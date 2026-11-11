ত্ৰিবেণী কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা: প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত জেডিএফচি কামৰাগুৰিৰ জয়

ত্ৰিবেণী কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা: প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত জেডিএফচি কামৰাগুৰিৰ জয়
মুঠ আঠটা শক্তিশালী দলৰ অংশগ্ৰহণেৰে আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত দুয়োটা দলেই প্ৰথমাৰ্ধৰ পৰাই আক্ৰমণাত্মক খেল প্ৰদৰ্শন কৰে ।
Published : November 11, 2026 at 10:49 PM IST
মৰিগাঁও: বৰ্ষাকালৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আৰম্ভ হৈছে স্থানীয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতাসমূহ ৷ ব্যতিক্ৰম নহয় অসমৰ মৰিগাঁও জিলা ৷ মৰিগাঁৱৰো বিভিন্ন অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হৈছে স্থানীয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ৷ বুধবাৰে মৰিগাঁৱৰ কোঁৱৰগাঁৱত ত্ৰিবেণী সংঘৰ উদ্যোগত আৰু কোঁৱৰগঞা ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত সপ্তম বাৰ্ষিক ত্ৰিবেণী কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই মেচখনত মুখামুখি হয় জেডিএফচি কামৰাগুৰি আৰু তিৱা ছাত্ৰসন্থা মৰিগাঁও ৷
মুঠ আঠটা শক্তিশালী দলৰ অংশগ্ৰহণেৰে আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত দুয়োটা দলেই প্ৰথমাৰ্ধৰ পৰাই আক্ৰমণাত্মক খেল প্ৰদৰ্শন কৰে । দৰ্শকৰ উমাল সমৰ্থনৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সংঘাতপূৰ্ণ খেলখনত শেষত J.D.F.C. কামৰাগুৰিয়ে তিৱা ছাত্ৰ সন্থাক ৩-১ গ’লৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি ছেমিফাইনেললৈ নিশ্চিতভাৱে অগ্ৰসৰ হয় । বিজয়ী দলটোৰ খেলুৱৈসকলৰ আকৰ্ষণীয় পাছিং আৰু গ’ল বক্সত চলোৱা ধাৰাবাহিক আক্ৰমণে খেলপথাৰত উপস্থিত থকা দৰ্শকসকলক আপ্লুত কৰে ।
খেলৰ শুভাৰম্ভণি দিনটো এক মংগলময় পৰিৱেশেৰে আৰম্ভ হয় । দিনৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি আৰম্ভণিতে স্মৃতি তৰ্পণ আৰু পতাকা উত্তোলন কৰা হয় । ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু স্বৰূপ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় ।
খেলখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰে । তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে খেলুৱৈসকলৰ মনোবল আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰে । এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান তথা খেলথলীত অভিজিত পাতৰ, সুভাষ কোঁৱৰ, মুনিন কোঁৱৰ, কৃষ্ণ কোঁৱৰকে ধৰি অঞ্চলটোৰ বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি, ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ তথা গণ্য্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
খেলপথাৰত জনতাৰ অভূতপূর্ব সমাগম আৰু বিপুল সঁহাৰিয়ে প্ৰতিযোগিতাখনৰ জনপ্ৰিয়তা প্ৰমাণ কৰিছে । আয়োজক সমিতিয়ে জনোৱা মতে, এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাখনৰ বিজয়ী দলৰ বাবে প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে নগদ ৫০,০০১ টকা আৰু এটা আকৰ্ষণীয় ট্ৰফী ৰখা হৈছে । ইয়াৰোপৰি, ৰাণাৰ্ছ আপ অৰ্থাৎ দ্বিতীয় দলৰ বাবে নগদ ৩০,০০১ টকা আৰু এটা ট্ৰফী নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
সামগ্ৰিকভাৱে, কোঁৱৰগাঁৱত অনুষ্ঠিত এই ত্ৰিবেণী কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতায়ে গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিভাক বিকশিত কৰাৰ লগতে খেলুৱৈসকলৰ মাজত খেলুৱৈসুলভ মনোভাৱ জগাই তোলাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । আগন্তুক দিনৰ বাকী মেচসমূহো অতিশয় ৰোমাঞ্চকৰ হ’ব বুলি আশাবাদী ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকল ।
লগতে পঢ়ক: ৭১ সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল: মৰিগাঁৱত জিলা পৰ্যায়ত চূড়ান্ত বিজয়ী কুশতলি আঞ্চলিক এফ চি