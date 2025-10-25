তিনি হাজাৰ খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণৰে উদুলি-মুদুলি গোগামুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাকৰি

তিনি হাজাৰ খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণৰে উদুলি-মুদুলি গোগামুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাকৰি
ড্ৰাগছমুক্ত সমাজ গঢ়িবলৈ তথা যুৱ প্ৰজন্মক মাদক দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ লক্ষ্য়ৰে টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাঙৰ পদক্ষেপ ।
জোনাই: তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ২০২৫ত তিনি হাজাৰ খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণৰে উদুলি-মুদুলি গোগামুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাকৰি । টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাং(TMPK) ৰ উদ্যোগত তথা মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৃষ্ঠপোষকতাত গোগামুখত ২৩ অক্টোবৰৰ পৰা ২৬ অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ।
চাৰিখনকৈ খেলপথাৰত দিনে নিশাই চলিছে ১৮ বিধ খেল । ল’ৰা-ছোৱালী উভয় শাখাতেই অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতা ৷ কাবাদী, ভলীবল, সাঁতোৰ, ওখ মানুহৰ দৌৰকে ধৰি প্ৰতিখন খেলতেই দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সহাঁৰি দেখা গৈছে ।
অভ্যৰ্থনা সমিতিয়েও খেলুৱৈসকলৰ সকলো দিশৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে । মিচিং স্পৰ্টছ কাৰ্ণিভেলৰ জৰিয়তে মিচিং সমাজৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ লগতে এই খেলৰ জৰিয়তে টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাঙে ৰাইজক এক বাৰ্তা দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে ।
টি এম পি কে নেতা তথা উদ্যোক্তা সঞ্জীৱ মিলিয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "শান্তি, সম্প্ৰীতিৰ লগতে সুস্থ, সৱল সমাজ গঠন কৰিবৰ কাৰণে মিচিং স্প'ৰ্টছ কাৰ্ণিভেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে । তদুপৰি এখন ড্ৰাগছমুক্ত সমাজ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মক মাদক দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাঙে খেলৰ জৰিয়তে প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ।" মিচিং নৱপ্ৰজন্ম যুৱক–যুৱতীক ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে ভ্ৰাতৃত্ব, শৃঙ্খলাবদ্ধ আৰু ইতিবাচক চিন্তা বিকাশ কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বিষয়েও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
