বিশ্ব চেম্পিয়ন হ'ল ভাৰত, শ্বেফালী বাৰ্মা আৰু দীপ্তি শৰ্মাই লাভ কৰিলে এই সন্মান

বিশ্ব চেম্পিয়ন হ'ল ভাৰত, শ্বেফালী বাৰ্মা আৰু দীপ্তি শৰ্মাই লাভ কৰিলে এই সন্মান
ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে বিশ্বকাপত জয়লাভ কৰে । প্ৰতিযোগিতাৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ বঁটা লাভ কৰিলে দীপ্তি শৰ্মাই ৷ শ্বেফালী বাৰ্মাক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ ৷
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলে আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ত জয়লাভ কৰিছে ৷ এয়া ভাৰতীয় মহিলা দলৰ প্ৰথম বিশ্বকাপ ৷ ভাৰতৰ বিজয়ত শ্বেফালী বাৰ্মা আৰু দীপ্তি শৰ্মাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ৷ ২৯৯ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি খেদি দক্ষিণ আফ্ৰিকা ২৪৬ ৰাণত বল আউট হোৱাৰ লগতে মেচখনত ৫২ ৰাণত পৰাস্ত হয় ৷ ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতৰ মহিলাসকলে ইতিহাস ৰচনা কৰিলে ৷
প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ শ্বেফালী বাৰ্মা
ফাইনেলত অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে শ্বেফালী বাৰ্মাই প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা লাভ কৰে ৷ তেওঁ ৭৮টা বলত ৭টা চাৰি আৰু ২টা ছয়ৰ সহায়ত ৮৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইয়াৰ পিছত বলিঙত ৭ অভাৰত ৩৬ ৰাণত ২ উইকেট দখল কৰে ৷ বঁটা লাভ কৰাৰ পিছত শ্বেফালীয়ে কয়, "মই আৰম্ভণিৰে পৰাই কৈছিলোঁ যে ভগৱানে মোক ভাল কাম এটা কৰিবলৈ পঠিয়াইছে আৰু আজি ইয়াৰ পৰা দেখা গ'ল ৷ অৱশেষত আমি বিশ্বকাপ জয় কৰাত মই অতি সুখী ৷ শব্দৰে ক'ব নোৱাৰো ৷ কঠিন আছিল যদিও মই নিজকে বিশ্বাস কৰিছিলোঁ ৷ মই নিজকে বিশ্বাস কৰিছিলো আৰু মই নিজকে শান্ত ৰাখিলে মই যিকোনো কাম কৰিব পাৰিম ৷"
শ্বেফালীয়ে আৰু কয়, "এই সময়ছোৱাত মোৰ পিতৃ-মাতৃয়ে অবিশ্বাস্যভাৱে সহায় কৰিছিল ৷ মোৰ পিতৃ-মাতৃ, মোৰ বন্ধু-বান্ধৱী, মোৰ ভাইটি, সকলোৱে মোক কৈছিল যে কেনেকৈ খেলিব লাগে আৰু এই ফাইনেলখন মোৰ আৰু সমগ্ৰ দলটোৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ গতিকে আজি, মই মাত্ৰ ভাবি আছিলো যে কেনেকৈ ৰাণ কৰিব পাৰি ৷ দলটোৱে জয়ী হ'ব লাগিব ৷ মোৰ মনটো সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট আছিল ৷ মই গৈ মোৰ পৰিকল্পনাত কাম কৰিলোঁ ৷ মই বহুত সুখী যে ই কাৰ্যকৰী হ’ল ৷"
শ্বেফালীয়ে লগতে কয়, "দলটোৱে মোৰ সৈতে বহুত কথা পাতিছিল ৷ হৰমনে সদায় সহায় কৰিছিল আৰু মই ভাবো সকলোৱে মোক বহুত সমৰ্থন কৰিছিল ৷ মোৰ সকলো সতীৰ্থই অতি আদৰণীয় আৰু সহায় কৰিছিল ৷ দলটোৱে মাত্ৰ নিজৰ হৃদয় খুলি মোক কৈছিল যে নিজৰ খেল খেলক আৰু হাৰ নামানিব ৷ গতিকে, মই ভাবো যেতিয়া আপুনি ইমান স্পষ্টতা পায়, তেতিয়া আপুনি অতি সুখী ৷"
প্ৰতিযোগিতাৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ বঁটা লাভ কৰিলে দীপ্তি শৰ্মাই
প্ৰতিযোগিতাখনৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ বঁটা লাভ কৰে দীপ্তি শৰ্মাই ৷ সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনৰ ৯খন মেচত মুঠ ২২টা উইকেট দখল কৰি ৫/৩৯ উইকেট তেওঁৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন ৷ তেওঁ চূড়ান্ত মেচত ৫৮ ৰাণৰ অপৰাজিত ইনিংছ খেলি ৯.৩ অভাৰত ৫/৩৯ উইকেট সংগ্ৰহ কৰে ৷
জয়ৰ পিছত অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে কয়, "সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমি এতিয়াও এই ফলাফল বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই ৷ এইটো এটা সপোন যেন লাগিছে, কিন্তু মই অতি সুখী যে মই এইদৰে দললৈ অৰিহণা যোগাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ৷ আমি সদায় মেচখনৰ পৰা ইতিবাচক কথা ল'বলৈ চেষ্টা কৰো ৷ মই অনুৰাগীসকলকো ধন্যবাদ দিব বিচাৰো; তেওঁলোকে আজি বৃহৎ সংখ্যক আহিছিল কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰতিখন মেচতে আমাক সহায় কৰে ৷ তেওঁলোকৰ অবিহনে এইটো সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন ৷ বহুত ধন্যবাদ ৷"
ইফালে দীপ্তিয়ে কয়, "এটা দল হিচাপে এই ফলাফলৰ পিছত আমি দল হিচাপে বহুত ভাল অনুভৱ কৰো ৷ মই যি বিভাগত নাথাকো কিয়, মই সদায় উপভোগ কৰো ৷ যি পৰিস্থিতিত নাথাকো কিয় মই লাভৱান হওঁ কাৰণ মই প্ৰত্যাহ্বান ভাল পাওঁ ৷ আজি মোৰ হাতত বেট আৰু বল দুয়োটা আছিল ৷ পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খাব লগা হ’ল আৰু মই ভালদৰে উপভোগ কৰিলোঁ ৷ মঞ্চত উঠি মোৰ দলৰ বাবে অল-ৰাউণ্ডাৰ হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰাতকৈ আৰু ভাল মুহূৰ্ত আৰু কি হ’ব পাৰে ?"
দীপ্তিয়ে আৰু কয়, "মই ভাবো ল'ৰাই সঁচাকৈয়ে ভাল ইনিংছ খেলিছিল, কিন্তু আমি একেবাৰে শিথিল নাছিলোঁ ৷ আমি বৰ শান্ত আছিলোঁ ৷ যেতিয়াই ড্ৰিংকছ ব্ৰেক হৈছিল, আমি সদায় ইজনে সিজনক উৎসাহিত কৰিছিলোঁ ৷ বলিং ইউনিট হিচাপে আমি শেষ বললৈ যোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ ডেলিভাৰীত অধিক মনোনিৱেশ কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ ৷ ২০১৭ চনৰ পৰা বহু পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু মই ক’ম যে এতিয়াৰ পৰা আমি যদি অধিক মেচ খেলো তেন্তে সেয়া বৰ ভাল হ’ব । শেষত মই এই ট্ৰফীটো মোৰ মা আৰু দেউতাকৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব বিচাৰিছো ।"