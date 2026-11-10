IND vs NZ: বৰষুণৰ বাবে তৃতীয় এদিনীয়া বাতিল, নিউজীলেণ্ডৰ শৃংখলা জয়ৰ আশা নিৰ্বাপিত
হেমিল্টনত বৰষুণৰ বাবে এটাও বল নপৰাকৈয়ে মেচ বাতিল হোৱাত ভাৰতৰ ২-০ অগ্ৰগতি ।
Published : November 10, 2026 at 2:25 PM IST
ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডৰ পাঁচখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ তৃতীয়খন মেচ বৰষুণৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে । এটাও বল নেখেলাকৈয়ে মেচখন বাতিল হোৱাত ভাৰতে এই শৃংখলা পৰাজিত নোহোৱাটো নিশ্চিত হৈছে । কাৰণ পৰৱৰ্তী মেচ দুখনত ঘৰুৱা দলটোৱে বিজয় সাব্যস্ত কৰিলেও শৃংখলাটো অমীমাংসিত হ'ব ।
আজি হেমিল্টনত বৰষুণৰ বাবে মেচখন নিৰ্ধাৰিত সময়ত আৰম্ভ হোৱা নাছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত বৰষুণ বন্ধ হোৱাত ৪০ অভাৰলৈ হ্ৰাস কৰা হয় । ভাৰতীয় অধিনায়ক শুভমন গিলে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । অৱশ্যে টছৰ পিছতেই পুনৰ বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাত তৃতীয়খন মেচ এটাও বল নপৰাকৈয়ে বাতিল কৰে ।
Third ODI between India and New Zealand in Hamilton called off without any play due to persistent rain. https://t.co/ZuiCY9d1qu— Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2026
আজি ভাৰতে মূল একাদশত কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা নাছিল । অৱশ্যে নিউজীলেণ্ডে আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্লেয়াৰ টিকনাৰৰ ঠাইত মেথিউ ফিচাৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে । প্ৰথম দুখন মেচত জয়লাভ কৰা সূত্ৰে ভাৰতে শৃংখলা ২-০ ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে ।
@Vimalwa brings you the latest from Hamilton with LIVE updates straight from the ground! 💬 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 3rd ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/AxlAv90kSL— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 10, 2026
যদি ভাৰতে পৰৱৰ্তী মেচ দুখনৰ ভিতৰত এখনতো জয়লাভ কৰে তেন্তে ২০১৯ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউজীলেণ্ডক ঘৰৰ মাটিত শৃংখলাত পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗛𝗮𝗺𝗶𝗹𝘁𝗼𝗻: The third New Zealand-India ODI is called off due to rain. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/LtrfDalRcz— BCCI (@BCCI) November 10, 2026
ভাৰতীয় দল
শুভমন গিল (অধিনায়ক), ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী, শ্ৰেয়াস আয়াৰ, অক্ষৰ পেটেল, কে এল ৰাহুল (উইকেটকীপাৰ), নমন ধীৰ, অংশুল কাম্বোজ, আকিব নবী, গুৰনুৰ ব্ৰাৰ আৰু অৰ্শদীপ সিং ।
নিউজীলেণ্ড
টিম ছেইফাৰ্ট,উইল য়ং, হেনৰী নিকোলছ , ডেৰিল মিচেল,টম লাথাম (উইকেটকীপাৰ), গ্লেন ফিলিপছ , মিচেল ছেণ্টনাৰ (অধিনায়ক), নাথান স্মিথ, কাইল জেমীছন, জেকব ডাফী আৰু মেট ফিচাৰ ।
লগতে পঢ়ক:দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দল ঘোষণা: দলত অসমৰ জিণ্টিমণি কলিতা
যুৱ অলিম্পিক ২০২৬: প্ৰথম ভাৰতীয় সাঁতোৰবিদ হিচাপে ইতিহাস ৰচিলে অসম সন্তান তীৰ্থাংক পেগুৱে
১৩ বছৰীয়া বৰ্ণিল কেৰিয়াৰৰ অন্ত, টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা মহম্মদ ছামীৰ