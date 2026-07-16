গুৱাহাটীত প্ৰসিদ্ধ ডুৰাণ্ড কাপৰ ছয়খন খেল: ১৩৫ সংখ্যক সংস্কৰণৰ ট্ৰফী মুকলি কৰিলে মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে

গুৱাহাটীত প্ৰসিদ্ধ ডুৰাণ্ড কাপৰ ছয়খন খেল: ১৩৫ সংখ্যক সংস্কৰণৰ ট্ৰফী মুকলি কৰিলে মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে
গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি দেশৰ পাঁচখন চহৰত এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ডুৰাণ্ড কাপ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
Published : July 16, 2026 at 5:34 PM IST
গুৱাহাটী : ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলৰ উন্মাদনাৰ মাজতে আহিছে এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগীতা ডুৰাণ্ড কাপ । গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি দেশৰ পাঁচখন চহৰ সাজু হৈছে । এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰু বিশ্বৰ তৃতীয় পুৰণি প্ৰতিযোগিতা ডুৰাণ্ড কাপৰ ১৩৫ সংখ্যক সংস্কৰণ কলকাতা, গুৱাহাটী, শ্বিলং, ইম্ফল আৰু ৰাঁচীত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
২০২২ চনৰ পাছত এই প্ৰতিযোগিতা একেৰাহে পঞ্চমবাৰৰ বাবে অসমত অনুষ্ঠিত হৈছে । ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা ডুৰাণ্ড কাপৰ মুঠ ছয়খন খেল গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব । ১ আগষ্টৰ পৰা ১৩ আগষ্টলৈ 'গ্ৰুপ এফ'ৰ চাৰিটা দলৰ মুঠ ছয়খন খেল গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
'গ্ৰুপ এফ'ৰ দলসমূহ হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি, বড়োলেণ্ড এফ চি, কাৰ্বি আংলং মৰ্নিং ষ্টাৰ এফ চি আৰু এফ চি ওৱান ক্লাব । ইয়াৰে বড়োলেণ্ড এফ চি আৰু কাৰ্বি আংলং মৰ্নিং ষ্টাৰ এফ চি দল দুটা অসমৰ । গুৱাহাটীত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ সৌজন্যত আৰু অসম চৰকাৰৰ সহযোগত এই ঐতিহাসিক ফুটবল খেলখন আয়োজন কৰা হৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰে ডুৰাণ্ড কাপৰ ১৩৫ সংখ্যক সংস্কৰণৰ ট্ৰফী গুৱাহাটীত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । এই উপলক্ষ্যে গুৱাহাটীৰ তাজ ভিভান্তাত আয়োজন কৰা হয় ট্ৰফী প্ৰদৰ্শনৰ অনুষ্ঠান । অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যান বিভাগৰ মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । অনুষ্ঠানত ডুৰাণ্ড কাপৰ তিনিটা লিগেচি ট্ৰফী প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
ভাষণত মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কয়, "প্ৰসিদ্ধ ডুৰাণ্ড কাপৰ ১৩৫ বছৰ হ'ল । এছিয়াৰ প্ৰথমটো ফুটবল প্ৰতিযোগীতা । ডুৰাণ্ড কাপৰ এই ঐতিহ্যৰ বাবে মই ভাৰতীয় সেনা বাহিনীক ধন্যবাদ জনাইছো ৷ এইটো দেশৰ বাবে মান আৰু গৌৰৱৰ কথা ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ফুটবল আমাৰ সংস্কৃতিৰ । অসম ফুটবলৰ ৰাজ্য । ৩০ বছৰ আগতে অসমত এনে কোনো ল'ৰা নাছিল যিয়ে ফুটবল খেলা নাই । সকলোৰে প্ৰিয় খেল ফুটবল । এতিয়া ফুটবল প্ৰতিযোগীতাত আহিল । আমি ফুটবল খেলি আনন্দ উপভোগ কৰিছিলো । প্ৰতিযোগিতাৰ দৃষ্টিভংগীৰে খেলা নাছিলো । যাৰ বাবে ফিফা বিশ্বকাপত আজি ভাৰত নাই । আমি আমাৰ শুধৰণি কৰিব লাগিব । আমি এদিন ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলত ভাৰতক চাব বিচাৰো ।"
