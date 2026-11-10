শতৰঞ্জ কে খিলাড়ী: ৩৮ বছৰত ভাৰতৰ ১০০গৰাকী দবা খেলুৱৈৰ গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ হোৱাৰ গৌৰৱ
বিশ্বনাথন আনন্দে দেখুওৱা বাটেৰেই আগুৱালে ময়ংক চক্ৰৱৰ্তী, অনুজ শ্ৰীবাত্ৰীয়ে...
Published : November 10, 2026 at 6:25 PM IST
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
বলিউডৰ ছবিত সততে যিবোৰ সংলাপ শুনিবলৈ পোৱা যায় সেইবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে-'শতৰঞ্জ কে খিলাড়ী' । এই সংলাপটোৰ আঁৰত আছে কোনো এটা কাৰ্যত চলোৱা 'চাল' বা কৌশল যিটো সহজে বুজি পোৱাটো কঠিন । এই চাল চলোৱাটো এগৰাকী দবা খেলুৱৈৰ দৰে পাকৈত ব্যক্তিৰ বাবেহে সম্ভৱ ।
১৫০০ বছৰতকৈও অধিক পুৰণি এইবিধ খেলৰ আৰম্ভণি ভাৰতত হৈছিল যদিও আধুনিক দবাৰ ক্ষেত্ৰখনত ভাৰতে উজলি উঠিবলৈ ১৯৮৮ চনলৈকে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিল । সেইবৰ্ষত ভাৰতৰ বিশ্বনাথন আনন্দে প্ৰথমগৰাকী দবা গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ হোৱাৰ সৌভাগ্য অৰ্জন কৰিছিল । ইয়াৰ পিচত গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰৰ বাবে আৰু পিচলৈ উভতি চাবলগীয়া হোৱা নাই । ৩৮ বছৰৰ পিছত ভাৰতৰ হৈ ১০০ সংখ্যক গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিলে ।
অনুজ শ্ৰীবাত্ৰীয়ে ফিলিপাইনছৰ ওজামিজ চহৰত অনুষ্ঠিত সপ্তম আছিয়ান ব্যক্তিগত দবা চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৬ত জয়লাভ কৰি দেশৰ হৈ ১০০ সংখ্যক গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ২২ বছৰীয়া খেলুৱৈগৰাকীয়ে এই খিতাপ দখল কৰাৰ লগে লগে বিশ্ব দবাত ভাৰত আৰু এখোজ আগুৱালে । যোৱা জুলাইত এছ আছৱাথে ৯৮ নম্বৰ আৰু ভিএছ ৰাথানভেলে ৯৯ নম্বৰ স্থান দখল কৰাৰ পিচত সকলোৰে দৃষ্টি নিৱদ্ধ আছিল ১০০ স্থানৰ গৌৰৱত । অৱশেষত মধ্যপ্ৰদেশৰ এইগৰাকী খেলুৱৈয়ে এই সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
India has hit a century in chess! Exceptional isn’t it? India is now home to a hundred chess Grandmasters! Congratulations to Anuj Shrivatri on becoming India’s 100th Chess Grandmaster! What a wonderful achievement it is. India reaching 100 Grandmasters is a remarkable milestone that reflects the immense talent, dedication and hard work of our players as well as the growing popularity of chess among our youth. It is particularly heartening to see young chess talents emerging from different parts of the country and making their mark on the global stage. May this achievement inspire many more youngsters to take up chess and pursue excellence.— Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2026
গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ কেতিয়া আখ্যা দিয়া হয় ?
গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ হৈছে বিশ্ব দবা সংস্থা (FIDE) দ্বাৰা দবা খেলুৱৈক প্ৰদান কৰা সৰ্বোচ্চ খিতাপ বা সন্মান । বিশ্ব দবা চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাহিৰে এইটোৱেই হৈছে সৰ্বোচ্চ খিতাপ । গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰৰ খিতাপ দখলৰ বাবে কেইবাটাও কঠিন পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰিব লাগে । ফিদেৰ কঠোৰ নিয়ম অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট 'ইলো' ৰেটিং আৰু গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ 'নৰ্ম 'অৰ্জন কৰাৰ পিচতহে এই খিতাপ দখলৰ বাবে অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰে । অৱশ্যে প্ৰতাৰণা কৰিলে উপাধিটো সংস্থাই বাতিল কৰাৰো ক্ষমতা আছে ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ হৈছে মায়ংক চক্ৰৱৰ্তী । ২০২৬ চনত চুইডেনৰ ষ্টকহমত অনুষ্ঠিত ৮ম জিএম টুৰ্ণামেণ্টত চূড়ান্ত নৰ্ম লাভ কৰি এই গৌৰৱ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ১৭ বছৰীয়া ময়ংক চক্ৰৱৰ্তী হৈছে ভাৰতৰ ৯৪ সংখ্যক গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ ।
কিংবদন্তী খেলুৱৈ
- ৰাছিয়াৰ গেৰী কাছপাৰভক ইতিহাসৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ দবা খেলুৱৈ হিচাপে আখ্যা দিয়া হয় । এইগৰাকী খিলুৱৈয়ে ১৯৮৫ চনৰ পৰা ২০০০ চনলৈ বিশ্ব চেম্পিয়ন হিচাপে অপ্ৰতিৰোধ্য আছিল । ২০ বছৰতকৈও অধিক সময় বিশ্বৰ ১ নম্বৰ স্থানত থকাৰ অভিলেখ কাছপাৰভৰ নামতেই অক্ষত আছে ।
- আমেৰিকাৰ ববি ফিচাৰে ১৯৭২ চনত ছোভিয়েট ইউনিয়ণৰ বৰিছ স্পাছকীক পৰাজিত কৰি বিশ্ব চেম্পিয়ন হোৱাৰ লগতে তেওঁৰ অনন্য ক্ৰীড়াশৈলীৰ বাবে বিশ্বৰ অন্যতম সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে আখ্যা দিয়া হয় ।
- ৰাছিয়াৰ আন এগৰাকী বিশ্ববিশ্ৰুত খেলুৱৈ এনাটোলি কাৰ্পভ ১৯৭৫ চনৰ পৰা ১৯৮৫ চনলৈ বিশ্ব চেম্পিয়ন আছিল ।
- ছোভিয়েট ইউনিয়ণৰ লাটভিয়াৰ মিখাইল তালক 'মেজিচিয়ান অৱ ৰিগা' বুলি আখ্যা দিয়া হৈছিল ।
আধুনিক শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ
Bharat: The Land of Grandmasters! 🇮🇳 ♟️ India got its 100th chess grandmaster as Anuj Shrivatri won the 7th ASEAN Plus Individual Open Chess Championship. He also became the first from Madhya Pradesh to join the league of greats in the game. Heartiest congratulations to him and all the young, talented players from around the country who continue to excel in chess and bring glory to India on the global stage. Keep making the right moves, checkmating challenges, and scripting India's next big win! 👏— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) November 10, 2026
- ২০১৩ চনৰ পৰা ২০২৩ চনলৈ বিশ্ব ক্লাছিক দবা চেম্পিয়নৰ খিতাপ নৰৱেৰ মেগনাছ কাৰ্লচেনে দখল কৰিছে ।
- ভাৰতৰ প্ৰথম গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ বিশ্বনাথন আনন্দে ৫ বাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়নৰ খিতাপ দখল কৰা বাবে তেওঁক 'লাইটনিন কিড' বুলি আখ্যা দিয়া হয় ।
- আমেৰিকাৰ হিকাৰু নাকামুৰা হৈছে দ্ৰুত দবা খেল আৰু অনলাইন দবাৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ ।
শ্ৰেষ্ঠ মহিলা খেলুৱৈ
- হাংগেৰীৰ জুডিথ পোলগাৰক ইতিহাসৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মহিলা দবা খেলুৱৈ হিচাপে আখ্যা দিয়া হৈছে । তেওঁ মহিলাৰ টুৰ্নামেণ্টত খেলাৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল পুৰুষৰ টুৰ্নামেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰি কাছপাৰভ, আনন্দৰ দৰে বিশ্ব চেম্পিয়নক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
- চীনৰ হৌ য়িফান হৈছে জুডিথৰ পিছত বিশ্বৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী মহিলা খেলুৱৈ ।
আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ
বৰ্তমানলৈকে ৰাছিয়াই আটাইতকৈ বেছি ডবা গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰৰ জন্ম দিবলৈ সক্ষম হৈছে । ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ সময়ৰে পৰাই দবা খেলত ৰাছিয়াৰ আধিপত্য অব্যাহত আছে । ৰাছিয়াই প্ৰায় ২৫০ ৰো অধিক গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰৰ জন্ম দিছে । ইয়াৰ পিচতেই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ,জাৰ্মানী, ইউক্ৰেইন আৰু ভাৰতৰ নাম উল্লেখ কৰিবই লাগিব ।
লগতে পঢ়ক:স্পৰ্টছপাৰ্ছন অফ আউটষ্টেণ্ডিং মেৰিট নিৰ্বাচনত মোক্ষম আঘাত পি টি ঊষাৰ
যুৱ অলিম্পিক ২০২৬: প্ৰথম ভাৰতীয় সাঁতোৰবিদ হিচাপে ইতিহাস ৰচিলে অসম সন্তান তীৰ্থাংক পেগুৱে