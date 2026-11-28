কাৰাটেৰ সাধনাত সমর্পিত এটা পৰিয়াল : পৱিত্ৰ দেউৰীৰ নেতৃত্বত ঈগল কাৰাটে-ডো একাডেমীৰ সফল যাত্ৰা
গুৱাহাটীৰ সমীপৰ টোপাতলীত কাৰাটেৰ জৰিয়তে নৱপ্ৰজন্মক সঠিক পথ দেখুওৱাৰ প্ৰয়াস পৱিত্ৰ দেউৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ।
Published : November 28, 2026 at 9:24 AM IST
দেবেন বৰুৱা
সোণাপুৰ : যুঁজ-বাগৰ বা কেৱল বিপদৰ সময়ত আত্মৰক্ষাৰ কৌশল বুলি ভাবিলে সমৰকলা বা কাৰাটেৰ প্ৰকৃত আত্মাক আধাতে উপলব্ধি কৰা হ'ব । কাৰাটে হৈছে শাৰীৰিক সক্ষমতা, মানসিক স্থিৰতা, অদম্য আত্মবিশ্বাস আৰু এক শৃংখলাবদ্ধ জীৱনশৈলী গঢ়ি তোলাৰ এক নিৰৱ তপস্যা ।
নিয়মীয়া অনুশীলনে এজন ব্যক্তিক বাহ্যিকভাৱে শক্তিশালী কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে অন্তৰৰ পৰাও দৃঢ়, সংযমী কৰি তোলে । বৰ্তমানৰ অস্থিৰ সামাজিক পৰিৱেশত এনে এক অনুশাসিত সাধনা আৰু সমৰ্পণক জীৱনৰ মূলমন্ত্ৰ হিচাপে লৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডিমৰীয়াৰ টোপাতলী অঞ্চলত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এক নীৰৱ ক্ৰীড়া আৰু সামাজিক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে । তেওঁ হৈছে 'চেনচেই' পৱিত্ৰ দেউৰী ।
১৯৯৩ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সমৰকলাৰ নিৰৱচ্ছিন্ন যাত্ৰা
সৰু কালৰে পৰা সমৰকলাৰ প্ৰতি থকা এক অদম্য আকৰ্ষণে পৱিত্ৰ দেউৰীক এই কঠিন অথচ সুন্দৰ পথটোলৈ টানি আনিছিল । ১৯৯৩ চনত তেওঁ প্ৰশিক্ষক প্ৰফুল্ল বড়ো, বীৰেণ বাংঠাই, জয়ন্ত লস্কৰ আৰু গণেশ প্ৰসাদ ৰায়ৰ অধীনত কুংফুৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি সমৰকলাৰ জগতত প্ৰথম খোজ পেলাইছিল ।
কিন্তু তেওঁৰ জ্ঞানৰ তৃষ্ণা তাতেই সীমাবদ্ধ নাথাকিল । পৰৱৰ্তী সময়ত 'ৰেনচি' জয়ন্ত বৰ্মন আৰু 'চেনচেই' মৃগেন নাথৰ সান্নিধ্য আৰু তত্বাৱধানত কাৰাটেৰ গভীৰ অনুশীলন চলাই তেওঁ সফলতাৰে 'ব্লেক বেল্ট' ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
নিজে শিকা বিদ্যা সমাজৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বিলাই দিয়াৰ মানসেৰে তেওঁ টোপাতলীত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰম্ভ কৰাৰ উপৰিও ২০১৫ চনত তেওঁ নিজাববীয়াকৈ 'ঈগল কাৰাটে-ডো একাডেমী' স্থাপন কৰে ।
বৰ্তমান অভিভাৱকসকলৰ আন্তৰিক সহযোগিতা আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰবল আগ্ৰহত এই একাডেমীৰ কেইবাটাও শাখা ডিমৰীয়াৰ টোপাতলী তথা ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী এলেকাত অত্যন্ত সক্ৰিয়ভাৱে চলি আছে ।
