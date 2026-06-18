ETV Bharat / sports

তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগৰ ট্ৰফী মুকলি

ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ অম্বতী ৰায়ডুৰ উপস্থিতিত মুকলি কৰা হয় টিজি২০ লীগৰ ট্ৰফী ।

TG20 TROPHY LAUNCH
তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগৰ ট্ৰফী মুকলি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 18, 2026 at 7:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বহু জল্পনা-কল্পনাৰ অন্তত অৱশেষত বুধবাৰে তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগৰ ট্ৰফী মুকলি হৈছে। হায়দৰাবাদৰ টেংকবণ্ডৰ সমীপত হায়দৰাবাদ ক্ৰিকেট সন্থাই এই ট্ৰফী মুকলি কৰিলে ।

প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'বলগীয়া আঠটা দলৰ অধিনায়ক, প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ অম্বতী ৰায়ডু, হায়দৰাবাদ ক্ৰিকেট সন্থাৰ সচিব জীৱন ৰেড্ডী, টিজি২০ গভৰ্ণিং কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ আগম ৰাও আৰু টাইটেল স্পনছ'ৰছ শ্ৰীনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । পিছত টিজি২০ৰ এক্স একাউণ্টত অনুষ্ঠানৰ ফটোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰা হয় ।

TG20 TROPHY LAUNCH
অম্বতী ৰায়ডুৰ উপস্থিতিত তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগৰ ট্ৰফী মুকলি (ETV Bharat)

২১ জুনত আৰম্ভ হ'বলগীয়া টিজি২০ লীগ ১২ জুলাইত সামৰণি পৰিব । হায়দৰাবাদৰ উপ্পাল ষ্টেডিয়ামত আটাইবোৰ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব । দৈনিক দুখন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব । প্ৰথমখন মেচ দুপৰীয়া ২:১৫ বজাত আৰু দ্বিতীয়খন সন্ধিয়া ৭:১৫ বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব । ১২ জুলাইত উপ্পাল ষ্টেডিয়ামতে চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব ।

হায়দৰাবাদ ক্ৰিকেট সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টিজি২০ লীগৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাদৰ হৈছে তেলুগু অভিনেতা বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা ।

ইতিমধ্যে প্ৰতিযোগিতাখনৰ পুৰস্কাৰবোৰো ঘোষণা কৰা হৈছে । বিজয়ী দলটোৱে ১ কোটি টকাৰ নগদ পুৰস্কাৰ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাণাৰ্ছ আপ দলক ৫০ লাখ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব । ইয়াৰ উপৰিও তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ স্থানত থকা দলসমূহে প্ৰত্যেকেই ২৫ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব ।

প্ৰতিযোগিতাখনৰ উদ্বোধনী খেলখন পালামুৰু ষ্ট্ৰাইকাৰ্ছ আৰু খাম্মাম এচেছৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব । ২৩ জুনত পালামুৰু ষ্ট্ৰাইকাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে ৰামোজী গ্ৰুপৰ দল হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ব আৰু মেচখন দুপৰীয়া ২:১৫ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ।

এই প্ৰতিযোগিতাত মুঠ ৮ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । মেচসমূহ ৰাউণ্ড ৰবিন ফৰ্মেটত অনুষ্ঠিত হ'ব, প্ৰতিটো দলে আন ৭ টা দলৰ সৈতে এবাৰকৈ মুখামুখি হ'ব । অৱশেষত লীগ পৰ্যায় সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত প্লে অফৰ মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব ।

TG20 TROPHY LAUNCH
তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগৰ সময়সূচী (ETV Bharat)

টিজি২০ লীগৰ সময়সূচী-

২১ জুন - পালামুৰু বনাম খাম্মাম - ৭:১৫ বজাত

২২ জুন - ৰাংগাৰেড্ডী বনাম নলগোণ্ডা - ২:১৫ বজাত

২২ জুন - ৱাৰাংগল বনাম মেদক - সন্ধিয়া ৭:১৫ বজাত

২৩ জুন - হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছ বনাম পালামুৰু - ২:১৫ বজাত

২৩ জুন - ৰাংগাৰেড্ডী বনাম মেদক - সন্ধিয়া ৭:১৫ বজাত

২৪ জুন - খাম্মাম বনাম ৱাৰাংগল - ২:১৫ বজাত

২৪ জুন - নলগোণ্ডা বনাম কৰিমনগৰ - সন্ধিয়া ৭:১৫ বজাত

২৫ জুন - ৰাংগাৰেড্ডী বনাম হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছ - ২:১৫ বজাত

২৫ জুন - পালামুৰু বনাম মেদক - ৭:১৫ বজাত

২৬ জুন - নলগোণ্ডা বনাম ৱাৰাংগল - ২:১৫ বজাত

২৬ জুন - খাম্মাম বনাম কৰিমনগৰ - সন্ধিয়া ৭:১৫ বজাত

২৭ জুন - মেদক বনাম হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছ - ২:১৫ বজাত

২৭ জুন - পালামুৰু বনাম ৰাংগাৰেড্ডী - সন্ধিয়া ৭:১৫ বজাত

২৮ জুন - ৱাৰাংগল বনাম কৰিমনগৰ - ২:১৫ বজাত

২৯ জুন - পালামুৰু বনাম নলগোণ্ডা - সন্ধিয়া ৭:১৫ বজাত

২৯ জুন - খাম্মাম বনাম হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছ - সন্ধিয়া ৭:১৫ বজাত

৩০ জুন - মেদক বনাম কৰিমনগৰ - ২:১৫ বজাত

১ জুলাই - ৱাৰাংগল বনাম হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছ - ২:১৫ বজাত

১ জুলাই - খাম্মাম বনাম নলগোণ্ডা - ৭:১৫ বজাত

২ জুলাই - ৰাংগাৰেড্ডী বনাম কৰিমনগৰ - ২:১৫ বজাত

৩ জুলাই - নলগোণ্ডা বনাম মেদক - ২:১৫ বজাত

৩ জুলাই - পালামুৰু বনাম ৱাৰাংগল - সন্ধিয়া ৭:১৫ বজাত

৪ জুলাই - খাম্মাম বনাম ৰাংগাৰেড্ডী - ২:১৫ বজাত

৪ জুলাই - হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছ বনাম কৰিমনগৰ - সন্ধিয়া ৭:১৫ বজাত

৫ জুলাই - কোনো মেচ নাই

৬ জুলাই - মেদক বনাম খাম্মাম - ২:১৫ বজাত

৬ জুলাই - হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছ বনাম নলগোণ্ডা - সন্ধিয়া ৭:১৫ বজাত

৭ জুলাই - পালামুৰু বনাম কৰিমনগৰ - ২:১৫ বজাত

৭ জুলাই - ৰাংগাৰেড্ডী বনাম ৱাৰাংগল - সন্ধিয়া ৭:১৫ বজাত

৮ জুলাই - কোনো মেচ নহয়

৯ জুলাই - এলিমিনেটৰ (৩য় আৰু ৪ৰ্থ স্থানত থকা দল) - ২:১৫ বজাত

৯ জুলাই - কোৱালিফায়াৰ ১ (শীৰ্ষ ২ টা দলৰ মাজত) - ৭:১৫ বজাত

১০ জুলাই - কোৱালিফায়াৰ ২ (এলিমিনেটৰৰ বিজয়ী বনাম কোৱালিফায়াৰ ১ৰ পৰাজয়ী) - ৭:১৫ বজাত

১২ জুলাই - ফাইনেল - ৭:১৫ বজাত

লগতে পঢ়ক :

তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগ : হায়দৰাবাদৰ মালিকীস্বত্ব লাভ ৰামোজী গ্ৰুপৰ

তেলেংগানা টি-২০ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত জিলিকিল হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়ন; ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অনুৰ্ধ-১৯ খেলুৱৈক কৰিলে চুক্তিবদ্ধ

TAGGED:

টিজি২০ লীগ
তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগ
ৰামোজী গ্ৰুপ
ইটিভি ভাৰত অসম
TG20 TROPHY LAUNCH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.