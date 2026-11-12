ট'টেল চেছ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ ট্যুৰ পাইলট : প্ৰথম দিনটোত ভাৰতীয় সহোদৰৰ মিশ্ৰিত প্ৰদৰ্শন

ট'টেল চেছ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ ট্যুৰ পাইলট : প্ৰথম দিনটোত ভাৰতীয় সহোদৰৰ মিশ্ৰিত প্ৰদৰ্শন
আৰ প্ৰজ্ঞানন্দই দুয়োখন খেল ড্ৰ' কৰে আৰু ভগ্নী বৈশালীয়ে প্ৰথমখনত পৰাজয়ৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়খনত ড্ৰ' খেলে ।
Published : November 12, 2026 at 6:47 PM IST
তিৰুৱনন্তপুৰম (কেৰালামা) : হাংগেৰীৰ বুডাপেষ্টত অনুষ্ঠিত 'ট'টেল চেছ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ ট্যুৰ পাইলট'ৰ প্ৰথম দিনটোতে ভাৰতীয় দবা খেলুৱৈ সহোদৰে মিশ্ৰিত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় । প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভণিতে ভাতৃ আৰ প্ৰজ্ঞানন্দই নিজৰ দুয়োখন খেল ড্ৰ' কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বিপৰীতে ভগ্নী বৈশালী ৰমেশ বাবুৱে প্ৰথমখন খেলত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হয় আৰু দ্বিতীয়খন খেল ড্ৰ'ৰে সামৰে । গ্ৰুপ-বিত জাৰ্মানীৰ কেমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰজ্ঞানন্দই ড্ৰ' খেলে আৰু গ্ৰুপ-ডিত বৈশালীয়ে ফ্ৰান্সৰ গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ মেক্সিম ভাচিয়াৰ-লাগ্ৰেভৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখনত পৰাজিত হয় আৰু পৰৱৰ্তীখন ড্ৰ' খেলে ।
বুডাপেষ্টৰ অনন্তৰা নিউয়ৰ্ক পেলেচ হোটেলত বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দবা প্ৰতিযোগিতা ২০ নৱেম্বৰত সামৰণি পৰিব । বিভিন্ন পৰিস্থিতিত দবা খেলুৱৈৰ দক্ষতা পৰীক্ষাৰ লক্ষ্যৰে এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । প্ৰতিযোগিতাৰ সামগ্ৰিক বিজয়ী খেলুৱৈগৰাকী এফআইডিই বিশ্ব সংযুক্ত চেম্পিয়ন হিচাপে পৰিগণিত হ'ব । বিজয়ীগৰাকীয়ে ৬,৫০,০০০ ডলাৰৰ (প্ৰায় ৬ কোটি) নগদ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব ।
What a game! Beautiful defence from Anish 🔥 #TotalChess https://t.co/fVAuCQr7Nk— Total Chess (@TotalChess) November 11, 2026
প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী দিনটোত ২৪ গৰাকী আগশাৰীৰ খেলুৱৈয়ে ৪ টা গ্ৰুপত দুখনকৈ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰে । ২৪ খন খেলৰ ভিতৰত ১০ খন খেলৰ নিৰ্ণায়ক ফলাফল পোৱা যায় । প্ৰতিযোগিতাখনত জয়ৰ বিনিময়ত খেলুৱৈয়ে লাভ কৰিব ৩ পইণ্ট, ড্ৰ'ৰ বাবে ১ পইণ্ট । যিয়ে এই প্ৰতিযোগিতা অধিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাপূৰ্ণ কৰি তুলিছে ।
বিশ্বৰ দশম স্থানৰ ফ্ৰান্সৰ আলিৰেজা ফিৰ'জজা আৰু জান-ক্ৰিষ্টফ ডুডা (২৮, পোলেণ্ড) গ্ৰুপ-এত অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ বিপৰীতে গ্ৰুপ-বিৰ শীৰ্ষত একে পইণ্টত ফেবিয়ানো কাৰুয়ানা (৩, আমেৰিকা) আৰু লিয়েম লে (১৬, ভিয়েটনাম) আছে । আনহাতে ইয়ান নেপ'মনিয়াচ্চি (২২, এফআইডিই) আৰু ভাচিয়েৰ-লাগ্ৰেভে (২৮, ফ্ৰান্স) ক্ৰমে গ্ৰুপ-চি আৰু গ্ৰুপ-ডিত আগবাঢ়ি আছে ।
প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ প্ৰদৰ্শন
বিশ্বৰ সপ্তম স্থানৰ খেলুৱৈ প্ৰজ্ঞানন্দই গ্ৰুপ-বিত জাৰ্মানীৰ খেলুৱৈৰ বিৰুদ্ধে দুয়োখন খেলতে ড্ৰ' কৰে । ভাৰতীয় গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰগৰাকীয়ে উদ্বোধনী দিনৰ খেলখনত ২ টা পইণ্ট সংগ্ৰহ কৰে । ইফালে মহিলাৰ বিশ্ব ৰেংকিঙৰ ২৪ নম্বৰ স্থানত থকা বৈশালীয়ে ফ্ৰান্সৰ খেলুৱৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন খেলত পৰাস্ত হয় আৰু দ্বিতীয়খনত ড্ৰ' খেলে । যাৰ বাবে প্ৰথম দিনা ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীয়ে ১ পইণ্ট সংগ্ৰহ । ইফালে ৪ পইণ্টেৰে ভাচিয়াৰ-লাগ্ৰেভে গ্ৰুপ-ডিৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
শতৰঞ্জ কে খিলাড়ী: ৩৮ বছৰত ভাৰতৰ ১০০গৰাকী দবা খেলুৱৈৰ গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ হোৱাৰ গৌৰৱ