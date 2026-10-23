চতুৰ্থ টাৱাং মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'ব দেশ-বিদেশৰ চাৰি সহস্ৰাধিক দৌৰবিদে
২০২৩ চনত টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথনৰ প্ৰথম সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হৈছিল । এইবাৰ এই প্ৰতিযোগিতাত ৬৫ লাখ টকাৰো অধিক প্ৰাইজমানি ।
Published : October 23, 2026 at 3:41 PM IST
তেজপুৰ: অৰুণাচল প্ৰদেশত শনিবাৰে টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হ’ব । ৪,৬০০ৰো অধিক দৌৰবিদে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাত কেনিয়া আৰু ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশৰ খেলুৱৈয়েও ভাগ ল'ব ।
ভাৰতীয় সেনা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ যুটীয়া উদ্যোগত টাৱাঙৰ গ্যালৱা ছাংয়াং গ্যাৎছো ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই মাৰাথনৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে ‘উচ্চতাৰ দৌৰৰ ৰাণী’।
পাৰ্বত্য সীমান্ত অঞ্চলটোত শাৰীৰিক সুস্থতা, শান্তি, দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া আৰু পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰ ঘটোৱাৰ উদ্দেশ্যে পূৰ্ণ মাৰাথন, হাফ মাৰাথন, ১০ কিলোমিটাৰ আৰু ৫ কিলোমিটাৰ শাখাত দৌৰ অনুষ্ঠিত হ’ব । প্ৰতিযোগিতাখনিত ১,০০০ৰো অধিক মহিলা দৌৰবিদে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এই প্ৰতিযোগিতাত ৬৫ লাখ টকাৰো অধিক প্ৰাইজমানি ধাৰ্য কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে ষ্টেডিয়াম সজাই-পৰাই তোলাৰ লগতে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ মাজত টি-ছাৰ্ট বিতৰণ আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে । অধিক উচ্চতাত দৌৰাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আয়োজকসকলে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ শাৰীৰিক সুস্থতাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা থকা প্ৰতিযোগীসকলক চিকিৎসকৰ উপযুক্ত অনুমতি অবিহনে দৌৰত অংশগ্ৰহণ নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আয়োজক পক্ষই । জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া ছাংগে ছেৰিঙে কয়, "এই মাৰাথনে অঞ্চলটোৰ পৰ্যটন উদ্যোগক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহৰ উন্নয়ন আৰু ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধিত সহায় কৰিব ।" তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে যে মাৰাথনখন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া সূচীৰ এক নিয়মীয়া অনুষ্ঠানত পৰিণত হ’ব ।
উল্লেখ্য যে ২০২৩ চনত টাৱাং মাৰাথনৰ প্ৰথম সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হৈছিল । ইয়াৰ সফলতাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে ৪ জুলাইত এই অনুষ্ঠানক বাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰিছিল ।
ভাৰতীয় সেনা আৰু অসামৰিক প্ৰশাসনৰ যুটীয়া সহযোগিতাত এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে । অনুষ্ঠানটোত চতুৰ্থ ক’ৰৰ জিঅ’চি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল নীৰজ শুক্লা, পঞ্চম মাউণ্টেন ডিভিজনৰ জিঅ’চি মেজৰ জেনেৰেল অমিত নৌটিয়াল, ৭১ ইনফেণ্ট্ৰী ডিভিজনৰ জিঅ’চি মেজৰ জেনেৰেল এন এছ ছোহাল, ২১ মাউণ্টেন ডিভিজনৰ জিঅ’চি মেজৰ জেনেৰেল সঞ্জীৱ ছোকিণ্ডা আৰু ১৯০ মাউণ্টেন ব্ৰিগেডৰ কমাণ্ডাৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ বিমল টিকুৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গৃহমন্ত্ৰী তথা ক্ৰীড়া আৰু যুৱ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী কেণ্টো জিনিয়ে শনিবাৰে পুৱা ৫.৩০ বজাত মাৰাথনখনৰ শুভাৰম্ভ কৰিব । দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ উপৰি অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী, সামৰিক সা-সঁজুলিৰ প্ৰদৰ্শনী, ছেলফি পইণ্ট আৰু সতেজ খাদ্যৰ উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হ’ব । লগতে টাৱাং আৰ্চাৰী ন’ডৰো উদ্বোধন কৰা হ’ব । দিনৰ ১.৩০ বজাত সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব ।
২৪ অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিতব্য এই মাৰাথনে শান্তি, ঐক্য আৰু সুস্থ জীৱনশৈলীৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে উচ্চতাত অনুষ্ঠিত ক্ৰীড়া আৰু দুঃসাহসিক পৰ্যটনৰ এক আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰ হিচাপে টাৱাঙক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব ।
ভাৰত-চীন সীমান্তৰ কাষৰীয়া মনোমোহা পাৰ্বত্য প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে সমৃদ্ধ টাৱাঙত এনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানৰ আয়োজনৰ জৰিয়তে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰ্যটন উদ্যোগক নতুন গতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ সম্ভাৱনাক দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকৰ সন্মুখত তুলি ধৰাৰ আশা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:ভাৰত-নিউজীলেণ্ড শৃংখলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছ'নিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ
এদিনীয়া ক্ৰিকেটত দ্ৰুততম দ্বিশতক অৰ্জন হেৰী ব্ৰুকৰ, কোন কোন খেলুৱৈৰ নামত আছে দ্বিশতকৰ অভিলেখ ?