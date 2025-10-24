গোগামুখত আৰম্ভ তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ২০২৫

গোগামুখত আৰম্ভ তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ২০২৫
মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ বা মিচিং স্পৰ্টচ কাৰ্ণিভেল কিয় আয়োজন কৰা হয়? শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাবে উপস্থিত প্ৰতিষ্ঠিত খেলুৱৈ ৰুণজুন পেগু আৰু অম্লান বৰগোহাঁই ।
Published : October 24, 2025 at 11:50 AM IST
জোনাই : বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা গোগামুখত আৰম্ভ হ’ল তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱ ২০২৫ ৷ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আৰম্ভণি কৰা হয় বৰ্ণিল শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানৰ ৷
টিএমপিকেৰ উদ্যোগত তথা মিচিং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ২৩ অক্টোবৰৰ পৰা ২৬ অক্টোবৰ ২০২৫ লৈ আয়োজন কৰা হৈছে তৃতীয় মিচিং ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ । এই ক্ৰীড়া মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সোতৰখন কৈ সাংগঠনিক জিলাৰ প্ৰায় তিনি সহস্ৰাধিক খেলুৱৈয়ে । শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাবে উপস্থিত থাকে প্ৰতিষ্ঠিত খেলুৱৈ ৰুণজুন পেগু আৰু অম্লান বৰগোহাঁই ।
কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বড়া, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক মানৱ ডেকা, ভূৱন গাম, নৱ কুমাৰ দলেকে ধৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দয়ো অংশগ্ৰহণ কৰে এই অনুষ্ঠানত । অলিম্পিক সন্থাই অনুমোদন জনোৱা খেলসমূহৰ ওপৰিও মিচিং জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত খেলসমূহক লৈ প্ৰায় ১৮ বিধ খেলৰ প্ৰতিযোগিতা চলিব চাৰিখনকৈ খেলপথাৰত ।
ক) মিচিং স্পৰ্টচ কাৰ্ণিভেল কিয় আয়োজন কৰা হয় ?
মিচিং জনগোষ্ঠী মূলত কৃষিভিত্তিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰে সমৃদ্ধ । কিন্তু সময়ৰ লগে লগে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰতো নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনৰ এক ক্রীড়া অনুষ্ঠান প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা হৈছিল । বিশেষকৈ, গ্ৰাম্য পৰ্যায়ৰ বহুতো প্ৰতিভা অসম, ভাৰত তথা আন্তৰ্জাতিক মঞ্চলৈ যাব পৰা পথ নাপাই ম্লান হৈ পৰিছিল । সেই প্ৰেক্ষাপটত TMPK(Takam Mising Porin Kebang)এ এক নতুন দিশলৈ চিন্তা কৰি মিচিং নৱপ্ৰজন্ম যুৱক–যুৱতীক ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে ঐক্যত আনি সমাজৰ ভিতৰত ভ্ৰাতৃত্ব, শৃঙ্খলাবদ্ধ আৰু ইতিবাচক চিন্তা বিকাশ কৰা ।
মিচিং সমাজত লুপ্ত হৈ থকা ক্ৰীড়া প্ৰতিভাক এক উপযুক্ত মঞ্চ প্ৰদানেৰে আগবঢ়াই বিশ্বৰ বুকুলৈ আগুৱাই নিয়াৰ পৰিকল্পনা । কেৱল খেল নহয়, খেলৰ জৰিয়তে মিচিং সমাজৰ একতা, আত্মমৰ্যাদা আৰু গৌৰৱৰ প্ৰতিচ্ছবি আগবঢ়োৱা ।
খ) মিচিং সমাজক মিচিং স্পৰ্ট কাৰ্ণিভেল (মিচিং অলিম্পিক) কিয় দৰকাৰ বা প্ৰয়োজন ?
- শৰীৰ আৰু মনৰ বিকাশ : ক্ৰীড়াই দেহক সুস্থ ৰাখে, মনোবল মজবুত কৰে, দলগত ভাবধাৰা শিকায় ।
- যুৱ সমাজক সঠিক দিশত লৈ যোৱা : আজিৰ বিশ্বত নিচাযুক্ত, অবাঞ্চিত অভ্যাস আৰু বেলেগ-বেলেগ সমস্যাত বহু যুৱ সমাজ ধ্বংস পথত পৰিছে । খেল-ধেমালিয়ে তেওঁলোকক ইতিবাচক কামত নিয়োজিত কৰি ৰাখিব ।
- বৰ্তমানলৈ মিচিং স্পৰ্টচ কাৰ্ণিভেলৰ পৰা মিচিং সমাজৰ লাভালাভ বা অৱদান : যুৱকৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আৰু উৎসাহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।
- নতুন প্ৰতিভাৰ চিনাক্তকৰণ : গাঁও-আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ বহু খেলুৱৈক ৰাজ্যিক খেলত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ।
- সমাজৰ ভিতৰত ঐক্য আৰু ভ্ৰাতৃত্ব : ক্ৰীড়াৰ মাধ্যমত ভিন্ন অঞ্চল, ভিন্ন আঞ্চলিক সমিতিৰ যুৱক-যুৱতী সকলে একে মঞ্চত আহি মিলিত হৈছে আৰু নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছে ।
গ) TMPK-এ মিচিং স্পৰ্ট কাৰ্ণিভেলৰ জৰিয়তে প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে কি কি পৰিকল্পনা বা পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিব ?
- উন্নতমানৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ : প্রতিভা চিনাক্ত কৰাৰ পাছত ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত নিয়মিত প্রশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা ।
- Scholarship & Sponsorship : প্রতিভাশালী খেলুৱৈক অৰ্থনৈতিক সহায়, যাতে তেওঁলোকে খেল অধ্যয়ন দুয়োটাত একেলগে সফল হ’ব পাৰে ।
- State & National Exposure: মিচিং স্পৰ্টচ কাৰ্ণিভেলৰ বিজয়ীসকলক ৰাজ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মঞ্চলৈ লৈ যাবলৈ বিশেষ ব্যৱস্থা ৷
- Infrastructure Development : মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলত খেল-পথাৰ, ক্ৰীড়া সংস্থাপন আদি নিৰ্মাণ ।
