টি-২০ বিশ্বকাপৰ সপ্তম দিন : মুখামুখি হ'ব এইকেইটা দল...

অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু জিম্বাব'ৱেৰ মাজত কলম্বোত প্ৰথমখন মেচ । পৰৱৰ্তী মেচ কানাডা বনাম ইউ এ ই । অন্তিম মেচখন নেডাৰলেণ্ড বনাম ইউ এছ এ ।

T20 World Cup 2026
টি-২০ বিশ্বকাপৰ সপ্তম দিন (x@ICC)
February 13, 2026

হায়দৰাবাদ : আজিৰ প্ৰথমখন খেল অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু জিম্বাব'ৱেৰ মাজত কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমদাছা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে । ২০২৬ চনৰ বিশ্বকাপত দুয়োটা দলৰে এইখন দ্বিতীয় মেচ । একেটা স্থানতে খেলা প্ৰথমখন মেচত অষ্ট্ৰেলিয়াই আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৬৭ ৰাণত জয়লাভ কৰিছিল । মিচেল মাৰ্শ্বৰ অনুপস্থিতিত ট্ৰেভিছ হেডে দলক নেতৃত্ব দিছে ।

আনহাতে জিম্বাব'ৱেই প্ৰথমখন মেচত ওমানৰ বিৰুদ্ধে ৮ উইকেটত জয়লাভ কৰিছে । জিম্বাব'ৱেই মাত্ৰ ১৩.৩ অভাৰতে প্ৰথমখন মেচত জয়ী হৈছিল । ওমানক মাত্ৰ ১০৩ ৰাণতে অলআউট কৰিছিল দলটোৱে ।

অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু জিম্বাব'ৱেয়ে এতিয়ালৈকে ৩ খন টি-২০ মেচত মুখামুখি হৈছে, য'ত অষ্ট্ৰেলিয়াই দুখন খেলত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে চিকন্দৰ ৰাজাৰ দলটোৱে মাত্ৰ এখন মেচত জয়লাভ কৰিছে ।

জিম্বাব'ৱে স্কোৱাড : ব্রায়ান বেনেট, তাদিৱানাশ্বে মাৰুমানি, ডিয়'ন মেয়াৰ্ছ, ব্ৰেণ্ডন টেইলৰ (উইকেটকীপাৰ), চিকন্দৰ ৰাজা (অধিনায়ক), ৰিয়ান বাৰ্ল, টাছিংগা মুছেকিৱা, ব্ৰেড ইভান্স, ৱেলিংটন মাছাকাডজা, ৰিচাৰ্ড গাৰাভা, ব্লেছিং মুজাৰাবানি, টনি মুনয়ংগা, ক্লাইভ মাডাণ্ডে, টিনোটেণ্ডা মাফোছা, গ্ৰীম ক্ৰেমাৰ ।

অষ্ট্ৰেলিয়া স্কোৱাড: ট্ৰেভিছ হেড (অধিনায়ক), জছ ইংলিছ (উইকেটকীপাৰ), কেমৰণ গ্ৰীণ, মেট ৰেনশ্ব', গ্লেন মেক্সৱেল, মাৰ্কাছ ষ্ট'ইনিছ, কুপাৰ ক'নলি, জেভিয়াৰ বাৰ্টলেট, নাথান এলিছ, মেথিউ কুহনেমেন, এডাম জাম্পা, বেন ডৱাৰ্শ্বুইছ, টিম ডেভিদ, মিচেল মাৰ্শ্ব ।

কানাডা বনাম ইউ এ ই-

১৩ ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ আজি দ্বিতীয়খন মেচ দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব । য'ত কানাডা আৰু ইউ এ ই মুখামুখি হ'ব । দুয়োটা দলে নিজ নিজ উদ্বোধনী মেচত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈ প্ৰতিযোগিতাখনত প্ৰথমটো জয়ৰ সন্ধানত আছে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হাতত কানাডা পৰাস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ইউ এ ইক নিউজীলেণ্ডে ১০ উইকেটত পৰাস্ত কৰিছে ।

​​কানাডা আৰু ইউ এ ই টি-২০ত মাত্ৰ এবাৰহে মুখামুখি হৈছে । ২০১৯ চনত টি-২০ বিশ্বকাপ কোৱালিফায়াৰৰ সময়ত । য'ত ইউ এ ইয়ে ১৪ ৰাণত জয়লাভ কৰিছিল ।

