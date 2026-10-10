গোলাঘাটত সদৌ অসম আন্তঃজিলা ১৭ বছৰ অনূৰ্ধ্ব বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ
২১ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগিতাখনি তিনিদিন চলিব ।
Published : October 10, 2026 at 4:26 PM IST
গোলাঘাট : গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত সদৌ অসম আন্তঃজিলা ১৭ বছৰ অনূৰ্ধ্ব বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে । ১১ অক্টোবৰলৈ তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাখনিত মুঠ ২১ দলে অংশ গ্ৰহণ কৰিছে ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অসম বাস্কেটবল সন্থাৰ পতাকা আৰু জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ক্ৰমে অসম বাস্কেটবল সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক চাজিদ ৰহমান আৰু জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি ডাঃ অজিত বৰুৱাই । প্ৰতিযোগিতাখনি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে অসম বাস্কেটবল সন্থাৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই ।
অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা মুঠ ২১ দলে অংশ গ্ৰহণ কৰা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অসম বাস্কেটবল সন্থাৰ উপ-সভাপতি যাদৱ ডেকা, দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ডঃ মৃদুল কুমাৰ দত্ত, অসম বাস্কেটবল সন্থাৰ উপ-সভাপতি মৰমী কৃষ্ণা, জেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকা, গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক দীনেশ গগৈ, সম্পাদক সঞ্জীৱ সন্দিকৈ, অতিৰিক্ত আয়ুক্ত জিণ্টু বৰা, চক্ৰ বিষয়া বিলিভিয়া চৌধুৰী উপস্থিত থাকে ।
প্ৰতিযোগিতাখন উদ্বোধন কৰি ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই কয়, "গোলাঘাটত ১৭ বছৰ অনুৰ্ধ্ব আন্তঃজিলা বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । বাস্কেটবল পুনৰুজ্জীৱিত হোৱাৰ পাছত আমাৰ এটাই সপোন আছিল প্ৰত্যেকখন জিলাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈসকলক একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ আগুৱাই নিয়াৰ বাবে সকলোৱে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব লাগিব ।"
অসমৰ খেলুৱৈসকলে বিভিন্ন ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ দৰে যাতে অসমৰ বাস্কেটবলৰ দলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জিলিকি উঠিব পাৰে, তাৰ বাবে অসম বাস্কেটবল সন্থাই নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই যাব বুলি মন্তব্য কৰে ।
এই প্ৰতিযোগিতাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰতিভাৱান যুৱ খেলুৱৈসকলক নিজৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শনৰ লগতে ভৱিষ্যতে উন্নত পৰ্যায়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
আনহাতে এই প্ৰতিযোগিতা সম্পৰ্কে জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ সন্দিকৈয়ে কয়, "প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত আন্তঃজিলা বাস্কেটবল প্ৰতিযোগিতাত ২১ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সমাজত ড্ৰাগছৰ ভয়াবহতা বৃদ্ধি পাইছে । গতিকে আমি এগৰাকী খেলৰ উদ্যোক্তা হিচাপে খেলুৱৈসকলক এই খেলৰ জৰিয়তে নিজকে বেয়া দিশৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"
লগতে পঢ়ক:গ্ৰাম্য জীৱনৰ আৱেগ : অসমত বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰাম্য ফুটবলৰ জনপ্ৰিয়তা
১ টকাত ৩ বিঘা : লাভলীনাৰ বক্সিং একাডেমীৰ বাবে ৰাজ্য়িক কেবিনেটৰ মাটি আবণ্টন