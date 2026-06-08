তেলেংগানা টি-২০ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত জিলিকিল হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়ন; ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অনুৰ্ধ-১৯ খেলুৱৈক কৰিলে চুক্তিবদ্ধ
হায়দৰাবাদ ই চেম্পিয়নছৰ আটাইতকৈ দামী খেলুৱৈ (
Published : June 8, 2026 at 7:52 AM IST
হায়দৰাবাদ : হায়দৰাবাদৰ ৰামোজী ফিল্ম চিটিত দেওবাৰে তেলেংগানা টি-২০ ক্ৰিকেট লীগৰ প্ৰথম ছিজনৰ নিলাম অনুষ্ঠিত হয় ৷ হায়দৰাবাদ ক্ৰিকেট এছ’চিয়েশ্যন (এইচচিএ)ৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই লীগত ৰাজ্যখনৰ বহু বিশিষ্ট ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটাৰক নিলামৰ বাবে ৰখা হৈছিল ৷
মুঠ আঠটা অংশগ্ৰহণকাৰী দলৰ ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে নিলামত নিজৰ দলৰ বাবে খেলুৱৈ ক্ৰয় কৰিছিল ৷ উশোদয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰাইভেট লিমিটেড (ৰামোজী গ্ৰুপ)ৰ মালিকানাধীন হায়দৰাবাদ ই চেম্পিয়নেও নিজৰ দল নিৰ্বাচন কৰে ৷ হায়দৰাবাদ ই চেম্পিয়নৰ দলৰ মূল আকৰ্ষণ আছিল দুজন তাৰকা খেলুৱৈ: অজয় দেৱ গৌড আৰু অভিৰথ ৰেড্ডী মাণ্ডাদী ৷ দুয়োকে ১১ লাখ টকাকৈ বৃহৎ মূল্যৰ বিনিময়ত ক্ৰয় কৰা হৈছিল ৷
অজয় দেৱ গৌড ভাৰতৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ দলৰ অংশ হিচাপে আছে । সোঁহাতৰ মিডিয়াম পেচাৰগৰাকীয়ে ১৪খন টি-২০ মেচত ৭.৭২ ইকনমি ৰেটত ২৪টা উইকেট দখল কৰিছে । অভিৰথ ৰেড্ডীয়ে ১২খন টি-২০ মেচত গড়ে ৩৬.২৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ৪৩৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।
লিষ্ট এৰ দুখন মেচ খেলা প্ৰণৱ বাৰ্মাক ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে ক্ৰয় কৰা পৰৱৰ্তী আটাইতকৈ দামী খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ ৮.৫ লাখ টকাৰ বিনিময়ত তেওঁক দলত অন্তৰ্ভূক্ত কৰা হয় ৷ দলটোৰ আন আন গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত আছে ছাই বিকাশ ৰেড্ডী (৪.২৫ লাখ) আৰু অনভিত ৰেড্ডী (৩.৫ লাখ) ৷
তেলেংগানা টি-২০ত হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নৰ সম্পূৰ্ণ দল
- অজয় দেৱ গৌড় (১১ লাখ টকা)
- অভিৰাথ ৰেড্ডী মাণ্ডাদী (১১ লাখ টকা)
- প্ৰণৱ বাৰ্মা (৮.৫ লাখ টকা)
- ছাই বিকাশ ৰেড্ডী (৪.২৫ লাখ টকা)
- অনভিত ৰেড্ডী (৩.৫ লাখ টকা)
- গণেশ গাডুগু (৩.২৫ লাখ টকা)
- য়শবীৰ গৌড (৩ লাখ টকা)
- শ্ৰীনিকেত (২.৩ লাখ টকা)
- অখিল ৰাথোড় (১.৬ লাখ টকা)
- তৰুণ ৰাজন (১.৬ লাখ টকা)
- শনমুখ ৰাজন (১.৫ লাখ টকা)
- পি অৰবিন্দ (১ লাখ টকা)
- চি অভিনৱ তেজ (১ লাখ টকা)
- প্ৰেম চৰণ (৯৫ হাজাৰ টকা)
- গুদেলি যশৱন্ত (৭৫ হাজাৰ টকা) হাজাৰ)
- বৈষ্ণৱ ৰেড্ডী (৭৫ হাজাৰ)
- নীতিন নায়ক (৭৫ হাজাৰ)
- এম এম চৰণ (৭৫ হাজাৰ)
- দেৱ মেহতা (৭৫ হাজাৰ)
- মিৰিয়ালা প্ৰত্যুষ কুমাৰ (৭৫ হাজাৰ)
তেলেংগানা টি-২০ নিলামৰ আটাইতকৈ দামী খেলুৱৈ
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দুগৰাকী তাৰকা তিলক বাৰ্মা আৰু মহম্মদ ছিৰাজে উচ্চ মূল্য লাভ কৰি এই নিলামৰ মূল আকৰ্ষণ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ৷ তিলকক মেদক ফেলকনছে ৩৩ লাখ টকাত ক্ৰয় কৰি লীগৰ আটাইতকৈ দামী খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ চিভি মিলিণ্ডক অন্বিতা খাম্মাম এচেছ দলত ১৭ লাখ টকাত অন্তৰ্ভূক্ত কৰা হয় আৰু লীগৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ব্যয়বহুল খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ টীম ইণ্ডিয়াৰ বেগী বলাৰ মহম্মদ ছিৰাজে ১৪ লাখ টকাত ৱাৰাংগল ৱাৰিয়ৰ্ছ দলত যোগদান কৰে ৷
প্ৰতিটো দলৰ বাবে টকা ৬০ লাখ টকা ধাৰ্য
লীগৰ প্ৰতিটো ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে ২০ জনীয়া দল গঠন কৰিবলৈ সৰ্বাধিক ৬০ লাখ টকা আৰু নূন্যতম ৫৪ লাখ টকা খৰচ কৰিবলৈ অনুমতি পাইছিল ৷ নিলামত অংশগ্ৰহণ কৰা খেলুৱৈসকলক ক্ৰমে Icon, A+, A, B, C1, আৰু C2 শিতানত ভাগ কৰি ক্ৰমে ৫ লাখ, ৪ লাখ, ৩ লাখ টকা, ২ লাখ, ১ লাখ, আৰু ৭৫,০০০ টকাৰ মূল্যৰ স্লেবত স্থান দিয়া হৈছিল ৷ আইপিএলত কমেও ২৫খন মেচ আৰু ৭০খন বা তাতকৈ অধিক ঘৰুৱা মেচ খেলা খেলুৱৈক আইকন শাখাত স্থান দিয়া হয় ৷
কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব তেলেংগানা টি-২০ লীগ ?
তেলেংগানা টি-২০ ক্ৰিকেট লীগ ২০২৬ চনৰ ২১ জুনৰ পৰা উপ্পলৰ ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হ’ব আৰু ২১ দিন চলিব ৷ প্ৰতিযোগিতাখনত ৮টা দলৰ মাজত মুঠ ৩২খন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
তেলেংগানা টি-২০ৰ আঠটা দল
- হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছ
- প্ৰণৱ ৰাংগাৰেড্ডী ৰাইজাৰ্ছ
- ৱাৰাংগল ৱাৰিয়ৰ্ছ
- মেদক ফেলকনছ
- অনুৰাগ নলগোণ্ডা নাইটছ
- কৰিমনগৰ ডাইমণ্ডছ
- পালামুৰু ষ্ট্ৰাইকাৰ্ছ
- অন্বিতা খাম্মাম এচেছ