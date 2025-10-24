সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১০ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত দৌৰা এগৰাকী ৭৬ বছৰীয়া দূৰন্ত তৰুণ

সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১০ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত দৌৰা এগৰাকী ৭৬ বছৰীয়া দূৰন্ত তৰুণ
তৃতীয় টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ দখল প্ৰক্তন সেনা বিষয়াৰ ।
তেজপুৰ: বয়স নহয়, মনটোহে সুস্থ জীৱনৰ চাবিকাঠী । এই কথা প্ৰমাণ কৰিলে এগৰাকী প্ৰাক্তন সেনা বিষয়াই । সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১০ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত দৌৰা এগৰাকী ৭৬ বছৰীয়া দূৰন্ত তৰুণ ।
৫ কিলোমিটাৰ মাৰাথন দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিচতো তেওঁৰ মুখমণ্ডলত নাই কোনে ক্লান্তিৰ ভাব । এই নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব মাত্ৰ ৫৮ মিনিটৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰি তেওঁ সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
তৃতীয় টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা :
হিমালয়ৰ পাদদেশত পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱঙত অনুষ্ঠিত হৈছে তৃতীয় টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা । এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ১৯৭১ চনৰ কাৰ্গিল যুদ্ধৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন সেনা বিষয়াই । নাম কৰ্ণেল অ' পি এন কল্যাণ । তেওঁৰ ঘৰ বেংগালুৰুত । এইগৰাকী প্ৰাক্তন কৰ্ণেলে ইটিভি ভাৰতৰ আগত ব্য়াখ্য়া কৰিলে এই বয়সতো সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ যুঁজাৰ মানসিকতাৰ কথা ।
অধিক উচ্চতাত মাৰাথনত দৌৰাতো কঠিন :
ইটিভি ভাৰতৰ লগত হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত প্ৰাক্তন কৰ্ণেল কল্যাণে কয়, "৫ কিলোমিটাৰ হাফ মাৰাথন বা সম্পূৰ্ণ মাৰাথন দুয়োটাই কঠিন । অধিক উচ্চতাত অৱস্থিত পাহাৰীয়া একা বেকা পথত এই মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰিলে উশাহ বন্ধ হৈ পৰে । সেই ঠাইত দৌৰাটো বৰ কষ্টকৰ যদিও সেয়া মই সম্পূৰ্ণ কৰিলো ।" প্ৰাক্তন সেনা বাহিনীৰ বিষয়াগৰাকীয়ে পূৰ্বতে টাৱাঙলৈ অহা নাছিল । তেওঁ এগৰাকী এথলেটিক আৰু পূৰ্বতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুয়োটা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাতেই পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোক মহান দেশভক্ত :
টাৱাঙৰ এই ঠাইত উপস্থিত হৈ তেওঁ কয়, "ইয়াৰ একোৱেই সলনি হোৱা নাই । সেই সময়ত আমাৰ সেনাই উন্নয়ন সাধন কৰিছিল । এই ঠাইত ৬৩ বছৰ পূৰ্বে ভাৰত-চীনৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল । যিহেতু এই ঠাই কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বৰ্তমান আমাৰ সেনাইহে ঠাইখিনিৰ যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন কৰিছে । পূৰ্বৰ তুলনাত আমাৰ সেনা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈ থাকে ।" অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোক মহান দেশভক্ত বুলি তেওঁ কয় ।
প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া কল্যাণে ১৯৭১ চনৰ কাৰ্গিল যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি কয়,"সেই সময়ত মই অসমৰ মিছামাৰিত সেনাৰ এটা প্লাটোনৰ কমাণ্ডিং বিষয়া আছিলো । তেতিয়া মোৰ বয়স মাত্ৰ ২২ বছৰ । এগৰাকী ডেকা লেফ্টেনেন্ট আৰু তেতিয়া মই সেনাত কৰ্মৰত হোৱাৰ মাত্ৰ ২ বছৰ হৈছে । মোৰ বাহিনী আছিল পূব পাকিস্তানৰ দিশে বৰ্তমান বাংলাদেশত ।"
তেওঁ এই ধৰণৰ মাৰাথনত যুৱ প্ৰজন্মক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় কয়,"বহুতো মহিলাও অংশগ্ৰহণ কৰিছে । এইটো জীৱনৰ এটা অংশ হিচাপে বিবেচিত কৰিব লাগে । বয়স কোনো সংখ্যা নহয়, সকলোৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে । লগতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰো যত্ন ল'ব লাগে । বয়স কোনো হেঙাৰ নহয়, সকলো বয়সৰ লোকে দৌৰিব লাগে স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ ।"