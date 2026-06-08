ETV Bharat / sports

তেলেংগানা টি-২০ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত জিলিকিল হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়ন; ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অনুৰ্ধ-১৯ খেলুৱৈক কৰিলে চুক্তিবদ্ধ

হায়দৰাবাদ ই চেম্পিয়নছৰ আটাইতকৈ দামী খেলুৱৈ (

TG20 LEAGUE AUCTION
হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছৰ আটাইতকৈ দামী খেলুৱৈ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 7:52 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটিত দেওবাৰে তেলেংগানা টি-২০ ক্ৰিকেট লীগৰ প্ৰথম ছিজনৰ নিলাম অনুষ্ঠিত হয় ৷ হায়দৰাবাদ ক্ৰিকেট এছ’চিয়েশ্যন (এইচচিএ)ৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই লীগত ৰাজ্যখনৰ বহু বিশিষ্ট ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটাৰক নিলামৰ বাবে ৰখা হৈছিল ৷

মুঠ আঠটা অংশগ্ৰহণকাৰী দলৰ ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে নিলামত নিজৰ দলৰ বাবে খেলুৱৈ ক্ৰয় কৰিছিল ৷ উশোদয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰাইভেট লিমিটেড (ৰামোজী গ্ৰুপ)ৰ মালিকানাধীন হায়দৰাবাদ ই চেম্পিয়নেও নিজৰ দল নিৰ্বাচন কৰে ৷ হায়দৰাবাদ ই চেম্পিয়নৰ দলৰ মূল আকৰ্ষণ আছিল দুজন তাৰকা খেলুৱৈ: অজয় ​​দেৱ গৌড আৰু অভিৰথ ৰেড্ডী মাণ্ডাদী ৷ দুয়োকে ১১ লাখ টকাকৈ বৃহৎ মূল্যৰ বিনিময়ত ক্ৰয় কৰা হৈছিল ৷

অজয় ​​দেৱ গৌড ভাৰতৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ দলৰ অংশ হিচাপে আছে । সোঁহাতৰ মিডিয়াম পেচাৰগৰাকীয়ে ১৪খন টি-২০ মেচত ৭.৭২ ইকনমি ৰেটত ২৪টা উইকেট দখল কৰিছে । অভিৰথ ৰেড্ডীয়ে ১২খন টি-২০ মেচত গড়ে ৩৬.২৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ৪৩৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।

TG20 LEAGUE AUCTION
হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নে ৮.৫ লাখত ক্ৰয় কৰিলে প্ৰণৱ বাৰ্মাক (Eenadu)

লিষ্ট এৰ দুখন মেচ খেলা প্ৰণৱ বাৰ্মাক ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে ক্ৰয় কৰা পৰৱৰ্তী আটাইতকৈ দামী খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ ৮.৫ লাখ টকাৰ বিনিময়ত তেওঁক দলত অন্তৰ্ভূক্ত কৰা হয় ৷ দলটোৰ আন আন গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত আছে ছাই বিকাশ ৰেড্ডী (৪.২৫ লাখ) আৰু অনভিত ৰেড্ডী (৩.৫ লাখ) ৷

তেলেংগানা টি-২০ত হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নৰ সম্পূৰ্ণ দল

  1. অজয় দেৱ গৌড় (১১ লাখ টকা)
  2. অভিৰাথ ৰেড্ডী মাণ্ডাদী (১১ লাখ টকা)
  3. প্ৰণৱ বাৰ্মা (৮.৫ লাখ টকা)
  4. ছাই বিকাশ ৰেড্ডী (৪.২৫ লাখ টকা)
  5. অনভিত ৰেড্ডী (৩.৫ লাখ টকা)
  6. গণেশ গাডুগু (৩.২৫ লাখ টকা)
  7. য়শবীৰ গৌড (৩ লাখ টকা)
  8. শ্ৰীনিকেত (২.৩ লাখ টকা)
  9. অখিল ৰাথোড় (১.৬ লাখ টকা)
  10. তৰুণ ৰাজন (১.৬ লাখ টকা)
  11. শনমুখ ৰাজন (১.৫ লাখ টকা)
  12. পি অৰবিন্দ (১ লাখ টকা)
  13. চি অভিনৱ তেজ (১ লাখ টকা)
  14. প্ৰেম চৰণ (৯৫ হাজাৰ টকা)
  15. গুদেলি যশৱন্ত (৭৫ হাজাৰ টকা) হাজাৰ)
  16. বৈষ্ণৱ ৰেড্ডী (৭৫ হাজাৰ)
  17. নীতিন নায়ক (৭৫ হাজাৰ)
  18. এম এম চৰণ (৭৫ হাজাৰ)
  19. দেৱ মেহতা (৭৫ হাজাৰ)
  20. মিৰিয়ালা প্ৰত্যুষ কুমাৰ (৭৫ হাজাৰ)

