টাৱাং মাৰাথন ২০২৬ৰ ল’গ’, মেস্কট মুকলি; চাৰি সহস্ৰাধিক দৌৰবিদৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা
অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ সহযোগিতাত বিগত ৩ বছৰ ধৰি টাৱাং মাৰাথন অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ।
Published : September 28, 2026 at 9:28 PM IST
তেজপুৰ: পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হিমালয়ৰ পাদদেশ টাৱাঙত অহা ২৪ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া চতুৰ্থ সংস্কৰণৰ টাৱাং মাৰাথন ২০২৬ ক লৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে । সোমবাৰে ইটানগৰত মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে মাৰাথনৰ নতুন ল’গ’, অফিচিয়েল টি-চাৰ্ট, ফিনিছাৰ মেডেল আৰু মেস্কট উন্মোচন কৰাৰ লগতে অনুষ্ঠানটোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু পঞ্জীয়ন মঞ্চ মুকলি কৰে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ সহযোগিতাত বিগত ৩ বছৰ ধৰি টাৱাং মাৰাথন অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই মাৰাথনখন প্ৰায় ১০,০০০ ফুট উচ্চতাত, পূব হিমালয়ৰ মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
এইবাৰৰ মাৰাথনত ৪,০০০ৰো অধিক দৌৰবিদে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ ভিতৰত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কেনিয়া, ইথিঅ’পিয়া আৰু নেপালৰ পৰা অহা ২০০ৰো অধিক অভিজাত দৌৰবিদ থাকিব । তদুপৰি বহু সংখ্যক অপেছাদাৰী দৌৰবিদ আৰু ফিটনেছ অনুৰাগীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে কয় যে টাৱাং মাৰাথন কেৱল এটা ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা নহয় । ক্ৰীড়াৰ সৈতে অৰুণাচলৰ হিমালয়ান প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, স্থানীয় সংস্কৃতি আৰু পৰ্যটনক একেলগে বিশ্বৰ সন্মুখত তুলি ধৰাৰ লক্ষ্যৰে এই বৃহৎ আয়োজন কৰা হৈছে ।
The 4th edition of Tawang Marathon enters a new chapter with the unveiling of its refreshed identity—a new logo, race jersey, mascot and finisher medal, along with the launch of the official website and registration platform.— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) September 28, 2026
At an altitude of nearly 10,000 feet, Tawang Marathon… pic.twitter.com/wbv8ij5J7F
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে, মাৰাথনৰ নতুন পৰিচয়ৰ প্ৰতিটো উপাদানৰ সৈতে টাৱাঙৰ একোটা বিশেষ কাহিনী জড়িত হৈ আছে । ল’গ’ত পাহাৰ আৰু স্থানীয় লোকসকলৰ মনোভাৱ প্ৰতিফলিত কৰাৰ বিপৰীতে মেস্কটে টাৱাঙৰ আতিথ্যৰ উষ্ণতা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । আনহাতে, ফিনিছাৰ মেডেলখনে উচ্চতা আৰু দুৰ্গম ভূখণ্ড অতিক্ৰম কৰি দৌৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দৃঢ়তা আৰু সাহসৰ প্ৰতীক বহন কৰিছে ।
প্ৰায় ১০,০০০ ফুট উচ্চতাত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বাবে মাৰাথনখন দৌৰবিদসকলৰ বাবে এক বিশেষ শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে বিবেচিত হৈছে । উচ্চতা, পাহাৰীয়া ভূখণ্ড আৰু বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক দৌৰৰ দুই-তিনিদিন পূৰ্বে টাৱাঙত উপস্থিত হ’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ সৈতে নিজকে খাপ খুৱাই লোৱাৰ লগতে চিকিৎসা পৰামৰ্শ লোৱাৰ সুযোগ পাব ।
মাৰাথনক কেন্দ্ৰ কৰি দৌৰ পৰিচালনা, চিকিৎসা সেৱা, পানী আৰু জৰুৰী সহায়তা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে । দৌৰবিদসকলৰ প্ৰস্তুতি, স্থানীয় লোকৰ অংশগ্ৰহণ আৰু পাহাৰীয়া পৰিৱেশ সংৰক্ষণকো আয়োজকসকলে বিশেষ গুৰুত্ব দিছে ।
ক্ৰীড়াৰ লগতে মাৰাথনখনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ স্প’ৰ্টছ ট্যুৰিজম খণ্ডলৈও নতুন সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা কৰা হৈছে । দেশ-বিদেশৰ দৌৰবিদ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ আগমনে টাৱাঙৰ হোটেল, হোমষ্টে’, পৰিবহণ, স্থানীয় গাইড আৰু অন্যান্য পৰ্যটন-নিৰ্ভৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা লোকসকলে টাৱাঙৰ মনপা সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক টাৱাং মঠ আৰু স্থানীয় পৰম্পৰা তথা আতিথ্যৰো অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰিব । ফলত ক্ৰীড়া আৰু পৰ্যটনক একেলগে আগবঢ়াই নিয়াৰ এক মঞ্চ হিচাপে মাৰাথনখনে ভূমিকা ল’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশ-বিদেশৰ দৌৰবিদ, ক্ৰীড়া অনুৰাগী আৰু পৰ্যটকসকলক টাৱাং মাৰাথনৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । অনুষ্ঠানটোৰ সফল আয়োজনৰ বাবে আয়োজক সংস্থা VAS Coreworks LLP, ভাৰতীয় সেনা আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ প্ৰচেষ্টাৰো শলাগ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
অনুষ্ঠানত ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী কেন্টো জিনিয়ে ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সযোগে অংশগ্ৰহণ কৰে । ক্ৰীড়া বিভাগৰ সচিব আবু টাইয়েং, বিশেষ সচিব অক্ষত কৌশল আৰু ক্ৰীড়া সঞ্চালক টাডাৰ আপ্পাও উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক: 'অসমৰ পৰা ভাল ফুটবল খেলুৱৈ উলিয়াব পৰা নাই !' আক্ষেপ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