মানসিক সুস্থতাৰ বাৰ্তাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত দ্য গ্ৰেট জিপিচি ৰাণ ২০২৬
আতিফুৰ ৰহমানে পুৰুষৰ শাখাত আৰু বিশাখা বিশ্বাসে মহিলা শাখাৰ খিতাপ দখল কৰে ।
Published : October 12, 2026 at 1:13 PM IST
গুৱাহাটী : বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিৱস উপলক্ষে দেওবাৰে পুৱা গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় 'দ্য গ্ৰেট জিপিচি ৰাণ ২০২৬'। মহানগৰীৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰায় ৭২ গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে এই দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
পুৰুষ আৰু মহিলাৰ পৃথক শাখাত অনুষ্ঠিত ৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ এই দৌৰ প্ৰতিযোগিতাখন সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা শুভাৰম্ভ কৰা হয় । শাৰীৰিক সুস্থতা, মানসিক কল্যাণ আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে এই দৌৰৰ আয়োজন কৰা হয় ।
পুৰুষ শাখাত 'সাপ্তাহিক জিজ্ঞাসা'ৰ আতিফুৰ ৰহমানে ১২ মিনিট ১৬.৫৩ ছেকেণ্ডত প্ৰথম স্থান দখল কৰে । আনহাতে, 'নিউজ ১৮'ৰ বিশাখা বিশ্বাসে ২০ মিনিট ৩২.১৬ ছেকেণ্ডৰে মহিলা শাখাৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে । পুৰুষ শাখাত শীৰ্ষ পাঁচ স্থানৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰা আন প্ৰতিযোগীসকল হ’ল 'ডিৱাই ৩৬৫'ৰ মৃন্ময় জ্যোতি শৰ্মা, 'আকাশবাণী'ৰ সঞ্জীৱ ৰাজবংশী, 'দৈনিক অসম'ৰ কংকন হালৈ আৰু 'প্ৰতিদিন টাইম'ৰ ললিত ৰায় ।
একেদৰে, মহিলা শাখাত পৰৱৰ্তী স্থানসমূহ লাভ কৰে 'প্ৰাগ নিউজ'ৰ ৰিংকুমণি বৰুৱা, 'দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট'ৰ প্ৰণামী বৰদলৈ আৰু 'আছাম টকছ'ৰ মৌচুমী গগৈ তথা বৰ্ণালী শইকীয়াই । দুয়োটা শাখাৰ শীৰ্ষ পাঁচগৰাকী স্থানাধিকাৰীয়ে চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া কাজিৰঙা আল্ট্ৰা ট্ৰেইলছত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ।
বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা, বিশিষ্ট অভিনেতা যতীন বৰা, অসম ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা আঙুৰলতা ডেকা, গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি খগেন কলিতা, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণয় বৰদলৈ, প্ৰাণজিৎ শইকীয়া আৰু নিলয় ভট্টাচাৰ্যৰ লগতে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ কৃষ্ণ দাস উপস্থিত থাকে ।
অভিনেত্ৰী তথা ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা আঙুৰলতা ডেকাই কয়, "গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিৱস উপলক্ষে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা GPC Marathon 2026 ত আজি পুৱা ৫.৩০ বজাত গুৱাহাটী সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম পইণ্টৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৫ কিঃমিঃ দৈৰ্ঘ্যৰ মাৰাথনত গুৱাহাটীত কৰ্মৰত প্ৰিণ্ট, ইলেক্ট্ৰনিক আৰু ডিজিটেল মাধ্যমৰ দুই শতাধিক সাংবাদিক আৰু মিডিয়া পেছাদাৰীৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অত্যন্ত সতেজ অনুভৱ কৰোঁ ৷ সাংবাদিকতাৰ দৰে সেৱাৰ কষ্টসাধ্য জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজত সাংবাদিকসকলৰ মাজত শাৰীৰিক সুস্থতা, মানসিক স্বাস্থ্য, একতা, সৌহাৰ্দ্য আৰু স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলীৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এই GPC Marathon 2026 এ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ ৷"
গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ ক্ৰীড়া সম্পাদক দীপাংকৰ দাসে সহযোগী আৰু অংশগ্ৰহণকাৰীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি কয়, "এই অনুষ্ঠানে শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিক সুস্থতা আৰু মানসিক কল্যাণৰ গুৰুত্ব দাঙি ধৰিব ।" সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীসকলক একত্ৰিত কৰি বন্ধুত্ব, সৌহাৰ্দ্য আৰু সুস্থ প্ৰতিযোগিতাৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে বুলিও তেওঁ কয় ।
লগতে পঢ়ক:তৃতীয়খন টি২০ ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মুখথেকেচা, শৃংখলাত ভাৰতৰ অগ্ৰগতি
গ্ৰাম্য জীৱনৰ আৱেগ : অসমত বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰাম্য ফুটবলৰ জনপ্ৰিয়তা