ETV Bharat / sports

স্থিতিত অটল ভাৰত; নাকৱীৰ পৰা মহিলা এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী গ্ৰহণ নকৰিলে টীম ইণ্ডিয়াই

মেচৰ পিছৰ সংবাদমেলত প্ৰশিক্ষক অমল মজুমদাৰে কয় যে বিচিচিআইয়ে নাকৱীৰ পৰা ট্ৰফী গ্ৰহণ নকৰাৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ৷

INDIA WIN WOMENS ASIA CUP
মহছিন নাকৱীৰ পৰা মহিলা এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী গ্ৰহণ নকৰিলে টীম ইণ্ডিয়াই (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2026 at 11:48 AM IST

|

Updated : September 14, 2026 at 12:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডুবাই : মহিলা এছিয়া কাপ ২০২৬ৰ ফাইনেলত ভাৰতে শ্ৰীলংকাক পৰাস্ত কৰি অষ্টমবাৰলৈ এই খিতাপ দখল কৰে ৷ ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে খিতাপ দখলৰ পিছত এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ মহছিন নাকৱীৰ পৰা এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷

ফাইনেলৰ পিছত শ্ৰীলংকাৰ খেলুৱৈসকলে ৰানাৰ্ছ আপৰ পদক ল’বলৈ মঞ্চলৈ যায় আৰু দলটোৰ অধিনায়ক চামাৰী আটাপাট্টুক এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ মহছিন নাকৱীয়ে ট্ৰফী আৰু চেক প্ৰদান কৰে ৷ নাকৱী পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ অধ্যক্ষও ৷ এই সময়ছোৱাত মঞ্চৰ ওচৰত ভাৰতীয় দলটো উপস্থিত নাছিল । ইফালে শ্ৰীলংকাক বঁটা প্ৰদানৰ পিছত মেচৰ পিছৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে সম্প্ৰচাৰ পুনৰ ষ্টুডিঅ’লৈ ঘূৰি আহিল ।

খেলৰ পাছত সম্প্ৰচাৰকসকলক সাক্ষাৎকাৰ দিবলৈ টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে প্ৰেজেণ্টেশ্যনলৈ আটাপাট্টুৰ লগত নাযায় ৷ যিকোনো প্ৰতিযোগিতাত জয়লাভৰ পিছত সাধাৰণতে দেখা পোৱা আতচবাজীৰ মাজত ট্ৰফী তুলি লোৱাৰ ভাৰতৰ কোনো ফুটেজ প্ৰকাশ পোৱা নাছিল ।

অৱশ্যে পদক প্ৰদান অনুষ্ঠান আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই টীম ইণ্ডিয়াই নিজৰ মাজতে আলোচনাত মিলিত হৈছিল । মুখ্য প্ৰশিক্ষক অমল মজুমদাৰে দলটোক সম্বোধন কৰি থকাৰ সময়তে বিচিচিআইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়া আৰু উপ-অধ্যক্ষ ৰাজীৱ শুক্লাই মেচখনত দুটা কেচ লোৱা বেগী বলাৰ নন্দনী শৰ্মাক ‘ফিল্ডাৰ অৱ দ্য মেচ’ পদক প্ৰদান কৰে । শইকীয়াই খেলুৱৈসকলৰ সৈতে কথা পাতি দলটোক জয়ৰ বাবে অভিনন্দন জনায় ।

লগতে পঢ়ক : শ্ৰীলংকাক ৭২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি অষ্টমবাৰলৈ মহিলা এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ

Last Updated : September 14, 2026 at 12:37 PM IST

TAGGED:

মহিলা এছিয়া কাপ ২০২৬
এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল
টীম ইণ্ডিয়া
অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰ
INDIA WIN WOMENS ASIA CUP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.