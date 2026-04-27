পৰম্পৰাগত পিটু খেল মানে কি?
৫০০০ বছৰীয়া ইতিহাস থকা পিটু খেলে শেহতীয়াকৈ পৰিচয় লাভ কৰিছে । এই খেলৰ জৰিয়তে মৰিগাঁৱৰ পৰা যোৱা এটা দলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰিছে ।
Published : April 27, 2026 at 3:42 PM IST
মোহন হাজৰিকা
মৰিগাঁও : পৰম্পৰাগত ক্ৰীড়া হৈছে গ্ৰাম্য সমাজৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ । যি কেৱল শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপতে আবদ্ধ হৈ নাথাকি একতা আৰু আনন্দও প্ৰদান কৰে । ভাৰতীয় সংস্কৃতিত তেনে শ শ পৰম্পৰাগত ক্ৰীড়া বা খেল আছে । তাৰ বহুতো এতিয়া প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ অভাৱত বিলোপ হৈছে । তাৰ মাজৰে আকৌ কিছু কিছু খেলে স্বীকৃতিও লাভ কৰি বিশ্বজুৰি চৰ্চিত হৈছে । তেনে এক খেলৰ কথাই আজি আমি এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিম । ৫০০০ বছৰীয়া ইতিহাস থকা এই খেলবিধ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন নামেৰে খেলা হয় । খেলবিধে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছে যদিও প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ অভাৱত বহু স্থানত এই খেল ইতিহাস হৈ পৰিছে ।
পিটু বা পিথু খেল :
আমি ক'ব বিচৰা এই খেলবিধ হৈছে পিটু বা পিথু খেল । এই খেলবিধ ভাৰতৰ আন প্ৰান্তত লাগোৰী বুলিও জনা যায় । এয়া ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ এক অতি প্ৰাচীন আৰু পৰম্পৰাগত খেল । এই খেলৰ ৫০০০ বছৰীয়া ইতিহাস আছে । হিন্দু ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ 'ভাগৱত পুৰাণ'ত উল্লেখ থকা মতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁ সখীসকলৰ সৈতে এই খেল খেলিছিল । এই খেলৰ উৎপত্তি ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত হৈছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । বছৰ বছৰ ধৰি এই খেলবিধ কেৱল মনোৰঞ্জনৰ বাবে গ্ৰামাঞ্চলত বা পিছলৈ নগৰাঞ্চলতো খেলা হৈছিল যদিও বৰ্তমান ইয়াক এক পদ্ধতিগত খেল হিচাপে স্থান দিয়া হৈছে ।
পিটু খেলৰ ক্ৰমবিকাশ :
জনপ্ৰিয়তা আৰু গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই খেলৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানত এই থলুৱা খেলবিধক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ আহ্বান জনাইছিল । তাৰ পিছতে ভাৰতীয় পিটু ফেডাৰেচন (পিটু ফেডাৰেচন অফ ইণ্ডিয়া) গঠন কৰা হয় । আনহাতে ২০২৩ চনত গোৱাত অনুষ্ঠিত ৩৭ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত লাগোৰী বা পিটু খেলক এক প্ৰদৰ্শনীমূলক ক্ৰীড়া হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । ইয়াৰ লগে লগে পিটু খেলৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় । বৰ্তমানলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বহু প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে । বৰ্তমানলৈকে কেইবাখনো ছিনিয়ৰ আৰু ছাব-জুনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পিটু চেম্পিয়নশ্বিপো অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে । য'ত হাৰিয়ানা, মধ্য প্ৰদেশ আৰু গুজৰাটৰ দৰে ৰাজ্যসমূহে বিশেষভাৱে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
আধুনিকীকৰণ আৰু নিয়মৰ পৰিৱৰ্তন :
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এতিয়া এই খেলৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নিয়ম প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । সচৰাচৰ গাঁৱৰ পথাৰত বা চোতালত খেলা পিটু এতিয়া আধুনিক পিটু খেল হিচাপে ২৬ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু ১৪ মিটাৰ প্ৰস্থৰ এক নিৰ্দিষ্ট খেলপথাৰত খেলা হয় ।
খেলৰ সামগ্ৰী
পিটু বা লাগোৰী খেলৰ পৰিৱৰ্তনো অতি লক্ষণীয় । পূৰ্বে শিল ব্যৱহাৰ কৰি এই খেলবিধ খেলা হৈছিল । পূৰ্বৰ শিলৰ টুকুৰাৰ সলনি এতিয়া শক্তিশালী প্লাষ্টিক বা ফাইবাৰৰ ৭ টা নিৰ্দিষ্ট ৰঙৰ টুকুৰা (Discs) ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
খেলৰ সময় :
