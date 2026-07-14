ETV Bharat / sports

অসমৰ এখন খেলপথাৰত ব্ৰাজিল-আৰ্জেণ্টিনাৰ তুমুল যুঁজ!

ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলৰ জ্বৰত আক্ৰান্ত মৰিগাঁৱৰ এজাক শিশু ৷ গৰমৰ বন্ধৰ মাজতে খেলপথাৰত ব্ৰাজিল-আৰ্জেণ্টিনাৰ তুমুল যুঁজ ৷

FIFA WORLD CUP 2026
ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলৰ জ্বৰত আক্ৰান্ত মৰিগাঁৱৰ এজাক শিশু (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও : ফিফা বিশ্বকাপৰ উন্মাদনাই বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমকো চুই গৈছে ৷ সমগ্ৰ ভাৰতৰ ঠায়ে ঠায়ে ফিফা বিশ্বকাপৰ উন্মাদনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ অনুৰূপধৰণে এই গোলকীয় ফুটবল জ্বৰৰ পৰা মুক্ত নহয় মৰিগাঁও জিলাৰ চুকে-কোণে থকা শিশু-কিশোৰসকলো ৷

বৰ্তমান জিলাখনৰ চহৰৰ পৰা গাঁও অঞ্চললৈকে তীব্ৰ ৰূপত গা কৰি উঠিছে ফিফা বিশ্বকাপৰ আকৰ্ষণে ৷

ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলৰ জ্বৰত আক্ৰান্ত মৰিগাঁৱৰ এজাক শিশু (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ মাজতে মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাইবাহী অঞ্চলত এক ব্যতিক্ৰমী আৰু উৎসাহজনক দৃশ্য দেখা গৈছে ৷ চলিত গৰমৰ বন্ধৰ সুযোগ লৈ অঞ্চলটোৰ খেলপথাৰসমূহত এতিয়া এজাক শিশুৰ উখল-মাখল পৰিৱেশ ৷ স্কুল বন্ধৰ এই সময়ছোৱা ঘৰত বহি নষ্ট নকৰি স্থানীয় শিশু-কিশোৰসকলে ফুটবলৰ উন্মাদনাত নিজক উটুৱাই দিছে ৷

কেৱল ফুটবল খেলাটোৱেই নহয়, বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনক লৈ এই শিশুসকলৰ মাজত স্পষ্ট মেৰুকৰণো দেখা গৈছে ৷ খেলপথাৰত নামিয়েই তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰিয় দল ক্ৰমে আৰ্জেণ্টিনা, ব্ৰাজিল, স্পেইন, ফ্ৰান্স আদিৰ সমৰ্থক নিজক বিভক্ত কৰি পেলাইছে ৷

FIFA WORLD CUP 2026
ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলৰ জ্বৰত আক্ৰান্ত মৰিগাঁৱৰ এজাক শিশু (ETV Bharat Assam)

কোনোবাই যদি মেছিৰ ড্ৰিবলিং অনুসৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, আন কোনোবাই আকৌ নেইমাৰ বা এমবাপেৰ দৰে তীব্ৰ গতিৰে বল লৈ গ'লপোষ্টৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে ৷

নিজৰ নিজৰ প্ৰিয় খেলুৱৈ আৰু দলৰ জাৰ্চী পিন্ধি, তেওঁলোকৰ খেলৰ কৌশল অৱলম্বন কৰি শিশুজাকে এনেদৰে ফুটবল যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱা দৃশ্যই এতিয়া সমগ্ৰ চৰাইবাহী অঞ্চলটোতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

বিশ্বকাপৰ এই উত্তেজনাই শিশুসকলৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো এক ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে বুলি স্থানীয় ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে ৷

ডিজিটেল স্ক্ৰীন বা মোবাইল গেমৰ পৰা আঁতৰি আহি গৰমৰ বন্ধত শিশুসকলে এনেদৰে খেলপথাৰত ঘাম বোৱাটোৱে মৰিগাঁৱৰ গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া সংস্কৃতিক পুনৰ সজীৱ কৰি তুলিছে ৷

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গক বুকুত বান্ধি ৱাশ্বিংটনত বিশ্বকাপৰ খেল উপভোগ কৰিলে দুই অসমীয়াই

বিশ্বকাপ ফুটবলক লৈ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি: সীমিত সুবিধাৰ মাজতো অসমৰ যুৱপ্ৰজন্মই দেখিছে সপোন

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ফুটবল বিশ্বকাপ
ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
FIFA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.