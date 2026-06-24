টিজি২০ লীগ: হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নৰ জয়ৰে অভিষেক

টিজি২০ লীগ: হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নৰ জয়ৰে অভিষেক
টিজি২০ লীগত হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নে পালামুৰু ষ্ট্ৰাইকাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন খেলত ৭ উইকেটত জয়লাভ কৰে ৷
Published : June 24, 2026 at 12:14 AM IST
হায়দৰাবাদ: হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নে টিজি-২০ লীগত এক বৃহৎ জয়ৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । মঙলবাৰে ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হায়দৰাবাদ ক্ৰিকেট এছ’চিয়েশ্যনৰ শ্ৰীনিধি ইউনিভাৰ্ছিটি টিজি-২০ লীগৰ চতুৰ্থখন খেলত পালামুৰু ষ্ট্ৰাইকাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে ই-চেম্পিয়নে ৭ উইকেটত জয়লাভ কৰে ।
ই-চেম্পিয়নছৰ হৈ অজয় দেৱগৌড়ে আক্ৰমণাত্মক বলিঙেৰে ২১ ৰাণৰ বিনিময়ত ৪ টাকৈ উইকেট দখল কৰে । এই আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শনে ষ্ট্ৰাইকাৰ্ছক ১৯.৪ অভাৰত ১৪১ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখে ।
#HyderabadEChampions ने #TG20 लीग में बड़ी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. मंगलवार को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के श्रीनिधि यूनिवर्सिटी TG20 के चौथे मैच में ई-चैंपियंस ने पलामुरु स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हराया.#TG20League pic.twitter.com/tu1tWEvpDY— ETVBharat Hindi (@ETVBharatHindi) June 23, 2026
হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছৰ হৈ আনৱিথ ৰেড্ডী(৫৩ ৰাণ) আৰু গণেশ গাডুগুৱে(৫০ ৰাণ) অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰি দলটোক প্ৰথমখন মেচত জয়লাভ কৰাত সহায় কৰে । পালামুৰু ষ্ট্ৰাইকাৰ্ছৰ বলাৰসকলে ৰেড্ডী আৰু গাডুগুৰ বেটিং পৰাক্ৰমক সহিব নোৱাৰাত ই-চেম্পিয়নছে সহজ জয়ৰ দিশে অগ্ৰসৰ হয় ৷ অনবদ্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আনৱিথ ৰেড্ডীক খেলৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান দিয়া হয় ।
এই খেলখনত ষ্ট্ৰাইকাৰ্ছে দ্ৰুত আৰম্ভণি কৰাৰ পিছতো জয়ৰ সোৱাদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল ৷ ভিগনেশ ৰেড্ডীয়ে দৰ্শনীয় বেটিঙেৰে তৃতীয় অভাৰত ২১ ৰাণ সংযোজন কৰি কিছু পৰিমাণে দলীয় স্ক’ৰ বৃদ্ধি কৰে । অৱশ্যে চতুৰ্থ অভাৰত যশবীৰ গৌড়ে চৈতন্য ৰেড্ডীক ৫ ৰাণতে আউট কৰে । পৰৱৰ্তী অভাৰত প্ৰণৱ বাৰ্মাৰ হাতত ভিগনেশ ধৰাশায়ী হয় । দুটাকৈ অভাৰত দুটা আঘাতে ষ্ট্ৰাইকাৰ্ছৰ ৰাণ সংগ্ৰহৰ গতি লেহেমীয়া কৰে ৷ দলটোৱে প্ৰথম ছয় অভাৰত দুটা উইকেট হেৰুৱাই ৫০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
২২টা বলত ৩৫ ৰাণ সংগ্ৰহেৰে ৰোহিত ৰায়ুডুৱে ইনিংছটো আগুৱাই নিয়ে যদিও ১২ অভাৰত শ্ৰীনিকেথে শূন্যতে পেভিলিয়নলৈ উভতি যায় ৷ প্ৰতীক পাৱাৰে ২২টা বলত ৩০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে যদিও ষ্ট্ৰাইকাৰ্ছে আৰম্ভণিৰ ছন্দ পুনৰ ঘূৰাই নোপোৱাৰ লগতে অতি কম ব্যৱধানতে বাকী থকা উইকেট হেৰুৱায় ।
অজয়ে বিধ্বংসী বলিঙেৰে খেলখনত প্ৰথম চাৰিটা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে স্পিনাৰ যশবীৰ আৰু প্ৰণৱে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে । পালামুৰু ষ্ট্ৰাইকাৰ্ছে মাত্ৰ ২০ ৰাণত অন্তিম ৫টা উইকেট হেৰুৱায় ৷ দলটোৱে ১৯.৪ অভাৰত মুঠ ১৪১ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
ই-চেম্পিয়নছৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ আৰম্ভণিটো কঠিন আছিল ৷ কিয়নো দ্বিতীয় অভাৰত ঋষভ বছালাছে মেডেন অভাৰ বল কৰি উইকেট দখল কৰে । চাৰিটা বলত এক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ছাই বিকাশ ৰেড্ডীয়ে উইকেট হেৰুৱায় । অধিনায়ক অভিৰথ ৰেড্ডীয়ে আগ্ৰাসী বেটিঙেৰে তৃতীয় অভাৰত ২৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তেওঁ ৫টা চাৰি আৰু কেইটামান ছয়ৰে ১৩ টা বলত ৩৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
পঞ্চম অভাৰত ৰবি কিৰণে যশবীৰক আউট কৰি পাৱাৰপ্লেৰ শেষলৈকে ই-চেম্পিয়নছক ৫৫ ৰাণত ধৰি ৰাখে । দলটো বিপদত পৰাৰ পিছত অন্যতম খেলুৱৈ অনবিথে আৰু গণেশে ইনিংছ কিছু সুস্থিৰ কৰি দলটোক আগুৱাই নিয়ে । এই যুটিটোৱে ৬০ টা বলত ৯২ ৰাণ যোগ দিয়ে ৷ অনবিথে ৪২ টা বলত ৫৩ ৰাণ আৰু গণেশে ৩০ টা বলত ৫০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ উদ্বোধনী খেলখনত দলটোক জয়ৰ সোৱাদ দিয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: দ্য় লাষ্ট লাইন অৱ ডিফেন্স: বিশ্বকাপ ফুটবলত অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী