স্থিতিত অটল ভাৰত; নাকৱীৰ পৰা মহিলা এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী গ্ৰহণ নকৰিলে টীম ইণ্ডিয়াই
মেচৰ পিছৰ সংবাদমেলত প্ৰশিক্ষক অমল মজুমদাৰে কয় যে বিচিচিআইয়ে নাকৱীৰ পৰা ট্ৰফী গ্ৰহণ নকৰাৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ৷
Published : September 14, 2026 at 11:48 AM IST|
Updated : September 14, 2026 at 12:37 PM IST
ডুবাই : মহিলা এছিয়া কাপ ২০২৬ৰ ফাইনেলত ভাৰতে শ্ৰীলংকাক পৰাস্ত কৰি অষ্টমবাৰলৈ এই খিতাপ দখল কৰে ৷ ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে খিতাপ দখলৰ পিছত এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ মহছিন নাকৱীৰ পৰা এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷
ফাইনেলৰ পিছত শ্ৰীলংকাৰ খেলুৱৈসকলে ৰানাৰ্ছ আপৰ পদক ল’বলৈ মঞ্চলৈ যায় আৰু দলটোৰ অধিনায়ক চামাৰী আটাপাট্টুক এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ মহছিন নাকৱীয়ে ট্ৰফী আৰু চেক প্ৰদান কৰে ৷ নাকৱী পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ অধ্যক্ষও ৷ এই সময়ছোৱাত মঞ্চৰ ওচৰত ভাৰতীয় দলটো উপস্থিত নাছিল । ইফালে শ্ৰীলংকাক বঁটা প্ৰদানৰ পিছত মেচৰ পিছৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে সম্প্ৰচাৰ পুনৰ ষ্টুডিঅ’লৈ ঘূৰি আহিল ।
A proud moment for India! 🇮🇳🏆— Sana Malik-Shaikh ثنا ملک-شیخ सना मलिक-शेख (@sanamalikshaikh) September 14, 2026
Congratulations to Team India on winning the Women’s T20 Asia Cup 2026. The determination and team spirit of our Women in Blue have made the entire nation proud!#TeamIndia #WomenInBlue #AsiaCup2026 #WomensCricket #SanaMalikShaikh pic.twitter.com/OpvBypAOW4
খেলৰ পাছত সম্প্ৰচাৰকসকলক সাক্ষাৎকাৰ দিবলৈ টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে প্ৰেজেণ্টেশ্যনলৈ আটাপাট্টুৰ লগত নাযায় ৷ যিকোনো প্ৰতিযোগিতাত জয়লাভৰ পিছত সাধাৰণতে দেখা পোৱা আতচবাজীৰ মাজত ট্ৰফী তুলি লোৱাৰ ভাৰতৰ কোনো ফুটেজ প্ৰকাশ পোৱা নাছিল ।
Smriti Mandhana stepped onto the field, spotted @MohsinnaqviC42 on the stage, and walked straight back inside. 🇮🇳— Shivank Mishra (@shivank_8mishra) September 13, 2026
No words needed. The statement was loud and clear. National pride over any trophy! 🙌🔥@mandhana_smriti @ImHarmanpreet @BCCIWomen
#AsiaCup2026 #WomensAsiaCup https://t.co/e5hIxtPqoK pic.twitter.com/4I4YBbLpSq
অৱশ্যে পদক প্ৰদান অনুষ্ঠান আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই টীম ইণ্ডিয়াই নিজৰ মাজতে আলোচনাত মিলিত হৈছিল । মুখ্য প্ৰশিক্ষক অমল মজুমদাৰে দলটোক সম্বোধন কৰি থকাৰ সময়তে বিচিচিআইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়া আৰু উপ-অধ্যক্ষ ৰাজীৱ শুক্লাই মেচখনত দুটা কেচ লোৱা বেগী বলাৰ নন্দনী শৰ্মাক ‘ফিল্ডাৰ অৱ দ্য মেচ’ পদক প্ৰদান কৰে । শইকীয়াই খেলুৱৈসকলৰ সৈতে কথা পাতি দলটোক জয়ৰ বাবে অভিনন্দন জনায় ।
লগতে পঢ়ক : শ্ৰীলংকাক ৭২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি অষ্টমবাৰলৈ মহিলা এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