ইউ এ ই স্কোৱাড : আৰিয়াংশ শৰ্মা (উইকেটকীপাৰ), মহম্মদ ৱাছিম ​​(অধিনায়ক), আলিশ্বান শৰাফু, মায়ংক কুমাৰ, ছোহেইব খান, হৰ্ষিত কৌশিক, মহম্মদ আৰফান, ধ্ৰুৱ পৰাশৰ, হাইদৰ আলী, জুনেদ ছিদ্দিকী, মহম্মদ ৰোহিদ খান, চিমৰণজিত সিং, মহম্মদ জৱাদুল্লাহ, মহম্মদ ফাৰুক, চৈয়দ হাইদৰ ।

কানাডা স্কোৱাড : দিলপ্ৰীত বাজৱা (অধিনায়ক), যুৱৰাজ সমৰা, নৱনীত ধলিৱাল, নিকোলাছ কিৰ্টন, শ্ৰেয়স মৌভা (উইকেটকীপাৰ), হৰ্ষ ঠাকৰ, চাদ বিন জাফৰ, জচকৰণ সিং, ডিল'ন হেলিগাৰ, কলিম ছানা, অংশ পেটেল, কানৱাৰপাল তথগুৰ, অজয়বীৰ হুণ্ডল, শিৱম শৰ্মা, ৰবিন্দৰপাল সিং ।

নেডাৰলেণ্ড বনাম ইউ এছ এ :

তৃতীয়খন খেল আৰু বিশ্বকাপৰ ২১ সংখ্যক মেচ চেন্নাইৰ এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত নেডাৰলেণ্ড আৰু আমেৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব । ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব খেলখন । ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত প্ৰথমটো জয় পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ বিচাৰিব আমেৰিকাই ।

ইতিমধ্যে এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে আমেৰিকা । শুকুৰবাৰে নেডাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে পৰাজয় হ'লে ছুপাৰ-৮ৰ পৰাও বাহিৰ হ'ব দলটো । গতিকে এইখন মনাংক পেটেলৰ দলৰ বাবে ডু অৰ ডাই মেচ হ'ব ।

আনহাতে নামিবিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৭ উইকেটত জয়লাভ কৰিছে নেডাৰলেণ্ডে । সেই জয়ৰ নায়ক আছিল অলৰাউণ্ডাৰ বাছ ডি লিড । তেওঁ দুটা উইকেট দখল কৰি দলটোক নামিবিয়াক মাত্ৰ ১৫৬ ৰাণতে সীমাবদ্ধ কৰি ৰখাত সহায় কৰে আৰু তাৰ পিছত ৭২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি তেওঁৰ দলটোক আৰামত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে । অৱশ্যে প্ৰথমখন খেলত পাকিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল নেডাৰলেণ্ড ।

আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে নেডাৰলেণ্ডে এতিয়ালৈ ৩ খন মেচ খেলিছে আৰু আটাইকেইখনতে নেডাৰলেণ্ড জয়ী হৈছে ।

নেডাৰলেণ্ড স্কোৱাড : মাইকেল লেভিট, মেক্স অ'ডাউড, বাছ ডি লিড, ক'লিন একাৰমেন, স্কট এডৱাৰ্ডছ (উইকেটকীপাৰ), জেক লায়ন-কেচেট, লগন ভান বিক, আৰিয়ান দত্ত, ৰ'লফ ভান ডেৰ মেৰৱে, টিম ভান ডেৰ গুগটেন, ফ্ৰেড ক্লাচেন, নোয়া ক্ৰ'ছ, কাইল ক্লেন, ছাকিব জুলফিকাৰ, পল ভান মিকেৰেন ।

আমেৰিকা স্কোৱাড : এণ্ড্ৰিজ গৌছ (উইকেটকীপাৰ), শ্বায়ন জাহাংগীৰ, মনাংক পেটেল (অধিনায়ক), মিলিন্দ কুমাৰ, শুভম ৰঞ্জনে, সঞ্জয় কৃষ্ণমূৰ্তি, হৰমীত সিং, মহম্মদ মহছিন, শ্বেডলী ভান শ্বালকৱিক, এহছান আদিল, সৌৰভ নেত্ৰভালকাৰ, আলী খান, নোষ্টুশ কেঞ্জিগে, সতেজা মুক্কামাল্লা, শ্বেহান জয়সূৰ্য ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