মন্ত্রীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "সৈনিক স্কুল যিদৰে আছে সেইদৰে ফুটবলৰ একাডেমী কৰাৰ চিন্তা কৰিব পাৰো । সাধাৰণতে আমি খেলুৱৈ তৈয়াৰ নকৰো । ভাল খেলা খেলুৱৈক বিচাৰি আনো । আমি নিজে কিয় খেলুৱৈ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰো ! আমি খেলুৱৈ বনাব লাগিব । এইক্ষেত্রত ভাৰতীয় সেনাই উদ্যোগ ল'ব পাৰে । আমাৰ মন্ত্রিত্ব অস্থায়ী । সেইদৰে ক্ৰীড়া বিভাগত থকা বিষয়াসকলো স্থায়ী নহয় । যাৰ বাবে আমি চৰকাৰীভাৱে কৰাটো কঠিন । এই কাম সেনা বাহিনীয়ে কৰিব পাৰিব ।"
Representing the spirit of the Northeast,@NEUtdFC returns to the 135th Edition of the IndianOil Durand Cup as the defending champions. Can they retain their crown and etch their name in the history books with back-to-back titles?— Durand Cup (@thedurandcup) July 16, 2026
Action starts on 25th July. Watch live on… pic.twitter.com/9yzDSjHSq3
মন্ত্রীগৰাকীয়ে আৰু কয়, "ফুটবল অসমত সকলোৰে প্ৰিয় । আমাক খেলপথাৰৰ প্ৰয়োজন । আন্তঃগাঠনি কৰা হৈছে । বিশ্বমানৰ কৰা হৈছে । খেলপথাৰ লাগে আমাক । খেলিবৰ বাবে যাতে অসুবিধা নহয় । ক্লাৱ বনাব লাগিব । জিলাই জিলাই টুৰ্ণামেণ্ট কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছো । সকলোৱে ডুৰাণ্ড কাপৰ খেল বিনামূলীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব ।"
অনুষ্ঠানত ডুৰাণ্ড কাপ আয়োজক কমিটীৰ উপাধ্যক্ষ মেজৰ জেনেৰেল দীনেশ কুমাৰ সিঙে (এছ এম, ভি এছ এম) কয়, "সহযোগিতাৰ বাবে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছো । গুৱাহাটীত ডুৰাণ্ড কাপ পাঁচবাৰ হৈছে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চৰ প্ৰতিভাসম্পন্ন খেলুৱৈসকলক এই খেলে উৎসাহিত কৰিব । বৰ্তমান ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল চলি আছে । আমাৰ দুখ লাগে যে ফিফা বিশ্বকাপত ভাৰত নাই । এইক্ষেত্রত আমাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে । যাতে ফিফা বিশ্বকাপত ভাৰত সন্মিলিত হয় । ফুটবলত বাবে আন্তঃগাঠনি কম লাগে । উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ফুটবলৰ বিশেষ প্ৰসিদ্ধি আছে আৰু ফুটবলত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অংশ গ্ৰহণ থাকে । ডুৰাণ্ড কাপত ৩ কোটি টকাৰ প্ৰাইজমানি দিয়া হয় । অসমত বিগত ১০-১২ বছৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঠনি হৈছে । নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড দুবছৰ ধৰি জয়ী হৈ আহিছে । এইবাৰ শ্ৰীলংকাৰ এটা টীম আছে ।"
Representing the footballing spirit of Jammu & Kashmir and Ladakh, @wearefc1 is set to compete in the 135th Edition of the IndianOil Durand Cup, ready to showcase its talent on the grand stage of Asia's oldest football tournament.— Durand Cup (@thedurandcup) July 16, 2026
Action starts on 25th July. Watch live on… pic.twitter.com/kLTJRCewIq
