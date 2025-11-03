৫২ বছৰৰ পিছত বিশ্ব চেম্পিয়ন হ'ল ভাৰত

৫২ বছৰৰ পিছত বিশ্ব চেম্পিয়ন হ'ল ভাৰত
অৱশেষত আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপৰ নতুন বিজয়ী দল হ'ল ভাৰত । দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ৫২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ইতিহাস ৰচনা ভাৰতৰ ।
Published : November 3, 2025 at 9:12 AM IST
হায়দৰাবাদ : ১৯৭৩ চনৰ পৰাই ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলে বিশ্বকাপৰ ট্ৰফীৰ বাবে যুঁজ দি আছিল । অৱশেষত হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় দলে ভাৰতীয় অনুৰাগীৰ সপোন পূৰণ কৰিলে আৰু নতুন বিশ্ব চেম্পিয়ন হিচাপে পৰিগণিত হ'ল । নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে প্ৰথমটো বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী আঁজুৰি আনিলে । এয়া ভাৰতীয় মহিলা দলৰ প্ৰথমটো বিশ্বকাপ খিতাপ ।
ভাৰতৰ জয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে শ্বেফলী বাৰ্মা আৰু দীপ্তি শৰ্মাই । ভাৰতে প্ৰথমে বেটিং কৰি ২৯৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাই প্ৰথম অৱস্থাত শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন কৰে যদিও ২৪৬ ৰাণত দলটো অলআউট হয় আৰু মেচখনত ৫২ ৰাণত পৰাস্ত হয় ।
ফাইনেলত অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে শ্বেফালী বাৰ্মাই প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা লাভ কৰে । শ্বেফালীয়ে ৭৮ টা বলত ৮৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ পিছত ৭ অভাৰত ৩৬ ৰাণ দি ২ উইকেট দখল কৰে । ইফালে গোটেই প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্লেয়াৰ অৱ দ্য টুৰ্ণামেণ্ট বঁটা লাভ কৰে দীপ্তি শৰ্মাই । সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনত ৯ খন মেচত ২২ টা উইকেট দখল কৰাৰ লগতে তেওঁৰ সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শন আছিল ৫/৩৯ । চূড়ান্ত খেলখনত অপৰাজিত ৫৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ৯.৩ অভাৰত ৩৯ ৰাণত ৫ উইকেট দখল কৰে দীপ্তিয়ে ।
আমি যদি ফাইনেল খেলখনৰ কথা কওঁ, ভাৰতীয় দলে ঐতিহাসিক আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ খেলে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাই টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে বলিং কৰে । ভাৰতৰ হৈ স্মৃতি মান্ধনা (৫৮ বলত ৪৫, ৮ টা চাৰি) আৰু শ্বেফালী বাৰ্মাৰ মাজত শতকীয় পাৰ্টনাৰশ্বিপে ভাৰতক এক শক্তিশালী আৰম্ভণি দিয়ে । তাৰ পিছত শ্বেফালী (৭৮ বলত ৮৭, ৭ টা চাৰি আৰু দুটা ছিক্সাৰ) আৰু জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছ (৩৭ বলত ২৪)ৰ মাজতো আন এক ৬২ ৰাণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ হয় ।
অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (২৯ বলত ২০) আৰু দীপ্তি শৰ্মাৰ মাজত আন অৰ্ধশতকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্টনাৰশ্বিপ হয় । যিয়ে ভাৰতক ২০০ ৰাণৰ সীমা পাৰ কৰোৱাত সহায় কৰে । অন্তিম পৰ্যায়ত দীপ্তি শৰ্মা (৫৮ বলত ৫৮) আৰু ৰিচা ঘোষ (২৪ বলত ৩৪)ৰ চূড়ান্ত পাৰ্টনাৰশ্বিপে ভাৰতক ৫০ অভাৰত ৭ টা উইকেট হেৰুৱাই ২৯৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাত সহায় কৰে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ আয়াবংগা খাকাই ৫৮ ৰাণত সৰ্বাধিক ৩ টা উইকেট দখল কৰে ।
সন্মুখত ২৯৯ ৰাণৰ বৃহৎ লক্ষ্য থাকিলেও দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বেটিং অৰ্ডাৰে অতি সাৱধানে খেলখন আৰম্ভ কৰে । যাৰ বাবে দুই অপেনাৰৰ মাজত এক আকৰ্ষণীয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ দেখা গৈছিল । দলটোৰ অধিনায়ক ল'ৰা উলভাৰ্ডে ছেমি ফাইনেলৰ দৰেই পুনৰ এবাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শতকীয় ইনিংছ খেলে । অৱশ্যে ১০১ ৰাণৰ ইনিংছ খেলিও দলটোক বিজয়ৰ মুখ দেখুৱাব নোৱাৰিলে অধিনায়ক ল'ৰা উলভাৰ্ডে ।
ভাৰতৰ বলাৰসকলে দমনীয় ইনিংছ খেলে । দীপ্তি শৰ্মাই সৰ্বাধিক ৫ টা উইকেট দখল কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে । বিশ্বকাপৰ ফাইনেল ৫ টা উইকেট দখল কৰা একমাত্ৰ ভাৰতীয় মহিলা বলাৰ হিচাপেও পৰিগণিত হয় দীপ্তি শৰ্মা । উন্নত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে তেওঁক প্লেয়াৰ অৱ দ্য টুৰ্ণামেণ্ট বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । নিয়মিত বলাৰ নহ'লেও শ্বেফালী বাৰ্মাও ২ টা উইকেট লৈ সকলোকে আচৰিত কৰি দিলে । যাৰ বাবে ২৪৬ ৰাণতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক অলআউট কৰি ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰে ।
ভাৰতীয় মহিলা দলৰ এই বিজয়ৰ লগে লগে দেশজুৰি ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত আনন্দ উল্লাহ দেখা গৈছে । সকলোৱে দলটোক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । ট্ৰফী আৰু নগদ ধনৰ উপৰিও বিচিচিআইয়ে অতিৰিক্তকৈ ভাৰতীয় দলটোৰ বাবে ৫১ কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে ।
