ETV Bharat / sports

তিনি হাজাৰ খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণৰে উদুলি-মুদুলি গোগামুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাকৰি

ড্ৰাগছমুক্ত সমাজ গঢ়িবলৈ তথা যুৱ প্ৰজন্মক মাদক দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ লক্ষ্য়ৰে টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাঙৰ পদক্ষেপ ।

MISING SPORTS CARNIVAL 2025
তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ২০২৫ৰ এটি দৃশ্য় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ২০২৫ত তিনি হাজাৰ খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণৰে উদুলি-মুদুলি গোগামুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাকৰি । টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাং(TMPK) ৰ উদ্যোগত তথা মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৃষ্ঠপোষকতাত গোগামুখত ২৩ অক্টোবৰৰ পৰা ২৬ অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ।

চাৰিখনকৈ খেলপথাৰত দিনে নিশাই চলিছে ১৮ বিধ খেল । ল’ৰা-ছোৱালী উভয় শাখাতেই অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতা ৷ কাবাদী, ভলীবল, সাঁতোৰ, ওখ মানুহৰ দৌৰকে ধৰি প্ৰতিখন খেলতেই দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সহাঁৰি দেখা গৈছে ।

তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ২০২৫ (ETV Bharat Assam)

অভ্যৰ্থনা সমিতিয়েও খেলুৱৈসকলৰ সকলো দিশৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে । মিচিং স্পৰ্টছ কাৰ্ণিভেলৰ জৰিয়তে মিচিং সমাজৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ লগতে এই খেলৰ জৰিয়তে টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাঙে ৰাইজক এক বাৰ্তা দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে ।

MISING SPORTS CARNIVAL 2025
তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ২০২৫ৰ এটি দৃশ্য় (ETV Bharat Assam)

টি এম পি কে নেতা তথা উদ্যোক্তা সঞ্জীৱ মিলিয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "শান্তি, সম্প্ৰীতিৰ লগতে সুস্থ, সৱল সমাজ গঠন কৰিবৰ কাৰণে মিচিং স্প'ৰ্টছ কাৰ্ণিভেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে । তদুপৰি এখন ড্ৰাগছমুক্ত সমাজ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মক মাদক দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাঙে খেলৰ জৰিয়তে প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ।" মিচিং নৱপ্ৰজন্ম যুৱক–যুৱতীক ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে ভ্ৰাতৃত্ব, শৃঙ্খলাবদ্ধ আৰু ইতিবাচক চিন্তা বিকাশ কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বিষয়েও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

MISING SPORTS CARNIVAL 2025
তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ২০২৫ৰ এটি দৃশ্য় (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য় যে টি এম পি কেৰ উদ্যোগত তথা মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ২৩ অক্টোবৰৰ পৰা ২৬ অক্টোবৰ ২০২৫ লৈ অনুষ্ঠিত হৈ আছে তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ । এই ক্ৰীড়া মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সোতৰখনকৈ সাংগঠনিক জিলাৰ প্ৰায় তিনি সহস্ৰাধিক খেলুৱৈয়ে ।

লগতে পঢ়ক:গোগামুখত আৰম্ভ তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ২০২৫

সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১০ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত দৌৰা এগৰাকী ৭৬ বছৰীয়া দূৰন্ত তৰুণ

TAGGED:

TMPK
DHEMAJI
ইটিভি ভাৰত অসম
DRUGS
MISING SPORTS CARNIVAL 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.