Representing Diphu, Assam, Karbi Anglong Morning Star FC returns to the 135th Edition of the IndianOil Durand Cup, ready to represent the pride of Karbi Anglong and make their mark on the national stage.— Durand Cup (@thedurandcup) July 16, 2026
Action starts on 25th July. Watch live on @SonySportsNetwk and @SonyLIV .… pic.twitter.com/gjpPh585Fq
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মেজৰ জেনেৰেল দীনেশ কুমাৰ সিঙে কয়, "ডুৰাণ্ড কাপ ভাৰতীয় সেনাৰ ঐতিহ্য । আমি ইয়াক এনে এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যাব বিচাৰো য'ত সকলোৱে ভাৰতীয় সেনাক ফুটবলৰ পাৱাৰ হাউচ বুলি ক'ব । ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্রখনত সেনাই বিশেষ পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰি আহিছে । ১৩৫ বছৰীয়া ইতিহাস ডুৰাণ্ড কাপৰ । এইবাৰ ৰাঁচী নতুন ভেন্যু হৈছে । আমি দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ ইয়াক লৈ যাব বিচাৰো আৰু ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ বিচাৰো ।"
অনুষ্ঠানত মেজৰ জেনেৰে অমিত ধীৰে কয়, "এইবাৰ ডুৰাণ্ড কাপৰ ১৩৫ সংখ্যক এডিচন । ভাৰতীয় সেনাই সফলতাৰে এই প্ৰতিযোগীতা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে । ফুটবলৰ প্ৰতিভা সম্পন্ন সকলক সন্মুখলৈ অনাৰ উদ্দেশ্যৰে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত ডুৰাণ্ড কাপ অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে । এইবাৰ অসম চৰকাৰে সহযোগ কৰিছে । অসমে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্রত যথেষ্ট আগুৱাই গৈছে । প্ৰতিভাসমূহক উলিয়াই আনিব এই ডুৰাণ্ড কাপে । গুৱাহাটীত চাৰিটা ক্লাৱৰ মাজত ছয়খন খেল হ'ব ।"
Flying the flag for Kokrajhar, @BodolandFC returns to the 135th Edition of the IndianOil Durand Cup, ready to showcase the growing footballing talent of Assam on one of India's biggest stages.— Durand Cup (@thedurandcup) July 16, 2026
Action starts on 25th July. Watch live on @SonySportsNetwk and @SonyLIV .… pic.twitter.com/27eNGAZnut
অনুষ্ঠানত ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যান বিভাগৰ বিশেষ সচিব কে জমিল হিলালী, প্ৰসিদ্ধ ফুটবলাৰ পাৰ্থিৱ গগৈয়ে ভাষণ আগবঢ়ায় । অনুষ্ঠানত ব্ৰিগেডিয়েৰ অনুপম শৰ্মা, ক্ৰীড়া যুৱ কল্যান বিভাগৰ সঞ্চালক অংকুৰ ভৰালী, কৰ্নেল হৰি বাহাদুৰ থাপাকে ধৰি ভাৰতীয় সেনাৰ কেইবাগৰাকী বিষয়া আৰু খেলুৱৈ উপস্থিত আছিল ।
উল্লেখ্য যে, ১৮৮৮ চনত আৰম্ভ হোৱা ডুৰাণ্ড কাপ প্ৰথম ছিমলাত হৈছিল আৰু ৫২ বছৰ ছিমলাতে হৈছিল । তাৰ পাছত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হয় ডুৰাণ্ড কাপৰ খেলসমূহ । ডুৰাণ্ড কাপৰ ১৩৫ সংখ্যক সংস্কৰণৰ ট্ৰফী ৭ জুলাইত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে মুকলি কৰিছিল ।
তাৰ পাছত শ্বিলং আৰু ইম্ফল হৈ ট্ৰফী গুৱাহাটীলৈ অনা হয় । গুৱাহাটীত উন্মোচন হোৱা ডুৰাণ্ড কাপৰ ট্ৰফী বৃহস্পতিবাৰে অসম বিধানসভা চৌহদত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । বিয়লি ট্ৰফী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত লাচিত ঘাটত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । শুকুৰবাৰে আই আই টি গুৱাহাটী আৰু চিটি চেণ্টাৰ মলত ডুৰাণ্ড কাপ ট্ৰফী ট্যুৰ অনুষ্ঠিত হ’ব ।