশাজনক । শ্ৰেয়াছ আয়াৰৰ অধিনায়কত্বত ভাৰতে নিৰাশাজনক আৰম্ভণি কৰাত এতিয়া সকলোৰে লক্ষ্য় হৈ পৰিছে এই শৃংখলাটো । ভাৰতীয় দলে বেটিং অৰ্ডাৰ সলনি কৰাৰ পিচত দ্বিতীয় টি-২০ত তিলক বাৰ্মাই একমাত্ৰ অৰ্ধশতকেৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল । অৱেশ্য়ে বাৰ্মাৰ এই অৰ্ধশতকেও দলটোৰ পৰাজয় ৰোধ কৰিব পৰা নাছিল । এই মেচখনত হৰ্ষিত ৰাণাই চাৰিটা উইকেট দখল কৰিছিল । আনহাতে দ্বিপাক্ষিক টেষ্ট শৃংখলাৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়খন মেচত নিউজীলেণ্ডৰ হাতত পৰাজিত হোৱাৰ পিচত টি-২০ত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব ।
বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ ওপৰত থাকিব দৃষ্টি :
আইপিএলত ১৬খন মেচত ২৩৭.৩০ ষ্ট্ৰাইক ৰেটত ৭৭৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে । আয়াৰলেণ্ড আৰু ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলা শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতীয় দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল যদিও এখনো মেচত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰা নাছিল । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অভিষেক ঘটোৱা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া ভাৰতীয় বেটছমেন হোৱাৰ অভিলেখৰ হয়তো এই শৃংখলাতেই লাভ কৰিব পাৰে বৈভৱে ।
দুয়োখন দেশৰ মুখামুখি :
বৰ্তমানলৈকে দুয়োটা দলে ৩০খন মেচত অৱতীৰ্ণ হৈছে । ইয়াৰে ভাৰতে ১৮খন মেচত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইংলেণ্ড বিজয়ী হৈছে ১২খন মেচত ।
ক'ত চাব ভাৰত বনাম ইংলেণ্ডৰ টি-২০ ?
ভাৰত বনাম ইংলেণ্ডৰ প্ৰথমখন টি-২০ মেচ ছ'নী স্প’ৰ্টছ নেটৱৰ্কত সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব । ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত খেলখন চাব পাৰিব জিঅ’হটষ্টাৰত ।
লগতে পঢ়ক:শৃংখলা দখলেৰে ৰচিলে ইতিহাস : এক ৰাণত আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ লজ্জাজনক পৰাজয়
অসমত হ'ব ফিফা মানবিশিষ্ট ষ্টেডিয়াম: নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে