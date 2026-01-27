দুবাৰৰ বিশ্বকাপ চেম্পিয়ন ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ঘোষণা কৰিলে টি-২০ বিশ্বকাপৰ দল
টি-২০ বিশ্বকাপ দলৰ পৰা অ’পেনাৰ ইভিন লুইছ আৰু বেগী বলাৰ আলজাৰী জোচেফক বাদ দিয়া হৈছে ।
Published : January 27, 2026 at 3:06 PM IST
হায়দৰাবাদ : দুবাৰৰ চেম্পিয়ন ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাত আৰম্ভ হ’বলগীয়া টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে নিজৰ দল ঘোষণা কৰিছে ৷ শ্বাই হোপক অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
ইউ এ ইত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ ছিৰিজত অংশ লোৱাত ব্যৰ্থ হোৱা অল ৰাউণ্ডাৰ ৰষ্টন চেজ, আকিলা হুছেইন আৰু শ্বাৰফেন ৰাদাৰফোৰ্ড দললৈ উভতি অহাৰ বিপৰীতে প্ৰাক্তন অধিনায়ক জেছন হোল্ডাৰ আৰু ৰভমেন পাৱেলক ৰোমাৰিয়া শ্বেফাৰ্ডক পুনৰ দললৈ ঘূৰাই অনা হৈছে ।
২৭ জানুৱাৰীৰ পৰা ৩১ জানুৱাৰীলৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে আগন্তুক তিনিখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাতো দলটোৱে টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
The updated fixtures list for the Men’s #T20WorldCup 2026 📋— ICC (@ICC) January 24, 2026
More details ➡️ https://t.co/M61nOzx2fF pic.twitter.com/deynITDuV3
ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট মেচ আৰু বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাত আঘাতৰ বাবে খেলিব নোৱাৰিলেও বেগী বলাৰ ছামাৰ জোচেফক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । হোল্ডাৰ, মেথিউ ফৰ্ডে আৰু জেডেন ছিলছৰ সৈতে তেওঁ দ্ৰুত বলিং আক্ৰমণৰ অংশ হ’ব, আনহাতে হুছেইনে চেজ আৰু গুদাকেশ মটিৰ সহায়ত স্পিন আক্ৰমণত নেতৃত্ব দিব ।
West Indies named their squad for the #T20WorldCup in line with their core characteristics 💪🔥— ICC (@ICC) January 26, 2026
All the key takeaways 👇https://t.co/ukhnLgDOOY
লুইচ-জোচেফ দলৰ বাহিৰত
উল্লেখযোগ্য যে ১৫ জনীয়া দলটোত ২০২৪ চনত ঘৰুৱা বিশ্বকাপত খেলা দলটোৰ ১১ জন খেলুৱৈ আছে । আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে হতাশাজনক প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা বাওঁহাতৰ অ’পেনাৰ ইভিন লুইছক দলৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে আৰু বেগী বলাৰ আলজাৰী জোচেফকো আঘাতৰ বাবে ডাঙৰ ইভেণ্টটোৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে ।
স্কটলেণ্ড, ইংলেণ্ড, নেপাল, আৰু ইটালীৰ সৈতে গ্ৰুপ চিত স্থান লাভ কৰা ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত স্কটলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ইংলেণ্ড (১১ ফেব্ৰুৱাৰী), নেপাল (১৫ ফেব্ৰুৱাৰী) আৰু ইটালী (১৯ ফেব্ৰুৱাৰী)ৰ বিৰুদ্ধে অৱৰ্তীণ হ’ব ।
ৱেষ্ট ইণ্ডিজ বিশ্বকাপৰ দল : শ্বাই হোপ (অধিনায়ক), শ্বিমৰন হেটমায়াৰ, জনছন চাৰ্লছ, ৰষ্টন চেজ, মেথিউ ফৰ্ড, জেছন হোল্ডাৰ, আকিয়েল হুছেইন, শ্বামাৰ জোচেফ, ব্ৰেণ্ডন কিং, গুডাকেশ মটি, ৰভমেন পাৱেল, শ্বাৰফেন ৰাদাৰফোৰ্ড, কুইণ্টন চেম্পছন, জেডেন ছিলছ, আৰু ৰোমাৰিয়া শ্বেফাৰ্ড ।