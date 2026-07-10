ETV Bharat / sports

ফিফা বিশ্বকাপত বিতৰ্কৰ নাই অন্ত

ছোমালিয়াৰ ৰেফাৰীক আমেৰিকাত প্ৰৱেশত বাধাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 'দ্য হেণ্ড অৱ গড'লৈ........

FOOTBALL WORLD CUP CONTROVERSIES
ফিফা বিশ্বকাপত বিতৰ্কৰ নাই অন্ত (AP/ ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 5:02 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়ন কুমাৰ শৰ্মা

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনাই অন্তিম মুহূৰ্তত ইজিপ্তৰ বিৰুদ্ধে নাটকীয়ভাৱে জয়লাভ কৰাৰ পিচতেই পুনৰ বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে । ৰেফাৰী ফ্ৰান্সোৱা লেটেক্সিয়াৰে ভিডিঅ’এচিষ্টেণ্ট ৰেফাৰী (ভিএআৰ)ৰ সহায় লোৱাৰ পিচতো মোস্তাফা জিকোৱে দিয়া গ'লটো বাতিল কৰাৰ পিচতেই চৌদিশে বিতৰ্কৰ ঢৌ উঠিছে । আনকি ইজিপ্তৰ প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে বৰ্ণবৈষম্য়ৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত এইটোৱে প্ৰথম বিতৰ্ক নহয় । ইয়াৰ পূৰ্বেও বিতৰ্ক হৈছিল । 'দ্য হেণ্ড অৱ গড'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১৯৮২ চনৰ জাৰ্মানী আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত মেচখনকলৈও বিতৰ্ক হৈছিল । আনকি ব্ৰাজিলৰ ৰোণাল্ডোৰ অসুস্থতাকলৈও বিতৰ্কৰ অন্ত নপৰিল ।

ছোমালিয়াৰ ৰেফাৰীক আমেৰিকাত প্ৰৱেশত বাধা :

চলিত বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনিত আৰম্ভণিৰে পৰাই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে । আমেৰিকাই প্ৰব্ৰজন নীতিৰ বাবে ভিছা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বাবেই বহুকেইখন দেশৰ সমৰ্থকে আমেৰিকাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিলে । আনকি ফিফা বিশ্বকাপত দেশৰ প্ৰথমজন ৰেফাৰী হিচাপে ইতিহাস গঢ়াৰ পূৰ্বেই স্বদেশলৈ উভতি যাবলগীয়া হৈছিল ছোমালিয়াৰ ৰেফাৰী ওমৰ আৰ্টান ৷ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত প্ৰৱেশৰ অনুমতি প্ৰদান নকৰা বাবেই ফিফা বিশ্বকাপৰ বিষয়াসকলৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰে ছোমালিয়াৰ ৰেফাৰীগৰাকী । মিয়ামি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিচতেই তেওঁক যুক্তৰাষ্ট্ৰত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰা হয় । ফিফাৰ ইতিহাসত এনে ঘটনা পূৰ্বে কেতিয়াও সংঘটিত হোৱাৰ নজিৰ নাই ।

FOOTBALL WORLD CUP CONTROVERSIES
ফিফা বিশ্বকাপত বিতৰ্কৰ নাই অন্ত (AP/ ETV Bharat)

টিকটৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ :

এইবাৰ আমেৰিকা, কানাডা আৰু মেক্সিকোত ফিফাৰ টিকটৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ, ৰাজনৈতিক, পৰিৱেশ আৰু মানৱ অধিকাৰৰ বিষয়সমূহো সমানেই চৰ্চা হৈছে । বহু স্থানত ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ অপৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থাৰ বাবে সমালোচনা কৰা হৈছে । আনকি দুপৰীয়া প্ৰখৰ ৰ'দতো কিছুমান মেচ অনুষ্ঠিত কৰা বাবে সমালোচনা হৈছে ।

হাইড্ৰেচন ব্ৰেক :

প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা বাধ্যতামূলক হাইড্ৰেচন ব্ৰেককলৈও চৰ্চা হৈছে । প্ৰথমতে বিশেষ চৰ্চা হোৱা নাছিল যদিও এই সময়খিনি সম্প্ৰচাৰকসকলে বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাত বিষয়টোক লৈ সমালোচনা হৈছে । পৰিৱেশ সংগঠনসমূহে ৪৮টা দলৰ এই সম্প্ৰসাৰিত প্ৰতিযোগিতাখন বিশ্বকাপৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ কাৰ্বন-নিবিড় প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি কৈছে ।

FOOTBALL WORLD CUP CONTROVERSIES
ফিফা বিশ্বকাপত বিতৰ্কৰ নাই অন্ত (AP/ ETV Bharat)

