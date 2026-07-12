ETV Bharat / sports

দীৰ্ঘবিৰতিৰ পাছত ২২ গ'জত দেখা পাব কোহলী-ৰোহিতক, ইংলেণ্ড আৰু জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দলত পৰিৱৰ্তন

ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলা আৰু জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতীয় দলত পৰিৱৰ্তন ।

Team India Squads Updated
ইংলেণ্ড আৰু জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দলত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 12, 2026 at 6:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ শৃংখলাত শোচনীয়ভাবে পৰাজিত হোৱাৰ পিছত ভাৰতয় দলটো এদিনীয়া শৃংখলাৰ বাবে সাজু হৈছে । ব্ৰিটিছ বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দলে ৩ খন এদিনীয়া মেচ খেলিব । পূৰ্বেই ভাৰতীয় দলটো ঘোষণা কৰা হৈছিল যদিও টি-২০ শৃংখলাত দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ পিছত এদিনীয়াৰ বাবে দলত কিছু পৰিৱৰ্তন দেখা যাব ।

আঘাতৰ বাবে বেগী বলাৰ হৰ্ষিত ৰাণাক এদিনীয়া দলৰ পৰা বাহিৰত ৰখা হৈছে । ৰাণাৰ স্থানত প্ৰিন্স যাদৱক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । দেওবাৰে বিচিচিআইয়ে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কয়, "আঘাতৰ বাবে হৰ্ষিত ৰাণাৰ সলনি এদিনীয়া দলত প্ৰিন্স যাদৱক বাছনি সমিতিয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে । ট্ৰেণ্ট ব্ৰীজত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয় টি-২০ খেলৰ সময়ত ৰাণাই আঘাত পাইছিল । ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আগন্তুক এদিনীয়া শৃংখলাৰ বাবে দলৰ পৰা তেওঁক বাদ দিয়া হৈছে ।"

জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে খেলিব লগীয়া টি-২০ শৃংখলাত দেখা নাপাব বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীক ৷ আঘাটৰ বাবে ভাৰতীয় দলৰ পৰা বৰুণক বাহিৰ কৰা হৈছে । তেওঁৰ স্থানত স্পিনাৰ ৰবি বিষ্ণইক বাছনি কৰা হৈছে । বিচিচিআইয়ে এক বিবৃতিত কয়, "ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয় টি-২০ত চক্ৰৱৰ্তীয়ে হেমষ্ট্ৰিঙত আঘাত অনুভৱ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাত গ্ৰেড ২ হেমষ্ট্ৰিঙৰ আঘাত পোৱা গৈছিল । বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত তেওঁক জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ শৃংখলাৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে আৰু তেওঁ অধিক চিকিৎসাৰ বাবে বিচিচিআই চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সত থাকিব ।"

ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দল :

শুভমন গিল (অধিনায়ক), ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী, শ্ৰেয়ছ আয়াৰ (উপ অধিনায়ক), কে এল ৰাহুল (উইকেটকীপাৰ), ঈশান কিষাণ (উইকেটকীপাৰ), ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, অক্ষৰ পেটেল, শিৱম ডুবে, কুলদীপ যাদৱ, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ, অৰ্শ্বদীপ সিং, গুৰ্ণূৰ ব্ৰাৰ, প্ৰিন্স যাদৱ ।

জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দল :

শ্ৰেয়ছ আয়াৰ (অধিনায়ক), বৈভৱ সূৰ্যবংশী, অভিষেক শৰ্মা, তিলক বাৰ্মা (উপ অধিনায়ক), ঈশান কিষাণ (উইকেটকীপাৰ), শিৱম ডুবে, সূৰ্যাংশ শ্বেড়গে, ৰিংকু সিং, হৰ্ষ ডুবে, প্ৰিন্স যাদৱ, যশ ঠাকুৰ, অশোক শৰ্মা, মায়ংক যাদৱ, প্ৰভচিমৰণ সিং (উইকেটকীপাৰ), ৰবি বিষ্ণৈই ।

১৪ জুলাইৰ পৰা ভাৰতে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলা খেলিব । তাৰ পিছত ২৩ জুলাইৰ পৰা ভাৰতীয় দলে জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণ কৰিব । জিম্বাবুৱে বিৰুদ্ধে ভাৰতে ৩ খন টি-২০ মেচ খেলিব ।

লগতে পঢ়ক :

টিজি২০ লীগৰ ফাইনেলত হায়দৰাবাদ ই-চেম্পিয়নছ

TAGGED:

ভাৰতীয় দল
ভাৰত বনাম জিম্বাবুৱে
ভাৰত বনাম ইংলেণ্ড
IND VS ZIM
TEAM INDIA SQUADS UPDATED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.