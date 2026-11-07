যুৱ অলিম্পিক ২০২৬: প্ৰথম ভাৰতীয় সাঁতোৰবিদ হিচাপে ইতিহাস ৰচিলে অসম সন্তান তীৰ্থাংক পেগুৱে

যুৱ অলিম্পিক ২০২৬: প্ৰথম ভাৰতীয় সাঁতোৰবিদ হিচাপে ইতিহাস ৰচিলে অসম সন্তান তীৰ্থাংক পেগুৱে
যুৱ অলিম্পিকৰ সাঁতুৰত উজ্বলিল অসম সন্তান তীৰ্থাংক পেগু ৷ সাঁতুৰত পদক পোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় যুৱ খেলুৱৈ হিচাপে ইতিহাস ৰচিলে পেগুৱে ৷
Published : November 7, 2026 at 8:39 PM IST
হায়দৰাবাদ : বাংলাদেশৰ ঢাকাত অনুষ্ঠিত যুৱ অলিম্পিকত অসম সন্তানৰ সফলতা ৷ ভাৰতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে অসম সন্তান তীৰ্থাংক পেগুৱে ৷ ১৭ বছৰীয়া অসমৰ যুৱক তীৰ্থাংকই যুৱ অলিম্পিকত পদক লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় পুৰুষ সাঁতোৰবিদ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
জানিব পৰা মতে, তীৰ্থাংক পেগুৱে ঢাকাৰ চেনেগেলত অনুষ্ঠিত যুৱ অলিম্পিক ২০২৬ত পুৰুষৰ ২০০ মিটাৰ বাটাৰফ্লাই ইভেণ্টত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে । পেগুৱে ফাইনেলত ২.০১.২৫ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত লক্ষ্যত উপনীত হৈ লৈ তৃতীয় স্থান দখল কৰে ৷
Many congratulations to Assam’s Tirthank Pegu on becoming the first Indian male swimmer to win a Youth Olympic Games medal. 🥉 An absolute delight to see India shining in sports on global stage, with the Northeast’s incredible pool of talent bringing home glory and making the nation proud!— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) November 7, 2026
এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই এক্স যোগে কয়,"যুৱ অলিম্পিকত অসমৰ তীৰ্থাংক পেগুৱে সাঁতুৰত পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ পেগু হৈছে যুৱ অলিম্পিকৰ সাঁতুৰত পদক পোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় পুৰুষ সাঁতোৰবিদ ৷ এই সফলতাৰ বাবে তেওঁ লৈ শুভকামনা আৰু অভিনন্দন। আমাৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অপৰিসীম প্ৰতিভাই দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনি সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে ৷"
Assam's son has made history! 🇮🇳 Heartiest congratulations to Tirthank Pegu on becoming the first Indian male swimmer to win a Youth Olympic Games medal. A moment of immense pride for Assam as one of our own makes the nation shine on the global stage. Keep soaring, Tirthank! 👏— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 7, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সত কয়,"অসমৰ সন্তানে ৰচনা কৰিলে ইতিহাস ৷ যুৱ অলিম্পিকৰ সাঁতুৰত পদক জয় কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় পুৰুষ সাঁতোৰবিদ হিচাপে গৌৰৱ অৰ্জন কৰা তীৰ্থাংক পেগুক আন্তৰিক অভিনন্দন । বিশ্বমঞ্চত দেশক জিলিকাই তোলাৰ এই ক্ষণ অসমৰ বাবে অত্যন্ত গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত । এইদৰেই সদায় আগবাঢ়ি যোৱা, তীৰ্থংক ৷"
উল্লেখ্য যে, খেলখনত ইজিপ্তৰ জেইন আলীয়ে ১.৫৭.৮৮ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত লক্ষ্যত উপনীত হৈ সোণৰ পদক, ভিয়েটনামৰ ডুঅং ভান হোয়াং কুইয়ে ২.০০.৩২ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত লক্ষ্য স্থানত উপস্থিত হৈ ৰূপৰ পদক লাভ কৰে ।
আনহাতে, ২০১০ চনত ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত প্ৰথম সংস্কৰণৰ যুৱ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভ কৰি বক্সাৰ শিৱ থাপাই যুৱ অলিম্পিকত পদক জয় কৰা অসমৰ প্ৰথমজন ক্ৰীড়াবিদ আছিল ।
লগতে পঢ়ক : ৭১ সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল: মৰিগাঁৱত জিলা পৰ্যায়ত চূড়ান্ত বিজয়ী কুশতলি আঞ্চলিক এফ চি