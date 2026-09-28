ETV Bharat / sports

টাৱাং মাৰাথন ২০২৬ৰ ল’গ’, মেস্কট মুকলি; চাৰি সহস্ৰাধিক দৌৰবিদৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা

অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ সহযোগিতাত বিগত ৩ বছৰ ধৰি টাৱাং মাৰাথন অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ।

TAWANG MARATHON 2026
টাৱাং মাৰাথন ২০২৬ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 9:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হিমালয়ৰ পাদদেশ টাৱাঙত অহা ২৪ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া চতুৰ্থ সংস্কৰণৰ টাৱাং মাৰাথন ২০২৬ ক লৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে । সোমবাৰে ইটানগৰত মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে মাৰাথনৰ নতুন ল’গ’, অফিচিয়েল টি-চাৰ্ট, ফিনিছাৰ মেডেল আৰু মেস্কট উন্মোচন কৰাৰ লগতে অনুষ্ঠানটোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু পঞ্জীয়ন মঞ্চ মুকলি কৰে ।

অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ সহযোগিতাত বিগত ৩ বছৰ ধৰি টাৱাং মাৰাথন অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই মাৰাথনখন প্ৰায় ১০,০০০ ফুট উচ্চতাত, পূব হিমালয়ৰ মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

TAWANG MARATHON 2026
টাৱাং মাৰাথন ২০২৬ ৰ অফিচিয়েল টি-চাৰ্ট (ETV Bharat)

এইবাৰৰ মাৰাথনত ৪,০০০ৰো অধিক দৌৰবিদে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ ভিতৰত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কেনিয়া, ইথিঅ’পিয়া আৰু নেপালৰ পৰা অহা ২০০ৰো অধিক অভিজাত দৌৰবিদ থাকিব । তদুপৰি বহু সংখ্যক অপেছাদাৰী দৌৰবিদ আৰু ফিটনেছ অনুৰাগীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে কয় যে টাৱাং মাৰাথন কেৱল এটা ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা নহয় । ক্ৰীড়াৰ সৈতে অৰুণাচলৰ হিমালয়ান প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, স্থানীয় সংস্কৃতি আৰু পৰ্যটনক একেলগে বিশ্বৰ সন্মুখত তুলি ধৰাৰ লক্ষ্যৰে এই বৃহৎ আয়োজন কৰা হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে, মাৰাথনৰ নতুন পৰিচয়ৰ প্ৰতিটো উপাদানৰ সৈতে টাৱাঙৰ একোটা বিশেষ কাহিনী জড়িত হৈ আছে । ল’গ’ত পাহাৰ আৰু স্থানীয় লোকসকলৰ মনোভাৱ প্ৰতিফলিত কৰাৰ বিপৰীতে মেস্কটে টাৱাঙৰ আতিথ্যৰ উষ্ণতা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । আনহাতে, ফিনিছাৰ মেডেলখনে উচ্চতা আৰু দুৰ্গম ভূখণ্ড অতিক্ৰম কৰি দৌৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দৃঢ়তা আৰু সাহসৰ প্ৰতীক বহন কৰিছে ।

TAWANG MARATHON 2026
টাৱাং মাৰাথন ২০২৬ ৰ ল’গ’ (ETV Bharat)

প্ৰায় ১০,০০০ ফুট উচ্চতাত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বাবে মাৰাথনখন দৌৰবিদসকলৰ বাবে এক বিশেষ শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে বিবেচিত হৈছে । উচ্চতা, পাহাৰীয়া ভূখণ্ড আৰু বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক দৌৰৰ দুই-তিনিদিন পূৰ্বে টাৱাঙত উপস্থিত হ’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ সৈতে নিজকে খাপ খুৱাই লোৱাৰ লগতে চিকিৎসা পৰামৰ্শ লোৱাৰ সুযোগ পাব ।

TAWANG MARATHON 2026
টাৱাং মাৰাথন ২০২৬ ৰ ফিনিছাৰ মেডেল (ETV Bharat)

মাৰাথনক কেন্দ্ৰ কৰি দৌৰ পৰিচালনা, চিকিৎসা সেৱা, পানী আৰু জৰুৰী সহায়তা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে । দৌৰবিদসকলৰ প্ৰস্তুতি, স্থানীয় লোকৰ অংশগ্ৰহণ আৰু পাহাৰীয়া পৰিৱেশ সংৰক্ষণকো আয়োজকসকলে বিশেষ গুৰুত্ব দিছে ।

ক্ৰীড়াৰ লগতে মাৰাথনখনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ স্প’ৰ্টছ ট্যুৰিজম খণ্ডলৈও নতুন সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা কৰা হৈছে । দেশ-বিদেশৰ দৌৰবিদ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ আগমনে টাৱাঙৰ হোটেল, হোমষ্টে’, পৰিবহণ, স্থানীয় গাইড আৰু অন্যান্য পৰ্যটন-নিৰ্ভৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

TAWANG MARATHON 2026
টাৱাং মাৰাথন ২০২৬ মেস্কট (ETV Bharat)

মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা লোকসকলে টাৱাঙৰ মনপা সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক টাৱাং মঠ আৰু স্থানীয় পৰম্পৰা তথা আতিথ্যৰো অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰিব । ফলত ক্ৰীড়া আৰু পৰ্যটনক একেলগে আগবঢ়াই নিয়াৰ এক মঞ্চ হিচাপে মাৰাথনখনে ভূমিকা ল’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷

TAWANG MARATHON 2026
টাৱাং মাৰাথন ২০২৬ মেস্কট (ETV Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশ-বিদেশৰ দৌৰবিদ, ক্ৰীড়া অনুৰাগী আৰু পৰ্যটকসকলক টাৱাং মাৰাথনৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । অনুষ্ঠানটোৰ সফল আয়োজনৰ বাবে আয়োজক সংস্থা VAS Coreworks LLP, ভাৰতীয় সেনা আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ প্ৰচেষ্টাৰো শলাগ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

অনুষ্ঠানত ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী কেন্টো জিনিয়ে ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সযোগে অংশগ্ৰহণ কৰে । ক্ৰীড়া বিভাগৰ সচিব আবু টাইয়েং, বিশেষ সচিব অক্ষত কৌশল আৰু ক্ৰীড়া সঞ্চালক টাডাৰ আপ্পাও উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: 'অসমৰ পৰা ভাল ফুটবল খেলুৱৈ উলিয়াব পৰা নাই !' আক্ষেপ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ

TAGGED:

টাৱাং মাৰাথন ২০২৬
অৰুণাচল প্ৰদেশ
টাৱাং
MARATHON IN TAWANG
TAWANG MARATHON 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.