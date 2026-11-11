ETV Bharat / sports

ত্ৰিবেণী কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা: প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত জেডিএফচি কামৰাগুৰিৰ জয়

মুঠ আঠটা শক্তিশালী দলৰ অংশগ্ৰহণেৰে আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত দুয়োটা দলেই প্ৰথমাৰ্ধৰ পৰাই আক্ৰমণাত্মক খেল প্ৰদৰ্শন কৰে ।

Tribeni cup football in Morigaon JDFC kamraguri beats Tiwa students union in first quarter final
ত্ৰিবেণী কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 11, 2026 at 10:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: বৰ্ষাকালৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আৰম্ভ হৈছে স্থানীয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতাসমূহ ৷ ব্যতিক্ৰম নহয় অসমৰ মৰিগাঁও জিলা ৷ মৰিগাঁৱৰো বিভিন্ন অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হৈছে স্থানীয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ৷ বুধবাৰে মৰিগাঁৱৰ কোঁৱৰগাঁৱত ত্ৰিবেণী সংঘৰ উদ্যোগত আৰু কোঁৱৰগঞা ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত সপ্তম বাৰ্ষিক ত্ৰিবেণী কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই মেচখনত মুখামুখি হয় জেডিএফচি কামৰাগুৰি আৰু তিৱা ছাত্ৰসন্থা মৰিগাঁও ৷

মুঠ আঠটা শক্তিশালী দলৰ অংশগ্ৰহণেৰে আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত দুয়োটা দলেই প্ৰথমাৰ্ধৰ পৰাই আক্ৰমণাত্মক খেল প্ৰদৰ্শন কৰে । দৰ্শকৰ উমাল সমৰ্থনৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সংঘাতপূৰ্ণ খেলখনত শেষত J.D.F.C. কামৰাগুৰিয়ে তিৱা ছাত্ৰ সন্থাক ৩-১ গ’লৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি ছেমিফাইনেললৈ নিশ্চিতভাৱে অগ্ৰসৰ হয় । বিজয়ী দলটোৰ খেলুৱৈসকলৰ আকৰ্ষণীয় পাছিং আৰু গ’ল বক্সত চলোৱা ধাৰাবাহিক আক্ৰমণে খেলপথাৰত উপস্থিত থকা দৰ্শকসকলক আপ্লুত কৰে ।

ত্ৰিবেণী কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat)

খেলৰ শুভাৰম্ভণি দিনটো এক মংগলময় পৰিৱেশেৰে আৰম্ভ হয় । দিনৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি আৰম্ভণিতে স্মৃতি তৰ্পণ আৰু পতাকা উত্তোলন কৰা হয় । ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু স্বৰূপ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় ।

Tribeni cup football in Morigaon JDFC kamraguri beats Tiwa students union in first quarter final
মৰিগাঁৱৰ কোঁৱৰগাঁৱত সপ্তম বাৰ্ষিক ত্ৰিবেণী কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat)

খেলখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰে । তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে খেলুৱৈসকলৰ মনোবল আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰে । এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান তথা খেলথলীত অভিজিত পাতৰ, সুভাষ কোঁৱৰ, মুনিন কোঁৱৰ, কৃষ্ণ কোঁৱৰকে ধৰি অঞ্চলটোৰ বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি, ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ তথা গণ্য্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

Tribeni cup football in Morigaon JDFC kamraguri beats Tiwa students union in first quarter final
মৰিগাঁৱৰ কোঁৱৰগাঁৱত সপ্তম বাৰ্ষিক ত্ৰিবেণী কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat)

খেলপথাৰত জনতাৰ অভূতপূর্ব সমাগম আৰু বিপুল সঁহাৰিয়ে প্ৰতিযোগিতাখনৰ জনপ্ৰিয়তা প্ৰমাণ কৰিছে । আয়োজক সমিতিয়ে জনোৱা মতে, এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাখনৰ বিজয়ী দলৰ বাবে প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে নগদ ৫০,০০১ টকা আৰু এটা আকৰ্ষণীয় ট্ৰফী ৰখা হৈছে । ইয়াৰোপৰি, ৰাণাৰ্ছ আপ অৰ্থাৎ দ্বিতীয় দলৰ বাবে নগদ ৩০,০০১ টকা আৰু এটা ট্ৰফী নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

Tribeni cup football in Morigaon JDFC kamraguri beats Tiwa students union in first quarter final
মৰিগাঁৱৰ কোঁৱৰগাঁৱত সপ্তম বাৰ্ষিক ত্ৰিবেণী কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat)

সামগ্ৰিকভাৱে, কোঁৱৰগাঁৱত অনুষ্ঠিত এই ত্ৰিবেণী কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতায়ে গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিভাক বিকশিত কৰাৰ লগতে খেলুৱৈসকলৰ মাজত খেলুৱৈসুলভ মনোভাৱ জগাই তোলাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । আগন্তুক দিনৰ বাকী মেচসমূহো অতিশয় ৰোমাঞ্চকৰ হ’ব বুলি আশাবাদী ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকল ।

লগতে পঢ়ক: ৭১ সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল: মৰিগাঁৱত জিলা পৰ্যায়ত চূড়ান্ত বিজয়ী কুশতলি আঞ্চলিক এফ চি

TAGGED:

স্থানীয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতা
ত্ৰিবেণী কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা
অসমৰ মৰিগাঁও জিলা
TRIBENI CUP FOOTBALL IN MORIGAON
LOCAL FOOTBALL IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.