কেৱল ব্যক্তিগত একাডেমীতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি চৰকাৰৰ 'সৰ্বশিক্ষা অভিযান'ৰ অধীনত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলক আত্মৰক্ষাৰ কৌশল শিকোৱাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ পিএমশ্ৰী দুৰুং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু গুৱাহাটীৰ পল্টনবজাৰস্থিত গুৱাহাটী হাইস্কুলতো নিয়মীয়া প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে ।
স্বনিৰ্ভৰশীল জীৱন আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱিকা
আজিৰ তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু অৰ্থনৈতিক বাস্তৱত ক্ৰীড়া বা সমৰকলা প্ৰশিক্ষণক এক সন্মানজনক আৰু সম্পূৰ্ণ স্বনিৰ্ভৰশীল জীৱিকা হিচাপে গঢ় দিয়াটো সহজ কথা নহয় ।
বহুতে চৰকাৰী বা ব্যক্তিগত চাকৰিৰ পিছত দৌৰি থকাৰ বিপৰীতে পৱিত্ৰ দেউৰীয়ে কাৰাটে প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে লাভ কৰা মাচুলকেই একমাত্ৰ সম্বল কৰি নিজৰ পৰিয়াল তথা জীৱন-জীৱিকা অতি সুন্দৰ আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণভাৱে পৰিচালনা কৰি আহিছে । নিষ্ঠা, অধ্যৱসায় আৰু একাগ্ৰতা থাকিলে যে সমৰকলাৰ সাধনাও এক সফল আৰু স্বাৱলম্বী বৃত্তি হ'ব পাৰে 'চেনচেই' দেউৰীয়ে তাৰ এক জীৱন্ত প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে ।
ঘৰখনতেই গঢ় লৈ উঠা এক আদৰ্শ 'কাৰাটে পৰিয়াল'
পৱিত্ৰ দেউৰীৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ হৃদয়স্পৰ্শী আৰু ব্যতিক্ৰমী দিশটো হ'ল তেওঁৰ পাৰিবাৰিক সমৰ্পণ । এয়া কেৱল এজন ব্যক্তিৰ সাধনা নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৱেই কাৰাটেৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত এক বিৰল পৰিৱেশ ।
স্বামীৰ নিষ্ঠা আৰু সমৰকলাৰ প্ৰতি থকা গভীৰ প্ৰেম দেখি তেওঁৰ সহধৰ্মিনীও বিবাহৰ পাছত কাৰাটেৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পৰে । কঠোৰ অনুশীলনৰ জৰিয়তে তেওঁ নিজেও এগৰাকী প্ৰশিক্ষিত প্ৰশিক্ষক তথা 'ব্লেক বেল্ট'ধাৰী হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।
ঘৰখনৰ এই শৃংখলাবদ্ধ আৰু ক্ৰীড়ামুখী পৰিৱেশে স্বাভাৱিকতেই পৰিয়ালটোৰ নতুন প্ৰজন্মকো সমানে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । দেউৰী দম্পতীৰ দুটা পুত্ৰ সন্তান আৰু কণমাণি কন্যাইও বৰ্তমান পিতৃ-মাতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি নিয়মীয়াকৈ কাৰাটেৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । একেটা ঘৰৰ প্ৰতিজন সদস্যই কাৰাটেৰ অনুশীলন আৰু প্ৰসাৰত জড়িত হৈ থকাটো টোপাতলী তথা সমগ্ৰ ডিমৰীয়া অঞ্চলটোৰ বাবে এক বিৰল আৰু প্ৰেৰণাদায়ক দৃষ্টান্ত হৈ পৰিছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সাফল্যৰ ধাৰাবাহিকতা
'চেনচেই' পৱিত্ৰ দেউৰীৰ সঠিক মাৰ্গদৰ্শন, সু-পৰিকল্পিত কৌশল আৰু নিয়মীয়া অনুশীলনৰ ফলত 'ঈগল কাৰাটে-ডো একাডেমী'ৰ বহু সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে ৰাজ্যিক, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি স্বৰ্ণ, ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