ফাইনেলৰ টিকটৰ মূল্য :

এইবাৰৰ বিশ্বকাপত ফিফাই টিকটৰ বাবে গতিশীল মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ কৰাত ফুটবল অনুৰাগী হতাশ হৈ পৰে । মেটলাইফ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ফাইনেলৰ টিকটৰ মূল্য ১১,০০০ ডলাৰ পৰ্যন্ত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । এই মূল্য়ৰ বাবে সমালোচনা হৈছে,কাৰণ এনে মূল্য়ৰ বাবে বহুতেই বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে । ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰতেই ফিফাই নিশ্চিত কৰিছিল যে ২০২৫ চনৰ ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপত ব্যৱহৃত প্ৰথাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ টিকটৰ বাবে গতিশীল মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব । চাহিদাভিত্তিক টিকটৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও হোৱা নাছিল ।

ফাইনেল মেচৰ হাফটাইম শ্ব':

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপৰ ফাইনেল হাফটাইম শ্ব'বিতৰ্কৰ অন্ত পৰা নাই । ২০২৪ চনৰ ২৮ ছেপ্টেম্বৰতেই ফিফাই ঘোষণা কৰিছিল যে বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত হাফটাইম শ্ব'ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব । ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত এইটোৱেই হ’ব প্ৰথমটো হাফটাইম শ্ব’। মেডোনা, ছাকিৰা আৰু বিটিএছে হাফটাইম শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰায় ১১ মিনিটৰ হ'ব । এই অনুষ্ঠানৰ লক্ষ্য হৈছে ফিফা গ্ল'বেল চিটিজেন এডুকেশ্য়ন ফাণ্ডৰ বাবে ১০ কোটি ডলাৰ সংগ্ৰহ কৰা ।

ইংলেণ্ডৰ জাতীয় দলৰ ক্ৰীড়াৰ সামগ্ৰী চুৰি :

যোৱা ১৩ জুনত ইংলেণ্ডৰ জাতীয় দলটোৱে ফ্ল'ৰিডাৰ ৱেষ্ট পাম বীচ্চৰ পৰা মিছৌৰীৰ কানছাছ চিটিৰ বেছ কেম্পলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ সময়ত নিজৰ ক্ৰীড়া সঁজুলিৰ কিছু অংশ চুৰি হয় । চুৰি হোৱা সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত হেৰী কেন, জুড বেলিংহাম আৰু এন্থনী গৰ্ডনৰ দৰে খেলুৱৈৰ ফুটবল বুটৰ লগতে অফিচিয়েল মেচ বল, বিশ্লেষণাত্মক সামগ্ৰী আৰু প্ৰশিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে দৈনন্দিন কামত ব্যৱহাৰ কৰা অত্যাৱশ্যকীয় কাৰিকৰী সঁজুলিও আছিল । এই সামগ্ৰীখিনিৰ আনুমানিক মূল্য ১৮,০০০ মাৰ্কিন ডলাৰ ।

FOOTBALL WORLD CUP CONTROVERSIES
ফিফা বিশ্বকাপত বিতৰ্কৰ নাই অন্ত (ETV Bharat)

দ্য হেণ্ড অৱ গড :

১৯৮৬ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আৰ্জেণ্টিনাই জয়লাভ কৰাৰ সময়তো বিতৰ্ক হৈছিল । আৰ্জেণ্টিনাৰ ফুটবলাৰ ডিয়েগো মাৰাডোনাই প্ৰথম গ'লটো হাতেৰে দিছিল আৰু সেইবাবে এই গ'লটো আজিও 'দ্য হেণ্ড অৱ গড'হিচাপে চৰ্চিত ৷ গ’লটো দিয়াৰ সময়ত মেচৰ কোনো এগৰাকী ৰেফাৰীয়ে মাৰাডোনাই বাওঁহাতখন ব্যৱহাৰ কৰি গ’ল দিয়া দেখা নাপালে । কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনাক ১-০ গ’লত অগ্ৰগতি দিয়াৰ চাৰি মিনিটৰ পাছত মাৰাডোনাই দ্বিতীয়টো গ’ল দিয়ে যিটো 'শতিকাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গ'ল 'হিচাপে আখ্য়া দিয়া হয় । সেই মেচখনত আৰ্জেণ্টিনাই ২-১ গ’লত জয়লাভ কৰিছিল ।

ড্ৰাগছ পৰীক্ষাত ব্য়ৰ্থ মাৰাডোনা :

সৰ্বকালৰ বিতৰ্কসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল ১৯৯৪ চনত ড্ৰাগছ পৰীক্ষাত মাৰাডোনাৰ ব্য়ৰ্থতা । মাৰাডোনাক নিষিদ্ধ ইফেড্ৰিন পজিটিভ পোৱাৰ পিছত বিশ্বকাপত নিষিদ্ধ কৰা হয় । গ্ৰুপ পৰ্যায়ত গ্ৰীচৰ বিৰুদ্ধে গ’ল দিয়াৰ পিছত মাৰাডোনাৰ ওপৰত সন্দেহ হোৱাত ফিফাই ড'প পৰীক্ষা কৰাত পজিটিভ বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল ।

ৰোণাল্ডোৰ গোৰোহাৰ আঘাত !

