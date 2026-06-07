তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগ : নিৰ্ণয় হ'ব ১৩০০ খেলুৱৈৰ ভাগ্য

তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগ : নিৰ্ণয় হ'ব ১৩০০ খেলুৱৈৰ ভাগ্য
ৰামোজী ফিল্ম চিটিত অনুষ্ঠিত হৈছে তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া ।
Published : June 7, 2026 at 2:29 PM IST
হায়দৰাবাদ : তেলেংগানাৰ যুৱ ক্ৰিকেটাৰসকলৰ মাজৰ পৰা প্ৰতিভাক উলিয়াই অনাৰ লক্ষ্যৰে হায়দৰাবাদ ক্ৰিকেট সন্থাই অনুষ্ঠিত কৰিব তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগ । অহা ২১ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই টি২০ ক্ৰিকেট লীগ । তাৰ পূৰ্বে দেওবাৰে বহু প্ৰত্যাশিত খেলুৱৈৰ নিলাম অনুষ্ঠিত হৈছে । হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটিত অনুষ্ঠিত হোৱা এই নিলামত ৮ টা ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে নিজৰ পছন্দৰ খেলুৱৈ ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ।
ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ প্ৰিন্সেছ কনভেনচন চেণ্টাৰত পুৱা ১১ বজাৰ পৰা নিলামৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে । জনপ্ৰিয় ধাৰা ভাষ্যকাৰ চাৰু শৰ্মাই নিলাম প্ৰক্ৰিয়া পৰিচালনা কৰিছে ।
নিলামৰ বাবে তেলেংগানাৰ বিভিন্ন জিলাৰ ১৩০০ ক্ৰিকেটাৰে ইতিমধ্যে নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে । প্ৰতিটো ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে সৰ্বাধিক ২০ গৰাকী ক্ৰিকেটাৰ বাছনি কৰিব পাৰিব । অৰ্থাৎ খেলুৱৈৰ বাবে মুঠ ১৬০ টা স্থান উপলব্ধ থাকিব । অৱশ্যে কোন কোন খেলুৱৈয়ে ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব । ষ্টাৰ স্প'ৰ্টছত পোনপটীয়াকৈ প্ৰচাৰ কৰা হৈছে এই নিলাম প্ৰক্ৰিয়া । নিলামৰ নিয়ম অনুসৰি প্ৰতিটো ফ্ৰিঞ্চাইজিয়ে খেলুৱৈ ক্ৰয়ৰ বাবে সৰ্বাধিক ৬০ লাখ টকা খৰচ কৰিব পাৰিব ।
ন্যূনতম ব্যয় ৫৪ লাখ টকা । খেলুৱৈসকলক আইকন বা তাৰকা, এ প্লাছ, এ, বি, চি১, আৰু চি২ শাখাত ভাগ কৰা হৈছে । এই শাখাবোৰত ন্যূনতম মূল্য ৫ লাখ, ৪ লাখ, ৩ লাখ, ২ লাখ, ১ লাখ, আৰু ৭৫ হাজাৰ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে । ভাৰতীয় দলৰ খেলুৱৈ, আইপিএলত কমেও ২৫ খন মেচ খেলা খেলুৱৈ, হায়দৰাবাদৰ হৈ ৭০ খন বা তাতকৈ অধিক ঘৰুৱা মেচ খেলা ক্ৰিকেটাৰসকলক আইকন শাখাত থাকিব । ইফালে অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বাকী শাখাবোৰ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।
হায়দৰাবাদৰ পৰা ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মহম্মদ ছিৰাজ আৰু তিলক বাৰ্মাও এই নিলামত বিশেষ আকৰ্ষণ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব । ফ্ৰেঞ্চাইজিবোৰে দুয়োগৰাকী খেলুৱৈৰ বাবে নিলামত তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ২১ জুনত আৰম্ভ হ'ব টিজি২০ৰ প্ৰথমটো ছিজন । ২১ দিনীয়া লীগত ৩২ খন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব ।
টিজি-২০ লীগত সৰ্বাধিক ৭.৫ কোটি টকাৰ নিবিদাৰে হায়দৰাবাদ ফ্ৰেঞ্চাইজি লাভ কৰা উশোদয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰাইভেট লিমিটেডে (ৰামোজী গ্ৰুপ) নিজৰ দলটোক 'হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছ' বুলি ঘোষণা কৰিছে । তেলেংগানাত হায়দৰাবাদৰ তাৎপৰ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই লীগত চহৰখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দলটোৰ প্ৰতি অনুৰাগীৰ মাজত বিশেষ আগ্ৰহ দেখা গৈছে । দলটোত কেনেধৰণৰ খেলুৱৈ থাকিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় হ'ব ।
লীগৰ আন ৭ টা ফ্ৰেঞ্চাইজিয়েও নিজৰ দলৰ নাম চূড়ান্ত কৰিছে । টিজি২০ত খেলপথাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আন দলবোৰ হৈছে প্ৰণৱ ৰাংগাৰেড্ডী ৰাইজাৰ্ছ, ৱাৰাংগল ৱাৰিয়ৰ্ছ, মেদক ফেলকনছ, অনুৰাগ নলগোণ্ডা নাইটছ, কৰিমনগৰ ডাইমণ্ডছ, পালামুৰু ষ্ট্ৰাইকাৰ্ছ আৰু অন্বিতা খাম্মাম এচেছ ।
লগতে পঢ়ক :
তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগ : হায়দৰাবাদৰ মালিকীস্বত্ব লাভ ৰামোজী গ্ৰুপৰ