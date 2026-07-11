টিজি২০ লীগৰ ফাইনেলত হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছ
দেওবাৰে হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নে একেটা স্থানতেই অনভিতা খাম্মাম এচেছৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ফাইনেল ।
Published : July 11, 2026 at 10:14 AM IST
হায়দৰাবাদ: হায়দৰাবাদ ক্ৰিকেট এছ’চিয়েশ্যনে আয়োজন কৰা টিজি২০ লীগৰ ফাইনেলত হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছে প্ৰৱেশ কৰিছে । শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত কোৱালিফায়াৰ ২ত কৰিমনগৰ ডাইমণ্ডছক ৮ উইকেটত পৰাস্ত কৰি হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছে ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰে ।
ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এই মেচখনত প্ৰথমে বেটিং কৰি কৰিমনগৰ ডাইমণ্ডছে নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ৭ উইকেট হেৰুৱাই ১৫৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পিচত কোনো খৰধৰ নকৰাকৈ হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হয়।
হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছে এই মেচখনত সম্পূৰ্ণ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি ২৭টা বল বাকী থকা অৱস্থাতেই বিজয়ৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে । অধিনায়ক অভিৰাথ ৰেড্ডীয়ে আকৌ এবাৰ দলটোক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি ৪৯ টা বলত আক্ৰমণাত্মক ৮২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। তেওঁ সাতটা বাউণ্ডেৰী আৰু পাঁচটা অ'ভাৰ বাউণ্ডেৰী কোবায় ।
অভিৰাথ ৰেড্ডী আৰু সতীৰ্থ অ’পেনাৰ ছাই বিকাশ ৰেড্ডীয়ে ৩১ বলত কৰা ৪৫ ৰাণৰ সহায়ত প্ৰথম উইকেটত ১২৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি জয়ৰ ভেটি স্থাপন কৰে । ছাই বিকাশ ৰেড্ডীয়ে মাৰমুখী ইনিংছটোত তিনিটা বাউণ্ডেৰী আৰু সমসংখ্য়ক ছিক্সাৰ কোবায় যদিও অৰ্ধশতকৰ পৰা বঞ্চিত হয় । ছাই বিকাশ ৰেড্ডীয়ে পেভিলিয়নলৈ ওভতাৰ সময়ত হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছিল ।
ছাই আউট হোৱাৰ পিছত অভিৰাথক সংগ দিয়ে বৈষ্ণৱ ৰেড্ডীয়ে । বৈষ্ণৱে ১২টা বলত ২৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি নট আউট হৈ থাকে । অভিৰাথে নিজৰ ভূমিকা নিখুঁতভাৱে পালন কৰে । বৈষ্ণৱ আৰু যশবীৰ গৌডে (৪ নট আউট) খেলখন সমাপ্ত কৰে । অহা দেওবাৰে হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নে একেটা স্থানতেই অনভিতা খাম্মাম এচেছৰ বিৰুদ্ধে খেলিব।
ইয়াৰ পূৰ্বে কৰিমনগৰ ডাইমণ্ডছৰ অধিনায়ক তন্ময় আগৰৱালে ১০ ৰাণতে আউট হয় । শনমুখা অশ্বিনৰ বলত বৈষ্ণৱ ৰেড্ডীয়ে কেচ ধৰাত তেওঁ পেভেলিয়নলৈ ওভতাৰ সময়ত কৰিমনগৰ ডাইমণ্ডছে ২১ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিছিল । মাৰমুখী আৰম্ভণি কৰা আন এজন অ’পেনাৰ সাতৱিক ৰেড্ডীয়ে ২০টা বলত ২৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তেওঁ এইচকে ছিমহাৰ সৈতে দ্বিতীয় উইকেটৰ যুটিত ৪০ ৰাণ যোগ দিয়ে । ইয়াৰ ৰাহুল ৰাদেশ ছিমহাৰ সৈতে তৃতীয় উইকেটৰ যুটিত ৪০ ৰাণ যোগ দিয়ে । হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছৰ স্পিনাৰ শনমুখ অশ্বিনে ৰাহুল ৰাদেশক (১৫ বলত ২৮) আউট কৰে ।
কৰিমনগৰ ডাইমণ্ডছে ১০১ ৰাণত ৩ উইকেট হেৰুওৱাত ৰাণ সংগ্ৰহৰ গতি হ্ৰাস পায় । হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছৰ বলাৰসকলেই খেলখনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে । প্ৰণৱ বৰ্মাৰ বলত অজয় দেৱ গৌড়ে কেচ ধৰাত ছিমহাই চতুৰ্থজন বেটছমেনৰ ৰূপত আউট হয় । কৰিমনগৰ ডাইমণ্ডছে ১১৯ ৰাণতেই পাঁচটা উইকেট হেৰুৱালেও শুভম শৰ্মা আৰু নাৰায়ণ তেজাই দলটোৱে ১৫০ ৰাণৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাটো নিশ্চিত কৰে । শুভামে ১৮টা বলত ৩১ ৰাণ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে । হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছৰ বাবে সেয়া আছিল সামূহিক বলিং প্ৰচেষ্টা ।
লগতে পঢ়ক:আইচিচি টি-২০ বেটছমেনৰ ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত ঈশান কিষাণ, টেষ্টত বলাৰৰ ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত বুমৰাহ
উৎকণ্ঠাৰ অৱসান; আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিষেক ১৫ বছৰীয়া বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