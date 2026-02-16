ইটালীক পৰাস্ত কৰি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ছুপাৰ ৮ৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন ইংলেণ্ডৰ
টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ তৃতীয়খন মেচত ইংলেণ্ডে ইটালীক পৰাস্ত কৰে । ইংলেণ্ডে ২০২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ইটালীয়ে ১৭৮ ৰাণত অল আউট হয় ।
Published : February 16, 2026 at 8:53 PM IST
কলকাতা : সোমবাৰে কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত অনুষ্ঠিত আই চি চি পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ২৯ সংখ্যক মেচত ইটালীক ২৪ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ইংলেণ্ডে ছুপাৰ ৮লৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে । হেৰী ব্ৰুক অধিনায়কত্বত ইংলেণ্ডে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈ সতীৰ্থ ইউৰোপীয় দলটোৰ বাবে ২০৩ ৰাণৰ উচ্চ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু সফলতাৰে লক্ষ্য ৰক্ষা কৰি মেচখনত জয়লাভ কৰে ।
ফিল ছল্টে (১৫ বলত ২৮) শক্তিশালী আৰম্ভণি কৰিছিল যদিও জোছ বাটলাৰে পুনৰ ৰাণ কৰিব নোৱাৰিলে, মাত্ৰ তিনিটা ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি গ্ৰাণ্ট ষ্টুৱেৰ্টৰ হাতত উইকেট হেৰুৱায় । জেকব বেথেলে (২০ বলত ২৩) আৰু টম বেণ্টনে (২১ বলত ৩০) ৰাণৰ ভাল অৱদান আগবঢ়ায় । ছেম কাৰাণে দুটা ছয় মাৰে আৰু ২৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ৭ নম্বৰ স্থানত অহা উইল জেকছে মাত্ৰ ২২টা বলত অপৰাজিত ৫৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ইংলেণ্ডৰ ২০০ ৰাণৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাত সহায় কৰে ।
ষ্টুৱেৰ্ট আৰু কৃষণ কালুগামাগে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে জে জে স্মাটছ, আলী হাছান, বেন মানেণ্টিয়ে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে । ২০৩ ৰাণৰ বৃহৎ লক্ষ্য খেদি খেদি ইটালীয়ে প্ৰথম অভাৰতে দুটা উইকেট হেৰুৱাইছিল যেতিয়া জোফ্ৰা আৰ্চাৰে এন্থনী মস্কা আৰু জে জে স্মাটছক কোনো ৰাণ নোহোৱাকৈ আউট কৰে । ইটালীৰ অধিনায়ক হেৰী মানেন্টিয়ে ১১টা বলত মাত্ৰ ১২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পূৰ্বে জেমী অভাৰটনৰ হাতত নিজৰ উইকেট হেৰুৱাইছিল ।
তেওঁৰ ভাতৃ বেন মানেণ্টিয়ে (২৫ বলত ৬০ ৰাণ, চাৰিটা চাৰিটা আৰু ৬টা ছয়) জাষ্টিন মস্কা (৩২ বলত ৪৩ ৰাণ, ৭টা চাৰি)ৰ সৈতে চতুৰ্থ উইকেটৰ বাবে ৯২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ষ্টুৱেৰ্টে মাত্ৰ ২৩টা বলত ৪৫ ৰাণেৰে ইটালীক মেচখনত ৰাখিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল যদিও ইংৰাজ দলটোৱে ডেথ অভাৰৰ উৎকৃষ্ট দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰি দলটোক ২০ অভাৰত ১৭৮ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল । মেচ বিজয়ী প্ৰদৰ্শনৰ বাবে উইল জেকছক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় । ইটালীয়ে বৃহস্পতিবাৰে একে স্থানতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ অন্তিমখন খেল খেলিব ।