এই খেলৰ নিয়মত বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে । তাৰ ভিতৰত এই খেলৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । বৰ্তমান খেলখন সাধাৰণতে ১০-১০ মিনিটৰ দুটা অৰ্ধত খেলা হয় । ইয়াক ঘৰৰ ভিতৰত (Indoor) বা বাহিৰতো (Outdoor) খেলিব পাৰি । প্ৰতিটো দলকে সমান সমান সময় দিয়া হয় । লাগোৰীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিটো দলে বেছি পইণ্ট লাভ কৰে তেওঁলোককে বিজয়ী ঘোষণা কৰা হয় । খেলুৱৈসকলে নিৰ্ধাৰিত পৰিসীমাৰ বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে আৰু নিৰ্দিষ্ট নিয়ম অনুসৰণ কৰিহে বিপক্ষক হিট বা আঘাত কৰিব পাৰে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰত এই খেলৰ কেন্দ্ৰবিন্দু যদিও বৰ্তমান বিশ্বৰ প্ৰায় ৩০ খন দেশত এই খেল খেলা হয় । ২০১৫ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাগোৰী বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতীয় লাগোৰী প্ৰিমিয়াৰ লীগ (ILPL) আদিৰ জৰিয়তে ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে ।
অসমত পিটু খেল :
অসমতো এই খেলবিধ ঠাইভেদে অতি জনপ্ৰিয় । কিছু কিছু ঠাইত ইয়াক 'পিট্টু' বা 'পিথু' বুলি জনা যায় । ইয়াক চৰকাৰী পৰ্যায়ত আৰু অধিক প্ৰসাৰিত কৰাৰ চেষ্টাও চলোৱা হৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ খেলুৱৈৰ সফলতা
অসমৰ গ্ৰাম্য সমাজত অতি জনপ্ৰিয় তথা পৰম্পৰাগত খেল পিটু এতিয়া কেৱল গাঁৱৰ চুকে-কোণে আৱদ্ধ হৈ থকা নাই । এই খেলবিধে বৰ্তমান 'লাগোৰী' নামেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এক বিশেষ মৰ্যাদা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অলপতে চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ লাগোৰী প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ মৰিগাঁও জিলাৰ বাখৰবড়ী গাঁৱৰ এটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
১০ এপ্ৰিলত মৰিগাঁও জিলাৰ বাখৰবড়ী গাঁৱৰ পৰা দুটাকৈ দলে (ল'ৰা আৰু ছোৱালী শাখাত) ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলিবলৈ চেন্নাই অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল । প্ৰশিক্ষক কৃষ্ণ দাস আৰু তেওঁৰ গুৰু ৰবীন্দ্ৰৰ নেতৃত্বত যোৱা এই দুয়োটা দলে উন্নতমানৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰে । যদিও ল'ৰাৰ দলটোৱে আশানুৰূপ ফল লাভ নকৰিলে কিন্তু ছোৱালীৰ দলটোৱে মাত্ৰ ৪ দিন প্ৰশিক্ষণ লৈয়ে দ্বিতীয় ৰাণাৰ্ছ আপৰ খিতাপ দখল কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এই সন্দৰ্ভত অসমৰ এগৰাকী প্ৰশিক্ষক কৃষ্ণ দাসে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনোৱা মতে এই খেল আমাৰ বাবে অতি পৰিচিত । শ্রীকৃষ্ণৰ যুগৰ পৰাই এই খেলবিধ চলি আহিছে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । অসমত ইয়াক শিলগুটি বা খাপৰাৰে ঘৰ সাজি বল মাৰি খেলা হৈছিল, যাক স্থানীয়ভাৱে 'পিটু-পিটু' বা বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় । এতিয়া এই খেলবিধেই আধুনিক নিয়ম-নীতিৰ মাজেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
যুৱ বিকাশ কেন্দ্ৰৰ সহযোগত আগবাঢ়ি যোৱা মৰিগাঁৱৰ এই খেলুৱৈসকলৰ বাবে আন এক সুখবৰ । প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "ভাৰত চৰকাৰে অতি সোনকালেই এই থলুৱা খেলবিধক "খেল' ইণ্ডিয়া"ত (Khelo India) অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । তদুপৰি অহা আগষ্ট মাহত মেঘালয়ত ১৮ বছৰ অনূৰ্ধ্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল অনুষ্ঠিত হ'ব ।" এই প্ৰতিযোগিতাত মৰিগাঁও জিলাৰ বাখৰবড়ীৰ খেলুৱৈসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি পুনৰ সফল হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
বাখৰবড়ী গাঁৱৰ ৰাইজেও তেওঁলোকৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ এই সফলতাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে । যুৱ বিকাশ কেন্দ্ৰ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতাই অসমৰ পৰা হেৰাই যাব ধৰা থলুৱা এই খেলবিধক বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি কৰি দিয়াত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । কেৱল বাখৰবড়ীয়ে নহয় এই খেলৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা নতুন নতুন খেলুৱৈক জন্ম দিব বুলিও আশা কৰা হৈছে ।