১৯৯৮ চনৰ ফাইনেলৰ পূৰ্বে ব্ৰাজিলিয়ান তাৰকা ৰোণাল্ডোৰ আঁঘাতক লৈ বিশেষ চৰ্চা হৈছিল । সেই ৰহস্য আদিও ভেদ নহ'ল । ব্ৰাজিলৰ ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীক ফ্ৰান্সৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলৈ দলৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হৈছিল যদিও খেল আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত তেওঁক খেলপথাৰত প্ৰত্য়ক্ষ কৰা হৈছিল । আৰম্ভণিৰ পৰা ৰোণাল্ডোৰ গোৰোহাৰ আঘাত হোৱা বুলি উৰা বাতৰি ওলাইছিল । মেচখনত ৩-০ গ’লত ব্ৰাজিলে পৰাজয়বৰণ কৰিছিল ।

জাৰ্মানী আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ সেই মেচখন :

১৯৮২ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপত জাৰ্মানী আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত মেচখনক লৈ আজিও চৰ্চা হৈ আছে । এইখন ফুটবল ইতিহাসৰ এক অন্যতম বিতৰ্কিত মেচ আছিল । এই মেচখনত ১-০ গ’লত জয়লাভ কৰিছিল জাৰ্মানীয়ে ,যাৰ ফলত আলজেৰিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হৈছিল । স্পেইনৰ এল মলিয়ন ষ্টেডিয়ামত ২৫ জুনত গ্ৰুপ 'বি'ৰ অন্তিমখন মেচ জাৰ্মানী আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল । তাৰ আগদিনাই আলজেৰিয়াই চিলিক পৰাস্ত কৰি পইণ্ট টেবুলত শক্তিশালী স্থান দখল কৰে । ইয়াৰ পিচতেই আৰম্ভ হয় অংক । এই মেচখনত যদি জাৰ্মানীয়ে ১ বা ২ গ’লৰ ব্যৱধানত অষ্ট্ৰিয়াক পৰাজিত কৰিলে জাৰ্মানী আৰু অষ্ট্ৰিয়া উভয়ে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । তাৰ বিপৰীতে যদি অন্য কোনো ফলাফল হয় তেতিয়া আলজেৰিয়াই পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ প্ৰৱেশ কৰাটো নিশ্চিত আছিল । সেই মেচখনত ১০ মিনিটৰ ভিতৰত জাৰ্মানীৰ হৰ্ষ্ট হ্ৰুবেচছে এটা গ’ল দিয়াত জাৰ্মানীয়ে ১-০ গ'লৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে । তাৰ পিছৰ ৮৯ মিনিট সময় দুয়োটা দলেই আক্ৰমণ বন্ধ কৰি কেৱল বল পাছ কৰি সময় অতিবাহিত কৰিলে ।

জিডানে হেডবাট :

২০০৬ ৰ বিশ্বকাপত নায়কৰ পতন হোৱা বুলিয়ে ক'ব লাগিব । ফ্ৰান্সে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো জিডানে মাত্ৰ এটা ভুৰ বাবেই নিশাটোৰ ভিতৰতেই খলনায়ক হৈ পৰিছিল । ইটালীৰ মাৰ্কো মেট্ৰাজীক হেডবাট কৰি এই অপযশ পাইছিল । অৱশেষত ইটালীয়ে পেনাল্টিত বিশ্বকাপ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক:দ্য় লাষ্ট লাইন অৱ ডিফেন্স: বিশ্বকাপ ফুটবলত অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী

ব্য়তিক্ৰমী কেশসজ্জাৰে ফিফা বিশ্বকাপত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা খেলুৱৈসকল

ফিফা বিশ্বকাপত পুৰস্কাৰৰ অভিলেখ; ১৯৮২ৰ আগলৈকে বিজয়ী দলটোৱে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ ট্ৰফীটোহে

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: ক্ষুদ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ হ'লেও অভিষেকতেই শক্তিধৰক প্ৰত্য়াহ্বান

TAGGED:

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
আৰ্জেণ্টিনা
HAND OF GOD
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.