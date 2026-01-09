ETV Bharat / sports

কি হ’ব আগন্তুক টি-২০ বিশ্বকাপ ? বাংলাদেশে অংশগ্ৰহণ কৰিবনে ?

"বাংলাদেশ ক্ৰিকেটৰ ভৱিষ্যৎ বিবেচনা কৰাটো প্ৰয়োজন..." ৷ মুস্তাফিজুৰ বিতৰ্কৰ মাজতে টি-২০ বিশ্বকাপত দলটোৱে অংশগ্ৰহণ কৰা সন্দৰ্ভত তামিম ইকবালে কৰে এই মন্তব্য ৷

Tamim Iqbal on team's participation in T20 World Cup amid Mustafizur row
টি-২০ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিবনে বাংলাদেশে ? (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 9, 2026 at 2:25 PM IST

ঢাকা (বাংলাদেশ) : আগন্তুক টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে বাংলাদেশ ভ্ৰমণৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজতে পুৰুষ দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবালে কয় যে বাংলাদেশ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে (Bangladesh Cricket Board চমুকৈ BCB) দেশৰ ক্ৰিকেটৰ স্বাৰ্থ আৰু ভৱিষ্যতক আগস্থানত ৰাখি আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যা সমাধানৰ চেষ্টা কৰিব লাগে ৷ বৃহস্পতিবাৰে চিটী ক্লাবৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত জিয়া আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ট্ৰফী উন্মোচন অনুষ্ঠানত তামিমে এই মন্তব্য কৰে ।

টি-২০ বিশ্বকাপৰ খেলৰ বাবে বাংলাদেশৰ ভাৰত ভ্ৰমণ এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ৷ কাৰণ ব’ৰ্ডে খেলুৱৈসকলৰ বাবে “নিৰাপত্তা আৰু নিৰাপত্তাৰ চিন্তা”ৰ কথা উল্লেখ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদক নিজৰ মেচসমূহ ভাৰতৰ বাহিৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক আই পি এল ২০২৬ৰ দলৰ পৰা বেগী বলাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমানক মুকলি কৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে এই অনুৰোধ জনোৱা হৈছে আৰু বাংলাদেশত সংখ্যালঘু লোকৰ বিৰুদ্ধে অত্যাচাৰ চলি থকাৰ সময়তে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

তামিম ইকবালে কয় যে যিহেতু তেওঁ বিচিবিৰ অংশ নহয়, সেয়েহে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে উন্নয়নৰ বিষয়ে জানিব পাৰে আৰু সম্পূৰ্ণ তথ্য অবিহনে মন্তব্য কৰা উচিত নহয় । অৱশ্যে বাংলাদেশ ক্ৰিকেটৰ স্বাৰ্থ আৰু ভৱিষ্যতক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব আৰু যিকোনো সমস্যা আদৰ্শগতভাৱে আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব লাগে বুলি তেওঁ কয় ।

"যিহেতু মই (BCBৰ সৈতে) জড়িত নহয়, আন যিকোনো নিয়মীয়া ব্যক্তিৰ দৰে মইও সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কথাবোৰ বিচাৰি উলিয়াইছো । কিন্তু মই নিশ্চিত যে এই বিষয়সমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাসকলৰ হাতত বহুত বেছি তথ্য আছে । গতিকে সেই সন্দৰ্ভত মই হঠাতে মন্তব্য কৰা উচিত নহয় । মই অৱশ্যে যি কৈছো, সেয়া হ'ল যে এনে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে বাংলাদেশ ক্ৰিকেটৰ আগ্ৰহ, ভৱিষ্যত আৰু বাকী সকলো কথা বিবেচনা কৰিব লাগিব । যদিহে কিবা এটাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব পৰা যায়, তেন্তে ইয়াতকৈ ভাল একোৱেই নাই।" দ্য ডেইলী ষ্টাৰৰ মতে, তামিমে এইদৰে কয় ।

তামিম ইকবালে কয় যে কোনো ৰাজহুৱা মন্তব্য কৰাৰ পূৰ্বে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত ব’ৰ্ডৰ ভিতৰত আলোচনা কৰা উচিত, কিয়নো বক্তব্য প্ৰত্যাহাৰ কৰাটো কঠিন হ’ব পাৰে । তেওঁ আৰু জোৰ দি কয় যে বাংলাদেশ ক্ৰিকেটৰ ভৱিষ্যত সৰ্বোচ্চ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু যিহেতু অধিকাংশ ধন আইচিচিৰ পৰা আহে, গতিকে দেশৰ এই খেলবিধে কিহৰ দ্বাৰা উপকৃত হ’ব, তাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত ।

"মই যি অনুভৱ কৰো আৰু মই ভাবো মই তাত থাকিলে একে কামেই কৰিলোঁহেঁতেন, যিহেতু এইটো এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, সেয়েহে ৰাজহুৱা মন্তব্য কৰাৰ আগতে আমি নিজেই বিষয়টো আলোচনা কৰিলোহেঁতেন (ব'ৰ্ডৰ ভিতৰত) । কাৰণ যেতিয়া আপুনি ৰাজহুৱা মন্তব্য কৰে, সঠিক হওক বা ভুল হওক, তেতিয়া সেই স্থানৰ পৰা পিছুৱাই যোৱাটো কঠিন হৈ পৰে । বাংলাদেশ ক্ৰিকেটৰ ভৱিষ্যত সকলোতকৈ আগত আহে, আৰু ৯০ৰ পৰা ৯৫ শতাংশ বিত্তীয় সাহায্য আইচিচিৰ পৰা আহে ৷ গতিকে বাংলাদেশ ক্ৰিকেটত কি সহায় কৰিব তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব ।’’ তামিমে লগতে কয় ।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত চলি থকা অত্যাচাৰৰ মাজতে মুস্তাফিজুৰক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাক লৈ ভাৰতত তীব্ৰ বিৰোধিতা হৈছিল।

IPLৰ পৰা মুস্তাফিজুৰ মুক্তি পোৱাৰ পাছতে BCB-এ কয় যে টি-২০ বিশ্বকাপৰ সময়ত ভাৰতত খেলুৱৈৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভত থকা উদ্বেগক লৈ আই চি চিৰ পৰা সঁহাৰি পোৱাৰ লগতে মেচসমূহ স্থানান্তৰিত কৰাৰ অনুৰোধো কৰা হৈছে । বিচিবিয়ে জনোৱা মতে, যোগাযোগৰ জৰিয়তে আইচিচিয়ে প্ৰতিযোগিতাখনত বাংলাদেশ দলৰ সম্পূৰ্ণ আৰু নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে ।

ইতিমধ্যে সকলোৰে জ্ঞাত যে, বাংলাদেশে অহা ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত দুবাৰৰ চেম্পিয়ন ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ কথা । ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ পাছত ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত একে স্থানতে বাংলাদেশে ইটালীৰ বিৰুদ্ধে খেলিব, তাৰ পিছত পুনৰ কলকাতাত ২০২২ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপ চেম্পিয়ন ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে । ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলাৰ পাছত বাংলাদেশে ৱানখেদে ষ্টেডিয়ামত নেপালৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলৈ মুম্বাইলৈ যোৱাৰ কথা ।