গ্ৰামাঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এই ঈৰ্ষণীয় সাফল্যই কেৱল তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিভাকেই নহয়, বৰঞ্চ একাডেমীৰ নিষ্ঠাবান প্ৰশিক্ষণ পদ্ধতিৰো স্বাক্ষৰ বহন কৰে । এই কৃতিত্বসমূহে টোপাতলী তথা সমগ্ৰ ডিমৰীয়া অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
৩২ বছৰীয়া সমৰকলাৰ যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰি ইটিভি ভাৰতৰ আগত পৱিত্ৰ দেউৰীয়ে কয়, "সৰুৰে পৰাই সমৰকলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ । ১৯৯৩ চনত কুংফু শিকাৰ পাছত 'ৰেনচি' জয়ন্ত বৰ্মন আৰু 'চেনচেই' মৃগেন নাথৰ তত্বাৱধানত কাৰাটে শিকি 'ব্লেক বেল্ট' লাভ কৰিলোঁ । ২০১৫ চনত নিজাকৈ 'ঈগল কাৰাটে-ডো একাডেমী' আৰম্ভ কৰাৰ পাছত আজি অভিভাৱকসকলৰ সহযোগত ইয়াৰ কেইবাটাও শাখা চলি আছে । সমৰকলাৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ সান্নিধ্যই মোক সদায় আপ্লুত কৰে । সমৰকলাক বাদ দি যেন নিজকে উকা উকা লাগে । সেয়ে মোৰ পত্নী আৰু সন্তান সকলো কাৰাটেৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ পৰে । বিবাহৰ পাছত মোৰ পত্নীয়েও ব্লেক বেল্ট লাভ কৰে । আমাৰ চিন্তা যাতে ইতিবাচক হয়, সমাজত যাতে ভাতৃত্ববোধ গঢ় লৈ উঠে সেই উদ্দেশ্যেই মোৰ পৰিয়ালটো কাৰাটেত সমৰ্পিত ।"
সমাজৰ বৰ্তমানৰ অৱক্ষয় আৰু পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত নিজৰ গভীৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি তেওঁ কয়, "বহুতে কয় এতিয়াৰ দিন-কাল বেয়া । কিন্তু ৩২ বছৰীয়া সমৰকলাৰ যাত্ৰাত মই অনুভৱ কৰিছো যে দিন-কাল বেয়া হোৱা নাই, মানুহৰ চিন্তা-চৰ্চাহে বেয়া হৈছে । সমাজত অপৰাধমূলক ঘটনাবোৰ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে । কাৰাটে যদি সততাৰে শিকে, তেন্তে প্ৰত্যেকেই নিজকে আত্মৰক্ষাৰ কৌশল আয়ত্ত কৰিব পাৰিব ।"
আজিৰ শিশু আৰু নতুন প্ৰজন্মক উদ্দেশ্যি তেওঁৰ স্পষ্ট আহ্বান, "নতুন প্ৰজন্মই মোবাইল বা আন অদৰকাৰী কামত অবাবতে সময় নষ্ট নকৰি কাৰাটে সততাৰে শিকিলে জীৱনত বহুলভাৱে উপকৃত হ'ব । আজিৰ শিশু কাইলৈ দেশৰ ভৱিষ্যৎ । ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত নহ'লে দেশ সুৰক্ষিত নহয় । সেয়ে শিশুসকলক সঠিক পথ দেখুৱাটোৱেই আমাৰ মূল লক্ষ্য ।"
নিষ্ঠা, অনুশাসন, আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু পাৰিবাৰিক সমৰ্পণৰ অপূৰ্ব সংগমত 'চেনচেই' পৱিত্ৰ দেউৰী আজি টোপাতলী তথা সমগ্ৰ ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ বাবে কেৱল এজন সফল প্ৰশিক্ষকেই নহয়, বৰঞ্চ এক জীৱন্ত অনুপ্ৰেৰণা আৰু সুস্থ-সবল সমাজ গঢ়াৰ এক নীৰৱ সেনানী হিচাপে পৰিচিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ 'উল্লাস ইন জে'ইল' শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীলৈ স্কচ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা