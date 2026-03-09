ভাৰতে টি-২০ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখলৰ পিছতে ৰাজ্য়জুৰি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ

ভাৰতে টি-২০ বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখলৰ পিছতে ৰাজ্য়জুৰি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ
মাজনিশা 'বন্দে মাতৰম' ধ্বনিৰে উত্তাল ৰাজ্য় ।
Published : March 9, 2026 at 9:09 AM IST
গুৱাহাটী/সৰুপথাৰ :একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰ ভাৰতে টী-২০ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ দখল কৰাৰ পিছতে দেশজুৰি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৰাজ্য়তো আৱতৰীয়া দীপাৱলী উদযাপন কৰা হয় । ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় গুৱাহাটী মহানগৰী । বিশ্বকাপক খিতাপ দখলৰ পিছতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলে আনন্দ উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰে ।
মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত স্ক্ৰীণত টী-২০ বিশ্বকাপৰ চূড়ান্ত খেলখন উপভোগ কৰাৰ লগতে ভাৰত জয়ী হোৱাৰ পিছতে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ফটকা ফুটাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । ভাৰত জয়ী হোৱাৰ লগে লগে গণেশগুৰি,জি এছ ৰোডকে ধৰি মহানগৰীত আৱতৰীয়া দীপাৱলীৰ দৃশ্য় দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
ইপিনে,সৰুপথাৰতো মাজনিশা 'বন্দে মাতৰম' ধ্বনিৰে ওলাই আহে অনুৰাগীলকল । ভাৰতৰ এই গৌৰৱোজ্জ্বল বিজয়ৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশৰ আন ঠাইৰ লগতে সৰুপথাৰতো এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । সৰুপথাৰৰ ক্ৰীড়ানুৰাগীসকলে দেওবাৰে নিশা ৰাজপথলৈ ওলাই আহি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে । সৰুপথাৰ নগৰৰ চুকে-কোণে শ শ যুৱক-যুৱতীয়ে হাতে হাতে ত্ৰিৰংগা লৈ সমদল উলিয়ায় ।
বন্দে মাতৰম ধ্বনিঃ
'বন্দে মাতৰম' আৰু 'ভাৰত মাতা কী জয়' ধ্বনিৰে সৰুপথাৰৰ আকাশ কঁপাই তোলে অনুৰাগীসকলে । নাচ-গান আৰু বিভিন্ন স্থানত ফটকা ফুটাই আৰু ঢোলে-দগৰে নাচি-বাগি সকলোৱে এই ঐতিহাসিক বিজয় উদযাপন কৰে ।
বিশ্ব জয়ৰ গৌৰৱঃ
একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰলৈ টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ বিজয় ধ্বজ্জা উৰিল । ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বাবে দেওবাৰ আছিল এক সোণালী দিন । আহমেদাবাদৰ আকাশ-বতাহ কেৱল 'ইণ্ডিয়া,ইণ্ডিয়া' ধ্বনিৰে মুখৰিত হয় । নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ ফাইনেলত নিউজিলেণ্ডক ৯৬ ৰাণৰ বিশাল ব্যৱধানত ধৰাশায়ী কৰি ভাৰতে একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্ব চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে। খেলুৱৈসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ আশীৰ্বাদৰ ফলতেই এই সফলতা সম্ভৱ হৈছে বুলি অনুৰাগীসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী অনুৰাগীয়ে কয়," আমি আকৌ বিশ্বকাপ জিকিম ।"