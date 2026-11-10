ETV Bharat / sports

IND vs NZ: বৰষুণৰ বাবে তৃতীয় এদিনীয়া বাতিল, নিউজীলেণ্ডৰ শৃংখলা জয়ৰ আশা নিৰ্বাপিত

হেমিল্টনত বৰষুণৰ বাবে এটাও বল নপৰাকৈয়ে মেচ বাতিল হোৱাত ভাৰতৰ ২-০ অগ্ৰগতি ।

third day was abandoned due to rain
IND vs NZ: বৰষুণৰ বাবে তৃতীয় এদিনীয়া বাতিল (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 10, 2026 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডৰ পাঁচখনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ তৃতীয়খন মেচ বৰষুণৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে । এটাও বল নেখেলাকৈয়ে মেচখন বাতিল হোৱাত ভাৰতে এই শৃংখলা পৰাজিত নোহোৱাটো নিশ্চিত হৈছে । কাৰণ পৰৱৰ্তী মেচ দুখনত ঘৰুৱা দলটোৱে বিজয় সাব্যস্ত কৰিলেও শৃংখলাটো অমীমাংসিত হ'ব ।

আজি হেমিল্টনত বৰষুণৰ বাবে মেচখন নিৰ্ধাৰিত সময়ত আৰম্ভ হোৱা নাছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত বৰষুণ বন্ধ হোৱাত ৪০ অভাৰলৈ হ্ৰাস কৰা হয় । ভাৰতীয় অধিনায়ক শুভমন গিলে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । অৱশ্যে টছৰ পিছতেই পুনৰ বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাত তৃতীয়খন মেচ এটাও বল নপৰাকৈয়ে বাতিল কৰে ।

আজি ভাৰতে মূল একাদশত কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা নাছিল । অৱশ্যে নিউজীলেণ্ডে আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্লেয়াৰ টিকনাৰৰ ঠাইত মেথিউ ফিচাৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে । প্ৰথম দুখন মেচত জয়লাভ কৰা সূত্ৰে ভাৰতে শৃংখলা ২-০ ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে ।

যদি ভাৰতে পৰৱৰ্তী মেচ দুখনৰ ভিতৰত এখনতো জয়লাভ কৰে তেন্তে ২০১৯ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউজীলেণ্ডক ঘৰৰ মাটিত শৃংখলাত পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।

ভাৰতীয় দল

শুভমন গিল (অধিনায়ক), ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী, শ্ৰেয়াস আয়াৰ, অক্ষৰ পেটেল, কে এল ৰাহুল (উইকেটকীপাৰ), নমন ধীৰ, অংশুল কাম্বোজ, আকিব নবী, গুৰনুৰ ব্ৰাৰ আৰু অৰ্শদীপ সিং ।

নিউজীলেণ্ড

টিম ছেইফাৰ্ট,উইল য়ং, হেনৰী নিকোলছ , ডেৰিল মিচেল,টম লাথাম (উইকেটকীপাৰ), গ্লেন ফিলিপছ , মিচেল ছেণ্টনাৰ (অধিনায়ক), নাথান স্মিথ, কাইল জেমীছন, জেকব ডাফী আৰু মেট ফিচাৰ ।

লগতে পঢ়ক:দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দল ঘোষণা: দলত অসমৰ জিণ্টিমণি কলিতা

যুৱ অলিম্পিক ২০২৬: প্ৰথম ভাৰতীয় সাঁতোৰবিদ হিচাপে ইতিহাস ৰচিলে অসম সন্তান তীৰ্থাংক পেগুৱে

১৩ বছৰীয়া বৰ্ণিল কেৰিয়াৰৰ অন্ত, টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা মহম্মদ ছামীৰ

TAGGED:

IND VS NZ
ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ড
IND VS NZ 3RD ADI MATCH
বিৰাট কোহলী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.