টি-২০ বিশ্বকাপত আজি অষ্ট্ৰেলিয়াই আৰম্ভ কৰিব অভিযান, আফগানিস্তানৰ বাবে হ’ব জীৱন-মৰণৰ যুঁজ

টি-২০ বিশ্বকাপৰ পঞ্চম দিনা তিনিখন ডাঙৰ মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব, য’ত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচ হ’ব আফগানিস্তান আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত ।

T20 WORLD CUP 2026
অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু আফগানিস্তান দল (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 11, 2026 at 11:05 AM IST

হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিযোগিতাখনৰ উত্তেজনাও বৃদ্ধি পায় ৷ এই মেগা ইভেণ্টৰ পঞ্চম দিনা (১০ ফেব্ৰুৱাৰী) তিনিখন মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংঘৰ্ষ হ’ব আফগানিস্তান আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত, আনহাতে দ্বিতীয়খন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়াই আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব আৰু তৃতীয়খন খেলত ইংলেণ্ড আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত হ’ব ৷

আফগানিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা : দিনটোৰ প্ৰথমখন মেচ

আজিৰ প্ৰথমখন খেল আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত আফগানিস্তান আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় ৷ পুৱা ১১:০০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় খেলখন৷ এই মেচখন আফগানিস্তানৰ বাবে জীৱন-মৰণ যুঁজ হ’ব, কিয়নো এই মেচখনৰ পৰাজয়ে তেওঁলোকক প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়াটো প্ৰায় নিশ্চিত কৰিব ৷

গ্ৰুপ ডিৰ প্ৰথমখন মেচত চেন্নাইত নিউজীলেণ্ডৰ হাতত ৫ উইকেটত পৰাস্ত হয় আফগানিস্তান ৷ অৱশ্যে আহমেদাবাদত তেওঁলোকে নিজৰ ভাগ্য ঘূৰাই আনিবলৈ বিচাৰিব ৷ ইফালে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই প্ৰথমখন মেচত কানাডাক ৫৬ ৰাণত পৰাস্ত কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ দ্বিতীয়টো জয় নিশ্চিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব ৷ দুয়োটা দলে এতিয়ালৈকে মাত্ৰ তিনিখন টি-২০ মেচহে খেলিছে আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাই তিনিওখন মেচতে জয়লাভ কৰিছে ৷

দুয়োটা দলৰ স্কোৱাড

দক্ষিণ আফ্ৰিকা দল : আইডেন মাৰ্ক্ৰাম (অধিনায়ক), কৰ্বিন বছ, ডিৱাল্ড ব্ৰুইছ, কুইণ্টন ডি কক, মাৰ্কো জান্সেন, জৰ্জ লিণ্ডে, কেশ্বৱ মহাৰাজ, কুৱেনা ম্ফাকা, ডেভিদ মিলাৰ, লুংগি ঙিডি, এনৰিচ নৰ্টজে, কাগিছ’ ৰাবাডা, ৰিয়ান ৰিকেলটন, জেছন স্মিথ, ট্ৰিষ্টান ষ্টাবছ ৷

আফগানিস্তান দল : ৰছিদ খান (অধিনায়ক), নূৰ আহমদ, আব্দুল্লাহ আহমদজাই, চেদিকুল্লাহ অটল, ফজল হক ফাৰুকী, ৰহমানুল্লাহ গুৰবাজ, নবীন উল হক, মহম্মদ ইছাক ৰহিমি, শ্বাহিদুল্লাহ কমল, মহম্মদ নবী, গুলবাদিন নাইব, আজমতুল্লাহ ওমৰজাই, মুজিব ওৰ ৰহমান, দৰৱিছ ৰছুলি, ইব্ৰাহিম জাদ্ৰান ৷

অষ্ট্ৰেলিয়া বনাম আয়াৰলেণ্ড : আজিৰ দ্বিতীয়খন মেচ

আজি অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দ্বিতীয়খন মেচো ৰোমাঞ্চক হ’ব ৷ ২০২১ চনৰ চেম্পিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়াই আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিব ৷ শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন খেলত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল আয়াৰলেণ্ড ৷ দুবছৰ পূৰ্বৰ দৰেই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলটোক নেতৃত্ব দিছে মিচেল মাৰ্ছে ৷

অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু আয়াৰলেণ্ডৰ মাজত হোৱা মেচৰ অভিলেখৰ ওপৰত চকু ফুৰালে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আধিপত্য স্পষ্টকৈ দেখা যায় ৷ এতিয়ালৈকে দুয়োটা দলে মাত্ৰ দুখন টি-২০ মেচতহে মুখামুখি হৈছে আৰু কেংগাৰুৱে দুয়োখন মেচতে জয়লাভ কৰিছে ৷

দুয়োটা দলৰ স্কোৱাড

অষ্ট্ৰেলিয়া : মিচেল মাৰ্ছ (অধিনায়ক), জেভিয়াৰ বাৰ্টলেট, কুপাৰ কনলি, টিম ডেভিদ, বেন ড্ৱাৰ্শ্বুইছ, কেমেৰন গ্ৰীণ, নাথান এলিছ, ট্ৰেভিছ হেড, জোছ ইংলিছ, মেথিউ কুহনেমেন, গ্লেন মেক্সৱেল, মেথিউ ৰেনশ্ব’, মাৰ্কাছ ষ্ট’ইনিছ, এডাম জাম্পা ৷

আয়াৰলেণ্ড : পল ষ্টাৰলিং (অধিনায়ক), মাৰ্ক এডাইৰ, ৰছ এডাইৰ, বেন কেলিটজ, কাৰ্টিছ কেম্পাৰ, গেৰেথ ডেলানি, জৰ্জ ডক্ৰেল, মেথিউ হামফ্ৰেছ, জোছ লিটল, বেৰী মেককাৰ্থী, হেৰী টেক্টৰ, টিম টেক্টৰ, লৰ্কান টাকাৰ, বেন হোৱাইট, ক্ৰেগ ইয়ং ৷

ইংলেণ্ড বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ: আজিৰ তৃতীয়খন মেচ

নিজ নিজ অভিযানৰ উদ্বোধনী মেচত জয়লাভ কৰাৰ পাছত আজি মুম্বাইৰ ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত গ্ৰুপ চি মেচত ইংলেণ্ড আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজ মুখামুখি হ’ব ৷ প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথমখন মেচত ইংলেণ্ডে নেপালক চাৰি ৰাণত পৰাস্ত কৰি ৰোমাঞ্চকৰ জয় নিশ্চিত কৰে ৷ ইফালে ৱেষ্ট ইণ্ডিজে উদ্বোধনী মেচত স্কটলেণ্ডক ৩৫ ৰাণত সহজে পৰাস্ত কৰে ৷

দুবাৰকৈ এই প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হোৱা তিনিটা দলৰ ভিতৰত ইংলেণ্ড আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজ দুটা ৷ দুয়োটা দলে মুখামুখি অভিলেখত সমতাত আছে ৷ এই দুটা দল এতিয়ালৈকে ৩৮ বাৰ মুখামুখি হৈছে আৰু ইংলেণ্ডে ১৯ বাৰ আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ১৮ বাৰ জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এখন মেচ ড্ৰ’ত শেষ হৈছে ৷

দুয়োটা দলৰ স্কোৱাড

ইংলেণ্ড : হেৰী ব্ৰুক (অধিনায়ক), ৰেহান আহমেদ, জোফ্ৰা আৰ্চাৰ, টম বেণ্টন, জেকব বেথেল, জোছ বাটলাৰ, ছেম কাৰাণ, লিয়াম ড’ছন, বেন ডাকেট, উইল জেকছ, জেমী অভাৰটন, আদিল ৰছিদ, ফিল ছল্ট, জোছ টংগু, লুক উড ৷

ৱেষ্ট ইণ্ডিজ : শ্বাই হোপ (অধিনায়ক), শ্বিমৰন হেটমায়াৰ, জনছন চাৰ্লছ, ৰষ্টন চেজ, মেথিউ ফৰ্ড, জেছন হোল্ডাৰ, আকিয়েল হোছেইন, শ্বামাৰ জোচেফ, ব্ৰেণ্ডন কিং, গুডাকেশ মটি, ৰভমেন পাৱেল, শ্বাৰফেন ৰাদাৰফৰ্ড, কুৱেণ্টিন চেম্পছন, জেডেন ছিলছ, ৰোমাৰিয়া শ্বেফাৰ্ড ৷