তেলেংগানা টি-২০ নিলামৰ আটাইতকৈ দামী খেলুৱৈ

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দুগৰাকী তাৰকা তিলক বাৰ্মা আৰু মহম্মদ ছিৰাজে উচ্চ মূল্য লাভ কৰি এই নিলামৰ মূল আকৰ্ষণ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ৷ তিলকক মেদক ফেলকনছে ৩৩ লাখ টকাত ক্ৰয় কৰি লীগৰ আটাইতকৈ দামী খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ চিভি মিলিণ্ডক অন্বিতা খাম্মাম এচেছ দলত ১৭ লাখ টকাত অন্তৰ্ভূক্ত কৰা হয় আৰু লীগৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ব্যয়বহুল খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ টীম ইণ্ডিয়াৰ বেগী বলাৰ মহম্মদ ছিৰাজে ১৪ লাখ টকাত ৱাৰাংগল ৱাৰিয়ৰ্ছ দলত যোগদান কৰে ৷

TG20 LEAGUE AUCTION
গণেশ গাডুগুক হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছে ৩.২৫ লাখ টকাত ক্ৰয় কৰে (Eenadu)

প্ৰতিটো দলৰ বাবে টকা ৬০ লাখ টকা ধাৰ্য

লীগৰ প্ৰতিটো ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে ২০ জনীয়া দল গঠন কৰিবলৈ সৰ্বাধিক ৬০ লাখ টকা আৰু নূন্যতম ৫৪ লাখ টকা খৰচ কৰিবলৈ অনুমতি পাইছিল ৷ নিলামত অংশগ্ৰহণ কৰা খেলুৱৈসকলক ক্ৰমে Icon, A+, A, B, C1, আৰু C2 শিতানত ভাগ কৰি ক্ৰমে ৫ লাখ, ৪ লাখ, ৩ লাখ টকা, ২ লাখ, ১ লাখ, আৰু ৭৫,০০০ টকাৰ মূল্যৰ স্লেবত স্থান দিয়া হৈছিল ৷ আইপিএলত কমেও ২৫খন মেচ আৰু ৭০খন বা তাতকৈ অধিক ঘৰুৱা মেচ খেলা খেলুৱৈক আইকন শাখাত স্থান দিয়া হয় ৷

কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব তেলেংগানা টি-২০ লীগ ?

তেলেংগানা টি-২০ ক্ৰিকেট লীগ ২০২৬ চনৰ ২১ জুনৰ পৰা উপ্পলৰ ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হ’ব আৰু ২১ দিন চলিব ৷ প্ৰতিযোগিতাখনত ৮টা দলৰ মাজত মুঠ ৩২খন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

তেলেংগানা টি-২০ৰ আঠটা দল

  1. হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছ
  2. প্ৰণৱ ৰাংগাৰেড্ডী ৰাইজাৰ্ছ
  3. ৱাৰাংগল ৱাৰিয়ৰ্ছ
  4. মেদক ফেলকনছ
  5. অনুৰাগ নলগোণ্ডা নাইটছ
  6. কৰিমনগৰ ডাইমণ্ডছ
  7. পালামুৰু ষ্ট্ৰাইকাৰ্ছ
  8. অন্বিতা খাম্মাম এচেছ

লগতে পঢ়ক : তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগ : নিৰ্ণয় হ'ব ১৩০০ খেলুৱৈৰ ভাগ্য

তেলেংগানা টি২০ ক্ৰিকেট লীগ : হায়দৰাবাদৰ মালিকীস্বত্ব লাভ ৰামোজী গ্ৰুপৰ

TAGGED:

তেলেংগানা টি ২০ ক্ৰিকেট লীগ
হায়দৰাবাদ ই চেম্পিয়নছ
তেলেংগানা টি ২০ নিলাম
ইটিভি ভাৰত অসম
TG20 LEAGUE AUCTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.